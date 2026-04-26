Kiều Minh Tuấn: 'Tôi cũng phải nâng cấp'

Kiều Minh Tuấn cho biết đón nhận mọi lời khen chê một cách chọn lọc, không để cảm xúc chi phối công việc. "Tôi đón nhận nhưng không lấy chuyện đó đối xử với người khác", anh nói.

2026 là một năm khá đáng nhớ của Kiều Minh Tuấn, với việc đóng chính trong hai bộ phim liên tiếp, và cả hai đều được đánh giá tốt. Thực chất trước đó, khó ai có thể phủ nhận năng lực của diễn viên sinh năm 1988. Song suốt thời gian dài, sự nghiệp của anh bị bủa vây bởi những dấu hỏi lớn, khi liên tiếp vấp phải các kịch bản kém chất lượng, phong độ từ đó cũng trở nên thất thường.

Bất ngờ hơn, người đưa Kiều Minh Tuấn trở lại đúng vị trí anh xứng đáng thuộc về lại là Đỗ Quốc Trung - một nhà làm phim trẻ không có nhiều thành tích nổi bật, cùng dàn ê-kíp 9X nhiệt huyết nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm chinh chiến.

Gặp Tri Thức - Znews trong thời điểm Phí Phông vừa vượt mốc trăm tỷ, tạm về đích an toàn trong cuộc đua 30/4 đầy khốc liệt năm nay, nam diễn viên chia sẻ về hành trình đã qua, mà ở đây là việc giữ sự tỉnh táo khi xung quanh bủa vây bởi những lời tung hô hoặc ý kiến trái chiều về phong độ.

"Tôi tỉnh táo"

- Ở buổi công chiếu Phí Phông, anh nhận được nhiều lời "có cánh" từ đồng nghiệp. Nhiều người nói đến dự án này là vì Kiều Minh Tuấn. Có khoảnh khắc nào anh nghi ngờ về những lời đó?

- Tôi enjoy (PV: đón nhận) chuyện đó, enjoy nhưng không lấy chuyện đó để đi làm hay đối xử với người khác. Mọi người đang nói về cảm xúc của họ mà, tôi đâu thể nào chặn được, chưa nói chuyện đúng hay sai, đúng nhiều hay ít. Vả lại, hầu hết thật sự cũng chỉ ở cương vị là đồng nghiệp, bạn bè hoặc là những người xa lạ với nhau thôi, đâu cần phải tung hô hay gì. Nhưng mà họ có tấm lòng, và mình biết điều đó. Vui lắm.

Nhưng sau đó mình phải nhìn nhận lại là sẽ có những điểm nào mà bản thân mình cần khắc phục. Mình lọc ra, sẽ tự vấn bản thân xem cái đó thật sự đã tốt hay chưa, có đúng với mong muốn, định hướng của bản thân mình hiện tại không. Trước giờ, tôi luôn tỉnh táo về những chuyện đó.

- Những mong muốn, định hướng đó cụ thể là gì?

- Tôi vẫn đang cố học hỏi và hoàn thiện bản thân mình. Tôi muốn mình diễn “mỏng” hơn, tinh tế hơn. Vì khi coi các tác phẩm của các diễn viên gạo cội, nổi tiếng ở nước ngoài, tôi thấy sao người ta diễn đời thường, bình thường quá vậy. Nó không phải gồng, không phải diễn cái gì hết, mà sao người ta làm được?

Sau đó mình phải học hỏi, cố gắng diễn "mỏng" nhất, nhẹ nhất có thể. Mình thoại ra sao, mình nháy ánh mắt như thế nào cho tinh tế. Đó là điều mà bản thân tôi đang muốn hướng tới.

Kiều Minh Tuấn cho biết bản thân không nghĩ quá nhiều, tận hưởng mọi lời khen từ đồng nghiệp.

- Với Phí Phông, anh đã đạt được bao nhiêu phần trăm điều bản thân hướng tới?

- Thật ra, khi diễn, tôi đã hình dung trước khoảng 80% mình sẽ thể hiện như thế nào, từ hình thể đến biểu cảm. Và tôi rất hài lòng với những thứ đang diễn ra.

Rõ ràng vẫn có những chỗ đáng tiếc, nhưng chỉ ở mức nhỏ. Nếu là vấn đề lớn, bên sản xuất, đạo diễn, phát hành, nhà đầu tư hay chính bản thân tôi đều sẽ nhận ra và kịp thời ngăn chặn, chỉnh sửa trước khi phim ra rạp, chứ không để xuất hiện ngoài thị trường. Còn những chi tiết nhỏ, tôi sẽ ghi nhận lại để hoàn thiện dần trong tương lai.

- Cũng không nhiều diễn viên trải qua hành trình như Kiều Minh Tuấn, từ được tung hô đến góp mặt trong những dự án bị chê. Biên độ cảm xúc của anh thế nào?

