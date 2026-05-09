Giây phút cuối đời của sao Anh mất ở tuổi 35

Jake Hall qua đời trong kỳ nghỉ tại Tây Ban Nha, chỉ vài giờ sau bài đăng cuối đầy tâm trạng trên Instagram. Anh được phát hiện có chấn thương nặng ở đầu.

Cái chết đột ngột của Jake Hall ở tuổi 35 gây chấn động làng giải trí Anh. Cựu ngôi sao The Only Way Is Essex qua đời trong kỳ nghỉ tại Majorca, Tây Ban Nha, chỉ vài giờ sau bài đăng cuối cùng đầy tâm trạng trên Instagram.

Theo Mirror, Jake Hall đi nghỉ cùng nhóm bạn tại một căn villa ở Santa Margalida, Majorca thì bi kịch xảy ra. Cảnh sát được gọi đến nơi lưu trú và phát hiện anh đã tử vong với chấn thương nặng ở vùng đầu. Nguồn tin ban đầu cho biết Jake được cho là đã va mạnh vào một cánh cửa kính tại căn nhà thuê.

Tại thời điểm xảy ra sự việc, cảnh sát đã thẩm vấn 6 người, gồm 4 nam và 2 nữ cũng có mặt trong căn nhà. Nơi này sau đó bị phong tỏa để phục vụ điều tra.

Các nhân chứng nói với điều tra viên rằng Jake Hall đã tiệc tùng suốt đêm và quyết định tiếp tục cuộc vui tại nơi thuê. Cảnh sát cũng được thông báo rằng anh có thể đã có biểu hiện kích động trong những giờ cuối đời. Một số hàng xóm cho biết họ nghe thấy nhiều tiếng động lớn phát ra từ căn villa.

Hình ảnh cuối cùng của Jake Hall trên Instagram trước khi qua đời. Ảnh: @Jakehall.

Đáng chú ý, chỉ vài giờ trước khi qua đời, Jake Hall đăng tải bài viết trên Instagram với nhiều chia sẻ đầy tâm trạng. “Cuộc sống đôi khi thật tệ, nhưng tôi sẽ cố nhớ về những điều tốt đẹp. Nhìn lại mọi thứ, tôi chỉ đang tạo ra nghệ thuật dưới nhiều hình thức”, anh viết.

Trong đoạn video đính kèm bài đăng cuối cùng có khoảnh khắc Jake Hall ở bên con gái River và viết: “Cả thế giới của tôi - thế giới của tôi!”.

Hiện lực lượng Vệ binh Dân sự Tây Ban Nha cho biết chưa loại trừ bất kỳ khả năng nào liên quan đến cái chết của Jake Hall. Thi thể của anh sẽ được khám nghiệm pháp y tại phòng thí nghiệm chuyên môn trên đất liền Tây Ban Nha để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Sau khi thông tin được công bố, nhiều bạn bè, đồng nghiệp trong giới giải trí đã gửi lời tiếc thương tới Jake Hall, nhớ về anh như một người thân thiện, tài năng và giàu năng lượng.

Jake Hall là ngôi sao truyền hình thực tế, người mẫu và doanh nhân thời trang người Anh, được biết đến nhiều nhất qua chương trình The Only Way Is Essex (TOWIE). Anh tham gia show vào năm 2015 và nhanh chóng gây chú ý nhờ ngoại hình nổi bật, đời tư ồn ào cùng mối quan hệ với nhiều gương mặt nổi tiếng trong giới giải trí Anh.

Những năm gần đây, Jake Hall ít xuất hiện trên truyền hình hơn và chuyển sang sinh sống một phần tại Tây Ban Nha, tập trung cho công việc nghệ thuật và kinh doanh thời trang.