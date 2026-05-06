'Mỹ nhân đẹp nhất 2026' phát cuồng sau chiến thắng của Arsenal

Anne Hathaway gây chú ý khi ăn mừng cuồng nhiệt chiến thắng của Arsenal trước Atlético de Madrid trên mạng xã hội.

Theo Marca, mới đây, Anne Hathaway gây chú ý trên mạng xã hội khi thể hiện sự phấn khích trước chiến thắng của Arsenal tại Champions League. Khoảnh khắc nữ diễn viên ăn mừng cuồng nhiệt nhanh chóng được nhiều khán giả chia sẻ, trở thành chủ đề bàn luận.

Trong đoạn video được lan truyền, ngôi sao The Devil Wears Prada không giấu được niềm vui. Cô hát North London Forever - ca khúc quen thuộc với người hâm mộ Arsenal, đồng thời gửi lời chúc mừng đến đội bóng Bắc London sau chiến tích đáng nhớ.

Không chỉ vậy, Anne Hathaway còn liên tục chen vào những câu nói thể hiện sự phấn khích và nhận xét Declan Rice là cầu thủ hay nhất trận. Cuối video, cô đặc biệt nhắc tên Rice, Merino, cho thấy sự yêu thích rõ rệt dành cho các ngôi sao của đội bóng.

Phản ứng của Anne Hathaway khiến nhiều khán giả thích thú. Không ít người cho rằng nữ diễn viên thể hiện đúng tinh thần của một cổ động viên lâu năm. Thực tế, Anne Hathaway từ lâu đã được biết đến là người hâm mộ Arsenal. Trước đó, cô từng gây sốt khi phản ứng phấn khích trước bàn thắng của Leandro Trossard trong một trận đấu. Chính cầu thủ này sau đó cũng gửi lời cảm ơn và bày tỏ hy vọng có thể gặp nữ diễn viên tại sân Emirates.

Anne Hathaway ăn mừng sau chiến thắng của Arsenal mới đây. Ảnh: @Annehathaway

Sự chú ý dành cho Anne Hathaway càng tăng lên trong bối cảnh cô đang có giai đoạn hoạt động sôi nổi. Gần đây, nữ diễn viên trở lại với vai Andy Sachs trong The Devil Wears Prada 2, tái hợp Meryl Streep, Emily Blunt và Stanley Tucci sau gần 20 năm phần phim đầu tiên ra mắt.

Bộ phim cũng đang tạo hiệu ứng lớn tại phòng vé. Theo The Guardian, The Devil Wears Prada 2 thu 233 triệu USD toàn cầu trong cuối tuần mở màn, trong đó có 77 triệu USD tại Bắc Mỹ và 156,6 triệu USD từ thị trường quốc tế. Thành tích này giúp bộ phim trở thành màn mở màn lớn nhất trong sự nghiệp của Meryl Streep, đồng thời tiếp tục củng cố sức hút của thương hiệu điện ảnh gắn liền với thời trang và văn hóa đại chúng.

Trong các cuộc phỏng vấn gần đây, Anne Hathaway cũng nhắc lại hành trình đến với vai Andy Sachs. Cô tiết lộ mình từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai diễn trong The Devil Wears Prada, thậm chí là lựa chọn thứ chín, nhưng vẫn kiên trì theo đuổi dự án vì cảm thấy có sự gắn kết đặc biệt với nhân vật. Sau 20 năm, việc trở lại với vai diễn biểu tượng này đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của nữ diễn viên.

Hôm 20/4 (giờ Mỹ), tờ People tôn vinh Anne Hathaway là "World's Most Beautiful" - mỹ nhân đẹp nhất của năm. Tạp chí cũng có một bài phỏng vấn nữ diễn viên về cuộc sống, sự nghiệp ở tuổi 43.