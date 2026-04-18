Madonna gây tranh luận

Madonna tung ca khúc mới "I feel so free" cùng loạt hình ảnh quảng bá gợi cảm cho album mới. Màn trở lại của “nữ hoàng nhạc pop” nhận ý kiến trái chiều.

Theo Daily Mail, Madonna vừa tung đoạn nhạc đầu tiên từ album Confessions II, đánh dấu màn trở lại được mong đợi sau nhiều năm vắng bóng. Ca khúc mang tên I feel so free, nhanh chóng thu hút sự chú ý khi tiếp tục theo đuổi chất liệu dance đặc trưng từng làm nên thành công cho nữ ca sĩ trong quá khứ.

Tuy nhiên, màn “nhá hàng” này cũng tạo nên nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng người hâm mộ. Một bộ phận khán giả đánh giá bài hát có giai điệu bắt tai, gợi cảm và mang đậm tính cá nhân của Madonna trước đây. Trong khi đó, số khác cho rằng sản phẩm thiếu mới mẻ, thậm chí “gượng ép” trong cách thể hiện. Phần lời mang âm hưởng pop thập niên 1990 cùng cách xử lý giọng hát của Madonna cũng trở thành chủ đề gây tranh cãi trên các nền tảng mạng xã hội.

Không chỉ âm nhạc, hình ảnh quảng bá cho album Confessions II cũng nhận về phản ứng đa chiều. Trong bộ ảnh mới, Madonna xuất hiện với phong cách gợi cảm đặc trưng, diện bodysuit ôm sát, tất lưới và giày cao gót, kết hợp các tạo dáng táo bạo. Hình ảnh này tiếp tục nối dài lựa chọn thẩm mỹ quen thuộc của “nữ hoàng nhạc pop”. Không ít ý kiến nhận định cô đang phụ thuộc vào yếu tố gợi cảm để thu hút sự chú ý trong giai đoạn trở lại.

Madonna nhá hàng dự án âm nhạc mới sau thời gian dài. Ảnh: @Madonna.

Theo công bố, Confessions II sẽ phát hành vào ngày 3/7 thông qua Warner Records, là phần tiếp nối của album Confessions on a Dance Floor (2005). Trước đó, Madonna chia sẻ dự án lần này được xây dựng dựa trên ý tưởng coi sàn nhảy như một “không gian nghi thức”, nơi con người kết nối và giải phóng bản thân thông qua chuyển động.

Bên cạnh đó, quản lý của Madonna cũng úp mở khả năng nữ ca sĩ sẽ xuất hiện tại lễ hội Coachella để trình diễn ca khúc mới, làm dấy lên kỳ vọng về màn tái xuất quy mô lớn. Hiện tại, dù còn nhiều tranh luận, sản phẩm mới của Madonna vẫn đang tạo được sức hút đáng kể, cho thấy sức ảnh hưởng bền bỉ của “nữ hoàng nhạc pop” sau nhiều thập kỷ hoạt động.