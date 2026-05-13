Nghệ sĩ Chí Trung mắc bệnh lạ

Tối 13/5, nghệ sĩ Chí Trung chia sẻ về tình trạng sức khỏe hiện tại. Ông cho biết 6 tháng qua, nghệ sĩ bị nổi mẩn, ngứa ngáy khắp cơ thể, thậm chí gương mặt sưng phù, không rõ nguyên nhân.

Dù thay đổi chế độ ăn uống, sinh hoạt, các triệu chứng nói trên của nam nghệ sĩ vẫn không cải thiện. Ông tiến hành thăm khám ở bệnh viện và nhận kết quả là sức khỏe ổn định, không có vấn đề về gan, thận. Tiếp đó, ông quyết định đi xét nghiệm ký sinh trùng tại một phòng khám ở Hà Nội. Kết quả xét nghiệm cho thấy nghệ sĩ Chí Trung bị nhiễm "ấu trùng giun đũa chó Toxocara". Ông phải uống thuốc trong 30 ngày theo hướng dẫn của bác sĩ. Hiện tại, tình trạng của nghệ sĩ Chí Trung đã cải thiện.

Nghệ sĩ Chí Trung ở tuổi ngoài 60. Ảnh: FBNV.

Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, khán giả hỏi thăm tình hình sức khỏe của Chí Trung. Bên cạnh đó, một số người cho biết họ từng mắc triệu chứng tương tự nam nghệ sĩ.

Vào tháng 4/2025, nghệ sĩ Chí Trung từng phải phẫu thuật 3 khối u ở cổ, eo và nách. Song sau đó, nhiều trang thông tin, mạng xã hội đưa thông tin sai lệch về sức khỏe của ông.

Chí Trung nhanh chóng lên tiếng đính chính. Ông cho biết sức khỏe không tốt là điều rất bình thường, khó tránh với bất cứ ai. Hơn nữa, nghệ sĩ chỉ tiến hành thủ thuật đơn giản nên mong các trang, fanpage đừng thêu dệt thông tin về ông hay dựng lên những câu chuyện tạo drama. NSƯT Chí Trung cũng cảm ơn khán giả đã động viên, hỏi thăm ông.

"Tôi tầm soát ung thư hàng năm nên phát hiện 3 khối u. Sau khi sinh thiết và kiểm tra kỹ lưỡng, bác sĩ xác định nó là u lành và tôi quyết định mổ. Ca mổ tiến hành 1 tiếng rưỡi và tách được rất nhiều khối mỡ sinh ra do ăn uống không điều độ. Câu chuyện chỉ có vậy. Tôi muốn chia sẻ tới mọi người để tránh những tin tức không đúng. Rất nhiều trang viết là ‘hàng triệu khán giả đang cầu nguyện cho Chí Trung và mong cô Đẩu thứ 2 không xuất hiện", NSƯT Chí Trung nói.