Phim Việt 'Heo năm móng' dẫn đầu cuộc đua phòng vé khốc liệt dịp 30/4

"Anh hùng" rơi vào thế khó trong cuộc đua phòng vé khi doanh thu kém xa kỳ vọng. Trong khi đó, "Heo năm móng" tạm dẫn đầu với lợi thế về suất chiếu và lượng khán giả ổn định.

Sáng 24/4, bốn bộ phim Việt gồm Anh hùng, Đại tiệc trăng máu 8, Chùm sò và Heo năm móng đồng loạt đổ bộ rạp chiếu. Nếu tính cả Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng đã chiếu sớm một tuần trước đó, phòng vé hiện chứng kiến cuộc cạnh tranh căng thẳng giữa năm tác phẩm nội địa.

Ở ngày đầu tiên, ba vị trí dẫn trước lần lượt thuộc về Heo năm móng, Đại tiệc trăng máu 8 và Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng; thậm chí, những dự án này phần nào đã tạo được khoảng cách với các tác phẩm còn lại. Trong đó, Heo năm móng - phim kinh dị của Lưu Thành Luân, tạm dẫn đầu với doanh thu 2 tỷ đồng trong sáng 24/4 và hiện dắt túi 8 tỷ đồng (tính cả suất chiếu sớm). Đây cũng là tác phẩm được phân bổ số suất chiếu cao nhất, với khoảng 2.424 suất.

Đứng thứ hai là Đại tiệc trăng máu 8, đạt 1,9 tỷ đồng trong ngày trên 1.331 suất. Dù ít suất hơn đối thủ, phim của Phan Gia Nhật Linh vẫn ghi nhận hiệu suất lấp rạp khá tốt, trung bình khoảng 15 khán giả mỗi suất. Trong khi đó, Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng, sau một tuần bứt phá và sớm vượt mốc trăm tỷ, vẫn giữ nhịp doanh thu ổn định, thu 1,7 tỷ đồng trong buổi sáng cùng ngày.

Bất ngờ xảy ra khi Anh hùng - tác phẩm có sự góp mặt của Thái Hòa, lại lép vế rõ rệt trong cuộc đua dịp 30/4, dù từng được đánh giá cao trước khi cuộc chiến bắt đầu. Thực tế, với khoảng 2.000 suất chiếu, đây vẫn là con số khá lý tưởng trong cuộc đấu lần này. Song, hiệu ứng truyền thông kém tích cực sau các suất chiếu sớm khiến phim nhanh chóng hụt hơi. Sáng 24/4, tác phẩm chỉ thu 647 triệu đồng, trung bình mỗi suất chỉ đạt 3-4 khán giả, cho thấy sức hút khá hạn chế ở thời điểm hiện tại.

Cuối cùng, Trùm sò của đạo diễn Đức Thịnh thu hơn 200 triệu đồng trong sáng cùng ngày. Việc tác phẩm hụt hơi phần nào đã được dự đoán từ trước, khi không tạo được hiệu ứng truyền thông nổi bật, đồng thời chưa có lợi thế rõ rệt về chất lượng lẫn dàn diễn viên. Phim cũng không được các nhà rạp đánh giá cao về tiềm năng thương mại, khi chỉ được phân bổ hơn 500 suất chiếu mỗi ngày.