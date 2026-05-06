Ảnh gây sốt của Lan Ngọc

Ninh Dương Lan Ngọc đăng khoảnh khắc hội ngộ Bình An và B Trần sau nhiều năm. Bức ảnh khiến khán giả nhớ lại bộ phim "Mối tình đầu của tôi" từng lên sóng 2019.

Mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc đăng tải hình ảnh chụp cùng Bình An và B Trần tại một sự kiện. Trong khung hình, nữ diễn viên xuất hiện rạng rỡ với thiết kế trắng cổ yếm, cười tươi khi selfie cùng hai đồng nghiệp. Bình An và B Trần cũng gây chú ý với vẻ ngoài lịch lãm lãm.

Đáng chú ý, Ninh Dương Lan Ngọc viết kèm: “Mối tình đầu của tôi gặp lại sau bao nhiêu năm rồi”. Dòng chia sẻ ngắn gọn nhanh chóng gợi lại ký ức của khán giả về bộ phim truyền hình từng quy tụ cả ba diễn viên.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước khoảnh khắc hội ngộ này. Không ít người nhắc lại nhân vật An Chi của Ninh Dương Lan Ngọc, gọi cô bằng những cách thân thuộc như “chị An Chi”, “cô bé An Chi”, đồng thời cho biết hình ảnh của bộ ba khiến họ nhớ lại bộ phim năm nào. Một số bình luận còn bày tỏ mong muốn xem lại Mối tình đầu của tôi .

Ninh Dương Lan Ngọc, Bình An và B Trần hội ngộ. Ảnh: @Ninhduonglanngoc.

Mối tình đầu của tôi là phiên bản Việt của phim Hàn She Was Pretty, do bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân - Nam cito thực hiện. Phim lên sóng VTV3 từ tháng 1/2019, với sự góp mặt của Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, Bình An và B Trần trong tuyến nhân vật chính.

Trong phim, Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhận vai An Chi, cô gái có ngoại hình xuề xòa, tính cách lạc quan nhưng thường xuyên gặp rắc rối. Bình An vào vai Nam Phong - mối tình đầu của An Chi, trong khi B Trần hóa thân thành Minh Huy, nhân vật có màu sắc hài hước, phóng khoáng và tạo nhiều điểm nhấn trong câu chuyện.

Về phía Ninh Dương Lan Ngọc, gần đây, cô được chú ý khi xác nhận trở lại màn ảnh rộng với dự án điện ảnh Mật mã Đông Dương. Đây là lần tái xuất của nữ diễn viên sau khoảng 4 năm vắng bóng ở địa hạt điện ảnh. Từ năm 2022, Lan Ngọc chưa có phim mới ra rạp, trong khi thời gian qua cô chủ yếu hoạt động ở mảng chương trình truyền hình, góp mặt trong các show như Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Running Man Vietnam, Chiến sĩ quả cảm hay Sao nhập ngũ.

Nữ diễn viên cho biết cô hào hứng với dự án mới, đặc biệt khi phim được xây dựng dựa trên những câu chuyện và nguyên mẫu có thật liên quan đến lực lượng tình báo Công an Nhân dân Việt Nam. Theo Lan Ngọc, quá trình chuẩn bị cho vai diễn mang đến cho cô nhiều trải nghiệm mới, từ học tập, tập luyện đến tham gia workshop.