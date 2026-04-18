Nữ diễn viên làm 'náo loạn' phim giờ vàng

Trong "Bước chân vào đời", nhân vật tình một đêm của Quân bất ngờ gây chú ý nhờ màn đối đầu căng thẳng với bà Dung.

Những tập gần đây của Bước chân vào đời đang thu hút sự quan tâm của khán giả khi xuất hiện nhân vật “tình một đêm” của Quân (Huỳnh Anh), do Hoàng Khánh Ly đảm nhận. Dù chỉ xuất hiện trong thời lượng ngắn ở các tập 23-24, vai diễn nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận nhờ loạt tình huống kịch tính, đặc biệt là màn đối đầu trực diện với bà Dung (NSƯT Quách Thu Phương).

Theo diễn biến phim, nhân vật này quen Quân tại quán bar và đưa anh về nhà trong tình trạng say xỉn. Cao trào xảy ra khi cô thẳng thắn nói “chào mẹ” ngay lần đầu gặp bà Dung, kéo theo màn tranh cãi gay gắt.

Trước những lời chất vấn nặng nề, nhân vật không né tránh mà lập tức đáp trả, thậm chí tự nhận mình là “tình một đêm” của Quân. Tình huống này được đánh giá là một trong những phân đoạn gây ấn tượng mạnh, góp phần làm nổi bật tính cách khắc nghiệt của bà Dung và tạo bước ngoặt cho mạch truyện.

Phân đoạn nhân vật của Khánh Ly đối chất với bà Dung.

Theo ghi nhận, nhân vật do Hoàng Khánh Ly thể hiện khiến khán giả thích thú, được xem là “đối thủ ngang cơ” của bà Dung - nhân vật vốn gây nhiều tranh luận trong phim. Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình sắc sảo, nữ diễn viên còn được khen ngợi ở khả năng biểu đạt ánh mắt, nhịp thoại tự nhiên, phù hợp với hình tượng cá tính.

Hoàng Khánh Ly sinh năm 1998, từng theo học ngành công nghệ thông tin trước khi rẽ hướng sang diễn xuất. Cô góp mặt trong nhiều dự án truyền hình như Hương vị tình thân, Gia đình mình vui bất thình lình, Đi giữa trời rực rỡ… Vai diễn lần này đánh dấu bước chuyển đáng chú ý khi cô thử sức với hình tượng phản diện có cá tính mạnh, khác với những vai phụ hiền lành trước đó.

Bước chân vào đời khai thác hành trình trưởng thành với nhiều biến động của 3 chị em Thương sau cú sốc mất cha mẹ, từ đó mở ra câu chuyện về cách mỗi người đối diện với áp lực mưu sinh. Trung tâm câu chuyện là Thương, do Quỳnh Kool đảm nhận. Ở tuổi 24, nhân vật bất ngờ trở thành chỗ dựa chính của gia đình khi biến cố ập đến. Trong lúc đó, công việc của cô chưa ổn định, cuộc sống còn nhiều dang dở.

Trong Bước chân vào đời, bà Dung là mẹ của Quân - nhân vật nam chính, đồng thời giữ vai trò trung tâm trong tuyến xung đột gia đình. Nhân vật được xây dựng với tính cách khắt khe, kiểm soát con cái và đặc biệt phản đối mối quan hệ giữa Quân và Thương.