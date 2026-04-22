Vẻ ngoài khác lạ của ‘Na Tra’ Tống Tổ Nhi gây lo lắng

Tống Tổ Nhi gây chú ý khi xuất hiện với vóc dáng mảnh mai rõ rệt. Không ít khán giả bày tỏ lo ngại về sức khỏe của cô trước áp lực kiểm soát cân nặng trong showbiz.

Theo Sina, gần đây, diễn viên Trung Quốc Tống Tổ Nhi trở thành tâm điểm bàn luận khi xuất hiện tại một sự kiện ở Bắc Kinh ngày 22/4. Loạt ảnh chưa chỉnh sửa tại hiện trường nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, đặc biệt liên quan đến vóc dáng được cho là gầy rõ rệt của nữ diễn viên.

Tại sự kiện, Tống Tổ Nhi diện váy đỏ dáng dài, kết hợp kiểu tóc buộc gọn hoặc chải ngược, tôn lên đường nét gương mặt. Tuy nhiên, trong các khung hình toàn thân ghi lại khoảnh khắc di chuyển, vóc dáng mảnh khảnh với tay chân thon nhỏ, lộ rõ đường xương lại trở thành chi tiết gây tranh luận.

Trên các nền tảng như Weibo, một bộ phận cho rằng nữ diễn viên sở hữu vẻ mảnh mai, phù hợp với phong cách thời trang cao cấp. Trong khi đó, không ít bình luận cũng bất ngờ, bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của nữ diễn viên. Một số ý kiến cho rằng việc kiểm soát hình thể có thể liên quan đến yêu cầu công việc, đặc biệt trong các dự án phim ảnh hoặc hoạt động thời trang.

Hình ảnh gây lo lắng của Tống Tổ Nhi gần đây. Ảnh: Sina.

Theo truyền thông Trung Quốc, việc kiểm soát cân nặng của Tống Tổ Nhi đã diễn ra từ trước, trong bối cảnh cô từng chịu áp lực ngoại hình vì gương mặt bầu bĩnh. Khi tham gia dự án Chiết yêu năm 2023, nữ diễn viên được cho đã giảm gần 10 kg.

Cô từng chia sẻ áp dụng chế độ ăn kiêng như thay đồ ngọt bằng sữa chua ít calo, sử dụng lượng nhỏ rau củ sấy để hạn chế ăn vặt. Ngoài ra, một số nguồn tin cho biết cô từng thử các phương pháp giảm cân mang tính khắc nghiệt, bao gồm nhịn ăn trong nhiều ngày, qua đó làm dấy lên những lo ngại về sức khỏe trong thời gian gần đây.

Tống Tổ Nhi sinh năm 1998 tại Thiên Tân, là một trong những nữ diễn viên trẻ nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ. Cô bước chân vào làng giải trí từ khi còn nhỏ và được biết đến rộng rãi qua vai Na Tra trong phim Bảo Liên Đăng tiền truyện (2009).

Sau thời gian tạm ngưng hoạt động để học tập, cô trở lại từ năm 2016 và dần khẳng định vị trí qua các dự án như Cửu Châu Phiêu Miểu Lục, Dạ Thiên Tử và đặc biệt là Gia đình họ Kiều, nơi cô gây chú ý với vai Kiều Tứ Mỹ, được đánh giá cao về khả năng thể hiện nội tâm.

Tống Tổ Nhi từng “ở ẩn” từ năm 2023 sau khi vướng bê bối trốn thuế với số tiền khoảng 45 triệu NDT. Đến tháng 4/2025, cô chính thức trở lại làng giải trí và nhanh chóng lấy lại độ nhận diện nhờ bộ phim Chiết yêu. Kể từ đó, nữ diễn viên liên tục xuất hiện trong các hoạt động quảng bá và nhận nhiều hợp đồng quảng cáo.