Động thái của Hailey Bieber khi chồng là tâm điểm tranh cãi

Mới đây, Justin Bieber gây tranh cãi khi màn diễn tại Coachella 2026. Giữa làn sóng ý kiến trái chiều, Hailey Bieber vẫn công khai ủng hộ chồng.

Theo Mirror, Justin Bieber mới đây đã trở thành tâm điểm tranh cãi khi phần trình diễn tại lễ hội âm nhạc Coachella 2026 (Mỹ) bị một bộ phận khán giả đánh giá “lười biếng”, không tương xứng với vị trí headliner (nghệ sĩ biểu diễn chính).

Giữa những ý kiến trái chiều, Hailey Bieber - vợ của nam ca sĩ, vẫn có động thái công khai ủng hộ chồng. Cô trực tiếp có mặt tại sự kiện cùng con trai 19 tháng tuổi Jack Blues Bieber. Khi máy quay hướng tới khu vực khán giả, Hailey chăm chú theo dõi, gửi nụ hôn gió về phía Justin và vẫy tay chào, thể hiện sự cổ vũ rõ rệt.

Không chỉ tại sân khấu, trước thời điểm buổi diễn diễn ra, Hailey Bieber cũng đăng tải nội dung trên Instagram nhằm bày tỏ sự ủng hộ dành cho Justin. Động thái này được xem là cách người mẫu thể hiện sự đồng hành, đứng về phía chồng trong thời điểm nhạy cảm.

Justin Bieber cũng dành khoảnh khắc riêng để tri ân gia đình ngay trên sân khấu khi thể hiện ca khúc Everything Hallelujah (2025). Nhìn vào máy quay, anh nói: “Bố mẹ, hallelujah. Hailey yêu dấu, hallelujah. Con trai Jack, hallelujah”.

Tại buổi diễn, nam ca sĩ xuất hiện với trang phục giản dị gồm áo hoodie, quần short và kính râm, ngồi trên ghế trong suốt phần lớn thời lượng, đồng thời sử dụng laptop để mở lại các video ca khúc của mình trên YouTube, ghép thành liên khúc khoảng 12 bài thay vì biểu diễn trực tiếp với tiết tấu cao như kỳ vọng.

Trên mạng xã hội X, nhiều ý kiến chỉ trích gay gắt. Một số người cho rằng Justin Bieber “chỉ ngồi với laptop”, thậm chí gọi đây là “màn diễn tệ nhất lịch sử Coachella”, trong khi số khác mỉa mai việc anh “mở nhạc YouTube” thay vì biểu diễn trực tiếp.

Theo Rolling Stone, Justin kiếm được hơn 10 triệu USD cho hợp đồng hai đêm diễn (tương đương khoảng 5 triệu USD mỗi đêm). Mức cát-xê này giúp anh trở thành nghệ sĩ được trả cao nhất trong lịch sử Coachella, vượt qua các gương mặt đình đám như Beyoncé, Lady Gaga, Kanye West và The Weeknd.

Trước đó, Bad Bunny được cho là nhận thù lao 5 triệu USD để biểu diễn ở Coachella. Trong khi đó, The Weeknd được cho là nhận 8,5 triệu USD , còn Ariana Grande nhận khoảng 8 triệu USD . Lady Gaga, Kendrick Lamar và Radiohead mỗi người nhận từ 3 đến 4 triệu USD khi tham gia Coachella 2017.