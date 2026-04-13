Kendall Jenner hẹn hò mỹ nam cao 1,96 m?

Kendall Jenner và Jacob Elordi vướng nghi vấn hẹn hò sau khi xuất hiện cùng tại Coachella 2026, thu hút sự chú ý của dư luận.

Theo Mirror, Kendall Jenner và Jacob Elordi trở thành tâm điểm chú ý khi vướng nghi vấn hẹn hò sau lần xuất hiện chung tại lễ hội âm nhạc Coachella 2026 (Mỹ). Tin đồn bắt đầu lan rộng khi người hâm mộ phát hiện cả hai có mặt trong cùng khu vực khán giả, đồng thời xuất hiện tại một số sự kiện bên lề.

Theo nền tảng DeuxMoi, Jenner và Elordi được cho là có tương tác thân mật tại một buổi tiệc hậu Coachella do Justin Bieber tổ chức. Một số nguồn tin ẩn danh khẳng định cả hai “tận hưởng thời gian bên nhau”, thậm chí có cử chỉ thân mật. Tuy nhiên, những thông tin này không đi kèm hình ảnh cụ thể.

Trước đó, cặp đôi cũng bị bắt gặp rời sự kiện Bieberchella cùng Kylie Jenner và Timothée Chalamet, đồng thời được cho là đứng gần nhau trong lúc theo dõi phần biểu diễn của Justin Bieber. Một số khán giả còn ghi nhận Elordi đội mũ merchandise của Bieber, chi tiết thu hút sự chú ý khi Jenner có mối quan hệ thân thiết với Hailey Bieber.

Dù vậy, không ít ý kiến cho rằng những lần xuất hiện chung chưa đủ để khẳng định mối quan hệ tình cảm. Một bộ phận khán giả nhận định Elordi có thể chỉ tham dự sự kiện gần khu vực của Jenner, trong khi cả hai vốn đã quen biết từ trước.

Kendall Jenner và Jacob Elordi bị đồn hẹn hò. Ảnh: @KendallJenner, The Desert Sun.

Trước đó, Jenner và Elordi từng được nhìn thấy trò chuyện tại tiệc Oscar của Vanity Fair hồi tháng 3. Cả hai đều có đời sống tình cảm được công chúng quan tâm: Kendall Jenner gần đây được cho là có liên hệ với rapper Bad Bunny, còn Jacob Elordi từng vướng tin hẹn hò với nhiều bạn diễn và influencer tại Hollywood.

Hiện Kendall Jenner và Jacob Elordi chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào về các thông tin nói trên.

Kendall Jenner và Jacob Elordi là những gương mặt nổi bật thuộc thế hệ trẻ của làng giải trí - thời trang Hollywood, với sức ảnh hưởng lớn cả về chuyên môn lẫn truyền thông.

Kendall Jenner (sinh năm 1995) bắt đầu được biết đến qua chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians, trước khi vươn lên trở thành một trong những siêu mẫu hàng đầu. Cô từng có mặt trong danh sách người mẫu có thu nhập cao nhất do Forbes công bố, đồng thời là gương mặt quen thuộc tại các tuần lễ thời trang lớn và nhiều chiến dịch quảng cáo của các thương hiệu quốc tế.

Trong khi đó, Jacob Elordi (sinh năm 1997) là diễn viên đang lên tại Hollywood. Anh gây chú ý với loạt phim The Kissing Booth trên Netflix, trước khi khẳng định khả năng diễn xuất qua series Euphoria và các dự án điện ảnh như Saltburn, Priscilla. Elordi được đánh giá là một trong những gương mặt triển vọng của thế hệ diễn viên trẻ, hướng tới các vai diễn có chiều sâu.