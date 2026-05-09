Jennie kiếm được 16 triệu USD

  • Thứ bảy, 9/5/2026 21:47 (GMT+7)
Jennie được cho là đã nhận hơn 16 triệu USD chỉ trong hai năm thông qua công ty riêng OA Entertainment. Nữ ca sĩ đồng thời đẩy mạnh hoạt động solo toàn cầu.

Theo Nate, Jennie được cho là đã nhận gần 24 tỷ won (khoảng 16 triệu USD) tiền thanh toán từ công ty riêng OA Entertainment trong hai năm. Đây là công ty do nữ ca sĩ thành lập sau khi kết thúc hợp đồng cá nhân với YG Entertainment.

Cụ thể, theo báo cáo kiểm toán của OA Entertainment trên hệ thống công bố điện tử của Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc, công ty đã chi trả cho Jennie 14,3 tỷ won (khoảng 10,2 triệu USD) trong năm 2024 và 9,47 tỷ won (khoảng 6,8 triệu USD) trong năm 2025. Tổng số tiền nữ ca sĩ nhận trong hai năm vào khoảng 23,8 tỷ won (xấp xỉ 17 triệu USD). Chi tiết các khoản gồm thù lao biểu diễn, quảng cáo hay doanh thu âm nhạc không được công bố.

Jennie được cho đã nhận gần 24 tỷ won (17 triệu USD) từ hoạt động solo. Ảnh: @jennie.

OA Entertainment được Jennie thành lập vào tháng 11/2023, sau khi hợp đồng độc quyền cá nhân với YG Entertainment kết thúc. Công ty hoạt động theo mô hình quản lý cá nhân, do Jennie sở hữu 100% cổ phần. Mẹ của nữ ca sĩ giữ vị trí đại diện, trong khi phần lớn doanh thu đến từ các hoạt động cá nhân của Jennie.

Hiện Jennie vẫn thực hiện hoạt động nhóm cùng BLACKPINK thông qua YG Entertainment, còn các hoạt động solo được quản lý bởi OA Entertainment. Trong năm đầu hoạt động, OA ghi nhận doanh thu 18,9 tỷ won (khoảng 13,5 triệu USD) và lợi nhuận hoạt động 580 triệu won (khoảng 415.000 USD). Đến năm 2025, doanh thu tăng lên 23,8 tỷ won (khoảng 17 triệu USD), song lợi nhuận hoạt động giảm còn 390 triệu won (khoảng 280.000 USD).

Theo phân tích, dù doanh thu tăng, lợi nhuận của OA giảm do chi phí bán hàng và quản lý tăng khoảng 1 tỷ won (xấp xỉ 715.000 USD), bao gồm lương nhân viên và các khoản phí dịch vụ.

Từ sau khi tách hoạt động cá nhân khỏi YG, Jennie đẩy mạnh sự nghiệp solo theo hướng quốc tế. Năm 2024, cô hợp tác với hãng đĩa Mỹ Columbia Records để phát hành nhạc toàn cầu thông qua công ty riêng OA, sau đó lần lượt ra mắt Mantra, Love Hangover kết hợp Dominic Fike, ExtraL hợp tác cùng rapper Doechii và album solo đầu tay Ruby vào tháng 3/2025.

Để quảng bá Ruby, Jennie tổ chức chuỗi show solo The Ruby Experience tại Los Angeles, New York, Seoul và Paris, theo mô hình gần gũi và mang màu sắc cá nhân hơn các sân khấu sân vận động của BLACKPINK.

Song song âm nhạc, cô tiếp tục duy trì vị thế biểu tượng thời trang khi xuất hiện trong các chiến dịch của Chanel, Calvin Klein, tham dự tuần lễ thời trang, Met Gala và nhiều sự kiện quốc tế. Jennie cũng mở rộng sang show giải trí, với các chương trình như Apartment 404, My Name is Gabriel, trong khi hoạt động nhóm BLACKPINK vẫn do YG quản lý.

Minh An

  • Jennie

    Jennie

    Jennie Kim, thường được biết đến với nghệ danh Jennie, là một nữ ca sĩ, rapper người Hàn Quốc. Cô thành viên của nhóm nhạc nữ Black Pink do công ty giải trí YG Entertainment thành lập và quản lý.

    • Ngày sinh: 16/1/1996
    • Nơi sinh: Seoul, Hàn Quốc

  • Chanel

    Chanel

    Được thành lập từ những năm 1909-1910 do Gabrielle "Coco" Chanel sáng lập, cái tên Chanel được biết đến như một nhãn hiệu thời trang cao cấp của ngành công nghiệp thời trang nước Pháp. Công ty thuộc sở hữu Alain Wertheimer và Gérard Wertheimer, cháu trai của Pierre Wertheimer, là đối tác kinh doanh ban đầu của Coco Chanel.

    • Thành lập: 1909
    • Sáng lập: Coco Chanel
    • Trụ sở chính: London, Anh

