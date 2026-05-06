Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

'Mỹ nhân đẹp nhất 2026' phát cuồng sau chiến thắng của Arsenal

  • Thứ tư, 6/5/2026 20:09 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Anne Hathaway gây chú ý khi ăn mừng cuồng nhiệt chiến thắng của Arsenal trước Atlético de Madrid trên mạng xã hội.

Theo Marca, mới đây, Anne Hathaway gây chú ý trên mạng xã hội khi thể hiện sự phấn khích trước chiến thắng của Arsenal tại Champions League. Khoảnh khắc nữ diễn viên ăn mừng cuồng nhiệt nhanh chóng được nhiều khán giả chia sẻ, trở thành chủ đề bàn luận.

Trong đoạn video được lan truyền, ngôi sao The Devil Wears Prada không giấu được niềm vui. Cô hát North London Forever - ca khúc quen thuộc với người hâm mộ Arsenal, đồng thời gửi lời chúc mừng đến đội bóng Bắc London sau chiến tích đáng nhớ.

Không chỉ vậy, Anne Hathaway còn liên tục chen vào những câu nói thể hiện sự phấn khích và nhận xét Declan Rice là cầu thủ hay nhất trận. Cuối video, cô đặc biệt nhắc tên Rice, Merino, cho thấy sự yêu thích rõ rệt dành cho các ngôi sao của đội bóng.

Phản ứng của Anne Hathaway khiến nhiều khán giả thích thú. Không ít người cho rằng nữ diễn viên thể hiện đúng tinh thần của một cổ động viên lâu năm. Thực tế, Anne Hathaway từ lâu đã được biết đến là người hâm mộ Arsenal. Trước đó, cô từng gây sốt khi phản ứng phấn khích trước bàn thắng của Leandro Trossard trong một trận đấu. Chính cầu thủ này sau đó cũng gửi lời cảm ơn và bày tỏ hy vọng có thể gặp nữ diễn viên tại sân Emirates.

Arsenal anh 1

Anne Hathaway ăn mừng sau chiến thắng của Arsenal mới đây. Ảnh: @Annehathaway

Sự chú ý dành cho Anne Hathaway càng tăng lên trong bối cảnh cô đang có giai đoạn hoạt động sôi nổi. Gần đây, nữ diễn viên trở lại với vai Andy Sachs trong The Devil Wears Prada 2, tái hợp Meryl Streep, Emily Blunt và Stanley Tucci sau gần 20 năm phần phim đầu tiên ra mắt.

Bộ phim cũng đang tạo hiệu ứng lớn tại phòng vé. Theo The Guardian, The Devil Wears Prada 2 thu 233 triệu USD toàn cầu trong cuối tuần mở màn, trong đó có 77 triệu USD tại Bắc Mỹ và 156,6 triệu USD từ thị trường quốc tế. Thành tích này giúp bộ phim trở thành màn mở màn lớn nhất trong sự nghiệp của Meryl Streep, đồng thời tiếp tục củng cố sức hút của thương hiệu điện ảnh gắn liền với thời trang và văn hóa đại chúng.

Trong các cuộc phỏng vấn gần đây, Anne Hathaway cũng nhắc lại hành trình đến với vai Andy Sachs. Cô tiết lộ mình từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai diễn trong The Devil Wears Prada, thậm chí là lựa chọn thứ chín, nhưng vẫn kiên trì theo đuổi dự án vì cảm thấy có sự gắn kết đặc biệt với nhân vật. Sau 20 năm, việc trở lại với vai diễn biểu tượng này đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của nữ diễn viên.

Hôm 20/4 (giờ Mỹ), tờ People tôn vinh Anne Hathaway là "World's Most Beautiful" - mỹ nhân đẹp nhất của năm. Tạp chí cũng có một bài phỏng vấn nữ diễn viên về cuộc sống, sự nghiệp ở tuổi 43.

Muốn vượt qua khó khăn, chúng ta phải có cái nhìn chính xác và thẳng thắn về những thử thách mà mình phải đối mặt. Cuốn sách Cố gắng đúng cách để thành công của tác giả Vương Nam tập hợp nhiều kinh nghiệm hữu ích để đương đầu với hàng loạt chông gai mà bạn đọc trẻ có thể gặp trên con đường lập nghiệp và khẳng định bản thân.

Gặp người thắng trong cuộc chiến phòng vé khốc liệt ở rạp Việt

Đỗ Quốc Trung giữ tâm thế bình tĩnh trước kết quả phòng vé và không đặt nặng chuyện thắng thua. "Nghệ sĩ không phải 'ngựa' để cứ phải đua xem ai nhiều số hơn", anh nói.

30:1773 hôm qua

Võ Tấn Phát: 'Khá mệt mỏi vì phải PR cho cả Heo năm móng và Anh Hùng'

Võ Tấn Phát cho biết bản thân có phần bối rối khi góp mặt trong hai dự án cạnh tranh trực tiếp. Anh cũng trải lòng về hành trình 10 năm làm nghề với nhiều giai đoạn chật vật, khó khăn.

05:29 4/5/2026

Kiều Minh Tuấn: 'Tôi cũng phải nâng cấp'

Kiều Minh Tuấn cho biết đón nhận mọi lời khen chê một cách chọn lọc, không để cảm xúc chi phối công việc. "Tôi đón nhận nhưng không lấy chuyện đó đối xử với người khác", anh nói.

06:00 26/4/2026

Thuận Minh

Arsenal Anne Hathawa bóng đá giải trí

    Đọc tiếp

    Cuoc song cua Phuong Oanh hien tai hinh anh

    Cuộc sống của Phương Oanh hiện tại

    17 phút trước 20:22 6/5/2026

    0

    Trong vài tháng trở lại đây, Phương Oanh hoạt động thường xuyên hơn trên mạng xã hội. Cô đăng hình ảnh, video cập nhật cuộc sống hiện tại bên các con.

    Diep Lam Anh o tuoi 37 hinh anh

    Diệp Lâm Anh ở tuổi 37

    2 giờ trước 18:45 6/5/2026

    0

    Diệp Lâm Anh tận hưởng khoảng thời gian thoải mái bên người yêu và gia đình trong kỳ nghỉ dưỡng. Ở tuổi 37, cô vẫn duy trì hình thể gợi cảm và cân đối.

    Tranh luan ve nguoi phu nu dep nhat Trung Quoc hinh anh

    Tranh luận về người phụ nữ đẹp nhất Trung Quốc

    3 giờ trước 17:11 6/5/2026

    0

    Gây sốt với vai diễn người vợ bị phản bội trong phim "Mật ngữ kỷ", Chu Châu có "đất" để khẳng định năng lực diễn xuất, trở thành tâm điểm bàn tán về nhan sắc lẫn đời tư.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý