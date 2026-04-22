Phim có Sydney Sweeney bị lên án vì phản cảm

"Euphoria" mùa 3 gây tranh cãi dữ dội khi bị cho lạm dụng yếu tố gây sốc, phản cảm. Tác phẩm nhận phản hồi tiêu cực, chỉ đạt 46% trên Rotten Tomatoes.

Theo Daily Mail, bộ phim Euphoria với sự tham gia của Sydney Sweeney đang vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ khán giả khi mùa 3 lên sóng. Nhiều ý kiến cho rằng tác phẩm ngày càng sa đà vào yếu tố gây sốc, với các chi tiết bị đánh giá là phản cảm, không cần thiết.

Trong tập 2 mang tên America My Dream, phim gây tranh cãi khi xuất hiện cảnh quan hệ tình dục mang yếu tố cực đoan giữa nhân vật Faye và một tay buôn ma túy theo chủ nghĩa thượng đẳng da trắng, có hình xăm biểu tượng phát xít. Phân đoạn này diễn ra trước lá cờ phát xít, khiến nhiều khán giả bày tỏ sự khó chịu.

Bên cạnh đó, phim còn bị chỉ trích vì sử dụng ngôn từ mang tính phân biệt chủng tộc trong một số đoạn hội thoại. Trước đó, tập 1 cũng từng gây phản ứng khi khai thác những tình huống bị cho là dung tục.

Nhân vật Cassie Howard do Sydney Sweeney thủ vai cũng trở thành tâm điểm tranh luận khi xuất hiện trong nhiều cảnh bị đánh giá là táo bạo, mang tính gợi dục cao, khi cô diện diện corset và giả làm chó. Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại việc hình ảnh của Sydney Sweeney đang bị "tình dục hóa" quá mức.

Trước những phản ứng trái chiều, đạo diễn Sam Levinson lý giải: “Chúng ta đang sống trong một thế giới bị tình dục hóa mạnh mẽ. Ảnh hưởng của nội dung khiêu dâm tới tâm lý giới trẻ là rất lớn”, đồng thời cho rằng các chi tiết gây sốc nhằm khắc họa chiều sâu tâm lý nhân vật.

Dù ê-kíp đưa ra nhiều giải thích, mùa 3 của Euphoria vẫn nhận phản hồi tiêu cực. Trên Rotten Tomatoes, phim hiện chỉ đạt 46%, giảm mạnh so với hai mùa trước.

Euphoria là series truyền hình của HBO, thuộc thể loại tâm lý - học đường, xoay quanh đời sống của một nhóm thanh thiếu niên tại Mỹ, với trung tâm là Rue (Zendaya) - cô gái trẻ vật lộn với chứng nghiện và những khủng hoảng cá nhân. Tác phẩm khai thác nhiều vấn đề của thế hệ trẻ như tình yêu, bản sắc, mạng xã hội và áp lực tâm lý trong bối cảnh hiện đại.

Bộ phim gây chú ý nhờ cách tiếp cận trực diện các chủ đề nhạy cảm, cùng phong cách hình ảnh táo bạo, giàu tính biểu tượng. Tuy nhiên, chính hướng khai thác này cũng khiến Euphoria thường xuyên vấp phải tranh cãi về mức độ nặng đô và việc sử dụng yếu tố gây sốc trong nội dung.