- Cũng khá đặc biệt. Với tôi, đó là cảm xúc của sự nỗ lực. Những góp ý, nhận xét, tôi đều chắt lọc, tiếp nhận để nhìn rõ vấn đề, hiểu khán giả đang mong đợi điều gì, từ đó hoàn thiện những điểm chưa tốt, tránh lặp lại sai sót và từng bước nâng cấp bản thân.

- Giữa những giai đoạn như vậy, có ý kiến cho rằng Kiều Minh Tuấn gặp vấn đề trong khâu chọn kịch bản. Anh nghĩ sao về nhận định đó?

- Tôi nhìn nhận đây là đánh giá cần lắng nghe. Tuy nhiên, với vai trò diễn viên, công việc của tôi là diễn xuất và lựa chọn nhân vật. Việc câu chuyện được triển khai ra sao còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như đạo diễn hay ê-kíp sản xuất. Tôi tiếp nhận mọi ý kiến, còn hành trình của một bộ phim thì bản thân diễn viên cũng không thể quyết định toàn bộ.

"Tôi kiểm soát nhưng không áp đặt"

- Vậy điều gì đã đưa anh đến với Đỗ Quốc Trung - một đạo diễn làm phim đầu tay, bản thân chưa có thành tựu. Liệu có phải một lựa chọn mạo hiểm?

- Vậy thì ai sẽ là bảo chứng? Không ai hết. Không có gì là chắc chắn cả. Chưa nói đến cảm giác, một cách rõ ràng nhất, Trung là người có kiến thức và sự đào sâu về điện ảnh. Thứ hai, Trung là người rất yêu điện ảnh. Với tình yêu như vậy, họ sẽ không nỡ làm tổn hại đến nghề. Đó là điều mà mình bám vào.

Còn chuyện phim đầu tay thì ngày xưa mình cũng là diễn viên mới mà, cũng đi quần chúng, chật vật với nghề. Bây giờ Trung thể hiện bằng tri thức và kiến thức của mình. Trung cũng đã có những thành tựu nhỏ của bản thân qua các phim ngắn đầu tay. Tôi đã xem, và nó cho mình cảm giác yên tâm.

Càng nói chuyện với Trung thì tôi càng có thiện cảm với con người này hơn. Sau cùng, tôi cảm thấy niềm tin đó không đặt sai chỗ.

- Nhưng ở cương vị là nhân tố chủ lực, được điền tên vào dự án trước cả đạo diễn, anh có kiểm soát hay có cảm giác lấn át đạo diễn?

Dưới bàn tay Đỗ Quốc Trung, Kiều Minh Tuấn phần nào tìm lại phong độ.

- Tôi có kiểm soát, nhưng kiểm soát theo kiểu duyệt. Tôi cởi mở, không áp đặt, bởi đây là nghề sáng tạo. Bản thân cũng không muốn dẫn dắt hay bắt buộc ai phải theo một hướng nào đó. Tôi chỉ nói: “Ừ, chỗ này nên như vậy”. Rồi hỏi lại: “Với em thì em thấy nó nên khác không?”. Ví dụ như khi bạn muốn làm điều gì, bạn chia sẻ để tôi thấy, nhiều khi tôi còn học được từ bạn.

Đó là điều mà tôi hay làm. Các bạn trẻ và mọi người cũng muốn làm việc với tôi đều theo cách đó. Phải nghiêm túc, sáng tạo, và quan trọng nhất là kính nghiệp.

- Làm việc với đạo diễn trẻ có khác làm việc với các anh lớn như Lê Thanh Sơn hay Vũ Ngọc Đãng ngày trước?

- Nó sẽ có. Ví dụ như Trung có những nền tảng học thuật và kiến thức về điện ảnh. Còn tôi sẽ bổ sung cho Trung những trải nghiệm và kinh nghiệm, vì bạn trẻ hơn, còn tôi đi nhiều, cảm nhận nhiều, thì mình chia sẻ lại. Ngược lại, những cái về học thuật, về điện ảnh mà tôi chưa rõ thì sẽ hỏi Trung. Nói chung là anh em bổ sung cho nhau.

Còn với các anh lớn thì việc trao đổi ít hơn, thường chỉ tập trung vào một hướng sáng tạo về nhân vật và câu chuyện.

- Khoảng một tiếng đầu của Phí Phông nhận nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cảm thấy vai này của Kiều Minh Tuấn khá bình thường, đến phần sau mới có những tiến triển phức tạp hơn. Việc đi qua một tiếng đầu như vậy cũng là thử thách với khán giả. Anh có từng trao đổi với đạo diễn về điều này?

