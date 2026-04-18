Hoa hậu Brazil bị bắt

Hoa hậu kiêm influencer Brazil Sara Monteiro bị bắt vì nghi liên quan đường dây ma túy, rửa tiền. Cô bị chú ý do phô trương lối sống xa hoa, vượt khả năng tài chính.

Theo PeoPle, hoa hậu kiêm influencer người Brazil Sara Monteiro (36 tuổi), từng đăng quang Miss Universe Uberlândia 2025, đã bị cơ quan chức năng bắt giữ trong khuôn khổ một cuộc điều tra liên quan đến buôn bán ma túy và rửa tiền.

Dẫn thông tin từ Lực lượng đặc nhiệm liên ngành chống tội phạm có tổ chức của Brazil (FICCO), Monteiro được xác định là một trong những nghi phạm chính trong chiến dịch mang tên Operation Luxury. Cuộc điều tra này đang làm rõ một đường dây buôn bán ma túy và rửa tiền hoạt động tại các bang Minas Gerais, São Paulo và Mato Grosso do Sul.

Nguồn tin cho biết Monteiro bị bắt vào ngày 15/4 tại São Paulo, đồng thời lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét và thu giữ tài liệu tại căn hộ của cô.

Ông Rafael Herrera, thành viên FICCO, cho biết chính những bài đăng thể hiện lối sống xa hoa đã khiến cơ quan điều tra chú ý.

“Thực tế, điều khiến chúng tôi nghi ngờ trong quá trình điều tra là việc một số thành viên phô trương lối sống không tương xứng với điều kiện kinh tế của họ, với xe cộ, du lịch, và thậm chí có sự xuất hiện của một hoa hậu - là vợ hoặc bạn gái của một thành viên trong đường dây", ông nói.

Hình ảnh của Sara Monteiro. Ảnh: @Saramonteiro.

Sara Monteiro được biết đến rộng rãi trên mạng xã hội với hơn 100.000 người theo dõi. Trên mạng xã hội, Monteiro xây dựng hình ảnh cá nhân với các nội dung về phong cách sống, làm đẹp, thể hình và giải trí. Cô thường xuyên đăng tải video tập luyện, hình ảnh thời trang cá nhân và các bài đăng hợp tác quảng bá sản phẩm chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe.

Ngoài hoạt động trên mạng xã hội, Sara Monteiro từng đăng quang danh hiệu Miss Universe Uberlândia 2025 - một cuộc thi sắc đẹp cấp địa phương tại Brazil. Danh hiệu này giúp cô gia tăng độ nhận diện, mở rộng cơ hội hợp tác quảng cáo và xuất hiện trong các chiến dịch liên quan đến lĩnh vực làm đẹp và phong cách sống.