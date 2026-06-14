Huỳnh Hồng Loan gây chú ý

Sau thời gian dài diễn xuất, Huỳnh Hồng Loan đang được chú ý khi vào vai Ngọc Trâm trong phim Nợ đời vay trả. Nối sóng Bóng ma hạnh phúc, Nợ đời vay trả được đón nhận và có sẵn lượng khán giả từ dự án phát sóng ngay trước đó. Phim lấy bối cảnh vùng đất Nam Bộ xưa, xoay quanh cuộc đời Hai Phấn (Thanh Hiền), một cô gái nghèo mang nhiều tham vọng đổi đời. Cô tìm cách dụ ông Bân (Thanh Bình) sau đó trở thành bà Hai nhà điền chủ. Sau đó, cô hãm hại khiến bà cả Ngọc Mai (Dương Cẩm Lynh) qua đời. Con trai Ngọc Mai là Vĩnh Trường (Nguyễn Quốc Trường Thịnh) khi trưởng thành đã từng bước vạch trần âm mưu, thủ đoạn của Hai Phấn.

Ngoài những âm mưu, toan tính, phim được yêu thích nhờ tuyến tình cảm của Vĩnh Trường và Ngọc Trâm. Ngọc Trâm là cô gái mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống nhờ nhà dì dượng. Từ nhỏ, Ngọc Trâm đã ngoan ngoãn, đảm đang, chăm chỉ lo toan việc nhà. Cô sống biết điều nhưng cũng mạnh mẽ, có chính kiến riêng. Vĩnh Trường và Ngọc Trâm quen biết từ bé nhưng sau một sự cố bị thất lạc. Sau này, hai người vô tình trở thành vợ chồng. Ban đầu, họ không có cảm tình với đối phương nhưng dần phát hiện điểm tốt của nửa kia và nảy sinh tình yêu. Những cảnh diễn chung của Huỳnh Hồng Loan và Nguyễn Quốc Trường Thịnh được khen ngọt ngào, ăn ý.

So với các dự án trước còn nhiều tranh cãi về diễn xuất, Huỳnh Hồng Loan ở bộ phim này được khen tiến bộ, tròn trịa hơn. Cô thể hiện trọn vẹn nhân vật Ngọc Trâm chịu thương chịu khó nhưng không nhu nhược, ngốc nghếch. Huỳnh Hồng Loan từng gây chú ý khi xuất hiện trong MV Âm thầm bên em của Sơn Tùng M-TP. Sau dấu mốc này, cô tiếp tục tham gia nhiều dự án truyền hình như Tiệm ăn dì ghẻ, Mạc gia ký, Cung đường tội lỗi, Mắt nai, Ác thú vô hình, Chữ trinh, Như khúc tình ca, Truy tìm hung thủ hay Gia đình ngũ quả...

Trước Nợ đời vay trả, nữ diễn viên thường được nhận xét đóng phim nhiều năm vẫn chưa có vai diễn tạo được bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Chia sẻ về điều này, Huỳnh Hồng Loan cho rằng thành công trong nghệ thuật không chỉ phụ thuộc vào nỗ lực cá nhân mà còn liên quan đến thời điểm và cơ hội. Theo cô, sau hiệu ứng từ Âm thầm bên em, bản thân nhận được sự chú ý nhất định nhưng chưa gặp dự án đủ sức tạo đột phá. Nữ diễn viên cũng thừa nhận khi đó còn khá non kinh nghiệm và chưa có ê-kíp chuyên nghiệp đồng hành, hỗ trợ định hướng phát triển.

Nữ diễn viên từng cho biết việc duy trì phong độ trong giai đoạn quay phim liên tục là thử thách không nhỏ, bởi lịch làm việc kéo dài khiến cơ thể dễ mệt mỏi và ảnh hưởng đến tinh thần. Để giữ dáng, cô lựa chọn chế độ ăn uống điều độ thay vì áp dụng các phương pháp ăn kiêng khắt khe. Huỳnh Hồng Loan hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ, tăng cường rau xanh, trái cây và uống đủ nước mỗi ngày. Khi có thời gian rảnh, cô ưu tiên vận động, đặc biệt chơi pickleball để nâng cao thể lực đồng thời giải tỏa căng thẳng sau những ngày làm việc áp lực.

Theo Huỳnh Hồng Loan, yếu tố quan trọng nhất để duy trì vẻ ngoài tươi tắn vẫn là trạng thái tinh thần tích cực. Cô thường dành thời gian nghỉ ngơi, nghe nhạc, trò chuyện cùng người thân hoặc tận hưởng những khoảng lặng riêng để tái tạo năng lượng. Nữ diễn viên cho rằng với người làm nghề diễn, sức hút không chỉ đến từ việc chăm sóc ngoại hình mà còn xuất phát từ sự cân bằng trong cuộc sống. Khi giữ được niềm vui với công việc và nguồn năng lượng tích cực, sự tự tin và thần thái cũng sẽ thể hiện một cách tự nhiên trước ống kính.

Công thức kiếm tiền của Taylor Swift

Giảng viên tại Đại học California, Berkeley đã giải thích về các chiến lược kinh doanh của Taylor Swift trong cuốn sách mới The Glory of Giving Everything.

Cuốn sách không viết theo trình tự thời gian phát triển của Swift. Thay vào đó, Haryanto gắn kết các khái niệm kinh tế và bài học kinh doanh vào sự nghiệp của Swift để giải thích sự thành công của ngôi sao này.

Haryanto không chỉ phân tích kỹ Eras Tour mà còn đi ngược lại khởi đầu sự nghiệp của Swift với góc nhìn kinh doanh. Swift đã bước vào dòng nhạc đồng quê và nhận ra nhu cầu thưởng thức thể loại này từ thế hệ trẻ, những người cũng khao khát có những thần tượng cùng tuổi mình.