- Đó cũng tương đồng với cái “diễn mỏng” mà tôi đang học hỏi và cố gắng hoàn thiện bản thân, nên khá đồng tình với đạo diễn. Khoảng thời gian đầu đó là để xây dựng câu chuyện, để cài cắm và chuẩn bị cho “bữa tiệc” phía sau. Không thể tự nhiên vào là cho khán giả “ăn” ngay mà cuối cùng họ lại không hiểu. Khi khán giả hiểu mình đang thưởng thức điều gì, họ chủ động tiếp nhận và sẽ thấy thích thú hơn.

Nhưng không phải chỉ mình tôi có quyền góp ý. Tất cả đều có quyền. Và đó cũng là điều nên làm, phải cùng nhau suy nghĩ, cùng nhau làm. Tôi thấy diễn viên nào cũng nên có quyền thể hiện điều đó.

"Cạnh tranh buộc tất cả phải nâng cấp"

- Dù là một dự án tâm huyết, song cũng có ý kiến rằng anh không hợp vai, kèm theo những bình luận tiêu cực. Điều đó ảnh hưởng đến cảm xúc của anh?

- Không phải là không ảnh hưởng, mà là tôi không cho nó chi phối. Tôi có đọc, nhưng không nghĩ nhiều. Tôi tập chọn lọc, giống như với những lời góp ý, sẽ tự phân biệt cái nào đúng, cái nào chưa đúng. Bản thân mình sẽ tự nhận ra. Những năm trước, có lúc người ta nói đúng nhưng mình chưa ngộ ra, còn cứng đầu. Gần đây thì khác, chỉ cần nghe một ý là mình có thể hiểu thêm ý thứ hai, thứ ba, rồi tự mở rộng ra.

- Thời gian gần đây, nhiều nam diễn viên trẻ vụt sáng và nhanh chóng phủ sóng trên các phương tiện truyền thông. Anh có thấy áp lực?

- Tôi vui muốn chết (cười). Tôi vẫn theo dõi, vẫn xem, thấy các bạn tiến bộ về năng lực và có những dự án tốt, thật sự tôi rất mừng. Không phải kiểu mừng xã giao, mà là mừng vì các em đang tự đứng trên đôi chân của mình.

Khi lực lượng đông hơn, chất lượng, sự học hỏi và cạnh tranh lành mạnh cũng tăng lên, buộc tất cả phải nâng cấp. Tôi cũng nằm trong vòng đó, cũng phải hoàn thiện bản thân, tìm con đường riêng và cải thiện mỗi ngày. Khi chất lượng đi lên thì phim tốt hơn, thị trường cũng phát triển. Đó là tín hiệu tích cực.

Diễn viên cho biết càng có tuổi, bản thân có nhiều thay đổi trong cách đón nhận ý kiến và quan điểm làm nghề.

- Nhưng độ ảnh hưởng của anh rõ ràng cũng bị tác động, không còn nhiều như trước...

- Tôi thấy hình ảnh của mình phủ sóng nhiều hơn trước chứ, hơi thiên về gameshow chút thôi (cười). Nói vui vậy thôi, trong quá trình làm nghề, yếu tố truyền thông liên quan đến bộ phim, ê-kíp và nhiều bộ phận khác, chứ không chỉ riêng tôi.

Thực ra, khi tham gia một dự án, việc bản thân xuất hiện nhiều hay ít không quan trọng bằng chất lượng tác phẩm và số lượng khán giả mà phim tiếp cận được. Tôi tự hào vì mình luôn chú trọng vào công việc.

- Năng lượng toát ra từ anh khác xa thời thường xuyên đảm nhận các vai hài. Sự thay đổi này có phải bắt nguồn từ việc nhận những đánh giá về việc phong độ diễn xuất thất thường?

- Hiện tại, tôi muốn tận hưởng nghề, thử thách bản thân, đi sâu hơn vào chuyên môn. Mình học hỏi nhiều hơn, tập trung hơn. Ở độ tuổi này, tôi có đủ trải nghiệm, cảm xúc về cuộc sống để làm những điều mình muốn trong sự nghiệp.

Bản thân tôi chưa bao giờ định hướng chỉ chọn vai hài hay vai bi. Tôi cần một nhân vật thú vị, thỏa mãn mong muốn diễn xuất. Thực tế, có những vai hài cũng là đỉnh cao của nghề.

- Có cột mốc nào đánh dấu cho sự thay đổi?

- Mọi thứ diễn ra theo thời gian, khi mình lớn hơn thì nhận thức cũng khác. Tôi luôn có cảm giác bên trong có điều gì đó cần được giải tỏa (chỉ vào tim). Tôi muốn giải quyết những khúc mắc đó. Khi xem phim, tôi bị thu hút bởi cách diễn “mỏng”, nhẹ nhàng, tinh tế của những diễn viên lớn. Từ đó, trong mình xuất hiện mong muốn phải thay đổi, phải đi theo con đường đó, để trở thành kiểu diễn viên mà mình hướng tới.