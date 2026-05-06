Angelina Jolie bán nhà 30 triệu USD

Mới đây, Angelina Jolie gây chú ý khi rao bán khu biệt thự lịch sử tại Los Angeles với giá 29,85 triệu USD . Động thái này diễn ra trong bối cảnh nữ diễn viên từng nhiều lần bày tỏ mong muốn rời thành phố sau khi các con trưởng thành.

Theo PeoPle, bất động sản được Angelina Jolie đưa ra thị trường từng thuộc sở hữu của đạo diễn Cecil B. DeMille. Khu nhà nằm tại Los Feliz, rộng hơn 2 mẫu Anh, gồm biệt thự phong cách Beaux-Arts, nhà khách, nhà bên hồ bơi, phòng tập thể hình, garage riêng và khu an ninh. Dinh thự chính có 6 phòng ngủ, 10 phòng tắm, với diện tích sinh hoạt khoảng 11.000 feet vuông.

Biệt thự 30 triệu USD của Angelina Jolie. Ảnh: Andrew Bramasco.

Điểm đáng chú ý của bất động sản này là tầm nhìn hướng ra Hollywood Hills và Đài quan sát Griffith, cùng không gian riêng tư với những hàng cây lâu năm và bãi cỏ rộng. Theo thông tin niêm yết, căn nhà được kiến trúc sư B. Cooper Corbett thiết kế vào năm 1913.

Angelina Jolie mua căn biệt thự vào năm 2017 với giá 24,5 triệu USD , khoảng một năm sau khi cô và Brad Pitt nộp đơn ly hôn. Gần đây, nữ diễn viên được cho là đã cải tạo một số hạng mục trước khi giới thiệu nhà với những người mua đủ điều kiện.

Việc Jolie bán nhà gây chú ý vì trước đó cô từng nói muốn rời Los Angeles khi các con đủ tuổi trưởng thành. Trong cuộc phỏng vấn với The Hollywood Reporter hồi tháng 8/2024, nữ diễn viên cho biết cô chỉ ở lại thành phố này vì những ràng buộc liên quan đến vụ ly hôn. Jolie cũng bày tỏ mong muốn dành nhiều thời gian ở nước ngoài, trong đó có Campuchia, nơi cô nhận nuôi con trai cả Maddox vào năm 2002.

Angelina Jolie và Brad Pitt có 6 người con chung gồm Maddox, Pax, Zahara, Shiloh và cặp song sinh Knox - Vivienne. Hai con út của họ sẽ tròn 18 tuổi vào ngày 12/7. Theo một nguồn tin, Jolie đã sẵn sàng cho cuộc sống “không còn đặt trọng tâm ở Los Angeles” và mong chờ sự linh hoạt hơn trong năm 2026.

Angelina Jolie giành lợi thế trong vụ kiện với chồng cũ Brad Pitt. Ảnh: FilmMagic.

Cùng thời điểm, Angelina Jolie cũng nhận được một phán quyết có lợi trong cuộc chiến pháp lý với Brad Pitt liên quan đến nhà máy rượu Château Miraval. Ngày 5/5, một thẩm phán tại Los Angeles bác yêu cầu từ phía Brad Pitt, theo đó nam diễn viên muốn Jolie giao nộp 22 trao đổi riêng tư liên quan đến vụ tranh chấp.

Thẩm phán Ciny Pánuco cho rằng Pitt “chưa đáp ứng được nghĩa vụ chứng minh” để cho thấy các trao đổi này không được bảo vệ bởi đặc quyền luật sư - thân chủ. Tuy nhiên, tòa cũng để ngỏ khả năng phía Pitt có thể đưa vấn đề trở lại nếu quá trình thu thập chứng cứ sau này xuất hiện thêm tình tiết mới.

Cuộc tranh chấp giữa Brad Pitt và Angelina Jolie liên quan đến Château Miraval bắt đầu từ năm 2022, sau khi Jolie bán cổ phần của cô tại nhà máy rượu cho Tenute del Mondo, bộ phận rượu vang thuộc Stoli Group. Pitt cho rằng việc bán cổ phần này vi phạm thỏa thuận trước đó giữa hai người, trong khi Jolie phủ nhận sự tồn tại của thỏa thuận như vậy và kiện ngược chồng cũ.

Vụ kiện quanh Château Miraval là một trong những tranh chấp kéo dài giữa cặp đôi sau khi chia tay. Trước đó, các tài liệu tòa án cho thấy Pitt từng yêu cầu khoản bồi thường 35 triệu USD liên quan đến việc Jolie bán cổ phần trong doanh nghiệp rượu vang mà cả hai từng đồng sở hữu.