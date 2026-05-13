Thiều Bảo Trâm ra mắt 'Thỏ săn mồi', ngày càng táo bạo

Sau thời gian im ắng, Thiều Bảo Trâm vừa trở lại với sản phẩm mới. MV Thỏ săn mồi hiện ghi nhận 146.000 lượt xem trên YouTube sau một ngày ra mắt. Sản phẩm được nữ ca sĩ đầu tư mạnh tay, kết hợp với COOLKID song hiệu ứng chưa như kỳ vọng. Thỏ săn mồi dễ nghe, ghi điểm ở phần vũ đạo và verse rap song tổng thể không quá ấn tượng. Từ sau Chị đẹp đạp gió, Thiều Bảo Trâm phát hành các MV song cô vẫn loay hoay, chưa tìm được một sản phẩm "hit". Những ca khúc của nữ ca sĩ chỉ dừng lại ở mức an toàn, chưa thật sự bứt phá.

Những năm qua, Thiều Bảo Trâm theo đuổi phong cách thời trang táo bạo, gợi cảm. Cô chuộng diện những thiết kế xuyên thấu hoặc cắt xẻ để khoe triệt để lợi thế sắc vóc. Trong một sự kiện thời trang, nữ ca sĩ chọn thiết kế cúp ngực, với điểm nhấn là phần cắt xẻ sâu, tôn đôi chân thon dài, làn da trắng.

Trong nhiều lần góp mặt ở các sự kiện, chương trình, Thiều Bảo Trâm vướng tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ vì khuôn mặt khác lạ. Sau đó, nữ ca sĩ lên tiếng phủ nhận. Cô cho biết do tăng cân nên vẻ ngoài có nhiều thay đổi.

Ở tuổi 32, Thiều Bảo Trâm duy trì hình thể cân đối, da đẹp, vòng eo thon gọn nhờ kỷ luật trong tập luyện và ăn uống. Cô cùng chị gái là Thiều Bảo Trang thường xuyên chia sẻ những clip, bí quyết về việc giữ dáng, chăm sóc da mặt hàng ngày hay các bài tập để giúp cải thiện sắc vóc.

Thiều Bảo Trâm là một trong số những nữ nghệ sĩ chịu khó thay đổi, đầu tư vào outfit khi dự sự kiện giải trí, thời trang. Sau mối tình ngắn ngủi bạn trai kém 10 tuổi Matthis, Thiều Bảo Trâm hiện độc thân. Trong một bài đăng gần đây, cô chia sẻ: "Không bao giờ muốn trở thành người phụ nữ mạnh mẽ nữa. Tôi muốn trở thành người phụ nữ hạnh phúc, dịu dàng, không phải lúc nào cũng phải gánh cả thế giới trên vai. Tôi muốn được thoải mái cười mà không phải kìm nén, được mỉm cười mà không cần gượng ép, và được cảm thấy nhẹ nhõm trở lại. Tôi không muốn lúc nào cũng giấu đi nỗi đau của mình chỉ để trông có vẻ mạnh mẽ".

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.