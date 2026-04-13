Động thái của Hailey Bieber khi chồng là tâm điểm tranh cãi

  • Thứ hai, 13/4/2026 10:09 (GMT+7)
Mới đây, Justin Bieber gây tranh cãi khi màn diễn tại Coachella 2026. Giữa làn sóng ý kiến trái chiều, Hailey Bieber vẫn công khai ủng hộ chồng.

Theo Mirror, Justin Bieber mới đây đã trở thành tâm điểm tranh cãi khi phần trình diễn tại lễ hội âm nhạc Coachella 2026 (Mỹ) bị một bộ phận khán giả đánh giá “lười biếng”, không tương xứng với vị trí headliner (nghệ sĩ biểu diễn chính).

Giữa những ý kiến trái chiều, Hailey Bieber - vợ của nam ca sĩ, vẫn có động thái công khai ủng hộ chồng. Cô trực tiếp có mặt tại sự kiện cùng con trai 19 tháng tuổi Jack Blues Bieber. Khi máy quay hướng tới khu vực khán giả, Hailey chăm chú theo dõi, gửi nụ hôn gió về phía Justin và vẫy tay chào, thể hiện sự cổ vũ rõ rệt.

Hailey Bieber đến cổ vũ chồng. Ảnh: @danixmichelle.

Không chỉ tại sân khấu, trước thời điểm buổi diễn diễn ra, Hailey Bieber cũng đăng tải nội dung trên Instagram nhằm bày tỏ sự ủng hộ dành cho Justin. Động thái này được xem là cách người mẫu thể hiện sự đồng hành, đứng về phía chồng trong thời điểm nhạy cảm.

Justin Bieber cũng dành khoảnh khắc riêng để tri ân gia đình ngay trên sân khấu khi thể hiện ca khúc Everything Hallelujah (2025). Nhìn vào máy quay, anh nói: “Bố mẹ, hallelujah. Hailey yêu dấu, hallelujah. Con trai Jack, hallelujah”.

Tại buổi diễn, nam ca sĩ xuất hiện với trang phục giản dị gồm áo hoodie, quần short và kính râm, ngồi trên ghế trong suốt phần lớn thời lượng, đồng thời sử dụng laptop để mở lại các video ca khúc của mình trên YouTube, ghép thành liên khúc khoảng 12 bài thay vì biểu diễn trực tiếp với tiết tấu cao như kỳ vọng.

Trên mạng xã hội X, nhiều ý kiến chỉ trích gay gắt. Một số người cho rằng Justin Bieber “chỉ ngồi với laptop”, thậm chí gọi đây là “màn diễn tệ nhất lịch sử Coachella”, trong khi số khác mỉa mai việc anh “mở nhạc YouTube” thay vì biểu diễn trực tiếp.

Màn trình diễn của Justin Bieber gây tranh cãi dữ dội. Ảnh: @Coachella/youtube.

Theo Rolling Stone, Justin kiếm được hơn 10 triệu USD cho hợp đồng hai đêm diễn (tương đương khoảng 5 triệu USD mỗi đêm). Mức cát-xê này giúp anh trở thành nghệ sĩ được trả cao nhất trong lịch sử Coachella, vượt qua các gương mặt đình đám như Beyoncé, Lady Gaga, Kanye West và The Weeknd.

Trước đó, Bad Bunny được cho là nhận thù lao 5 triệu USD để biểu diễn ở Coachella. Trong khi đó, The Weeknd được cho là nhận 8,5 triệu USD, còn Ariana Grande nhận khoảng 8 triệu USD. Lady Gaga, Kendrick Lamar và Radiohead mỗi người nhận từ 3 đến 4 triệu USD khi tham gia Coachella 2017.

Khi hơi thở hóa thinh không là tác phẩm ấn tượng nhất của Paul Kalanithi. Ông là bác sĩ tài năng nhưng đáng tiếc lại mắc bệnh ung thư phổi ở tuổi 36. Khó có câu từ nào diễn tả được những cảm xúc của tác giả khi nghe được tin xấu ấy. Tuy nhiên, trong tác phẩm của mình, bác sĩ người Mỹ lại cho độc giả thấy những góc rất khác của con người khi phải đối mặt cái chết. Bạn đọc thấy được sự can đảm, niềm tin trong quá trình chống lại căn bệnh ung thư của Paul. Quan trọng hơn, đó còn là những trăn trở về cái chết dưới góc nhìn của một bác sĩ.

Mỹ nam sinh năm 2002 gây chú ý

Michieda Shunsuke gây ấn tượng với ngoại hình sáng, trong trẻo. Anh hoạt động ở nhiều lĩnh vực như phim ảnh, âm nhạc và thời trang.

15:58 4/4/2026

'Mùi phở' của Minh Beta sắp rời rạp

"Mùi phở" rời rạp sau gần 7 tuần công chiếu, thu hơn 40 tỷ đồng - con số nhiều khả năng khó giúp dự án hoàn vốn.

12:22 4/4/2026

Quỳnh Anh Shyn tung MV 'Girl phố', muốn làm ca sĩ

Quỳnh Anh Shyn ra mắt MV đầu tay "Girl phố", chính thức debut với vai trò ca sĩ. Sản phẩm có giai điệu bắt tai và concept mang không khí Hà Nội, song vẫn nhận tranh luận.

10:51 3/4/2026

Minh An

Hailey Bieber Ariana Grande Lady Gaga tranh cãi Justin Bieber ủng hộ

  • Ariana Grande

    Ariana Grande

    Ariana Grande-Butera là nữ ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên người Mỹ. Cô ra mắt khán giả lần đầu tiên trên sân khấu Broadway vào năm 2008 với vai Charlotte trong vở nhạc kịch 13. Tháng 3/2013, Grande đạt được thành công khi đĩa đơn "The Way" từ album đầu tay Yours Truly lọt vào top 10 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và được RIAA chứng nhận đĩa bạch kim đôi. Sau đó Grande đã nhận được giải thưởng nghệ đột phá của năm từ Music Business Association cho những thành tựu đạt được của mình trong suốt năm 2013.

    • Ngày sinh: 26/61993
    • Nơi sinh: Florida, Mỹ
    • Ca khúc: The way, Problem, Break free, Dangerous Woman,...

  • Lady Gaga

    Lady Gaga

    Lady Gaga tên đầy đủ là Stefani Joanne Angelina Germanotta, là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ. Album đầu tay The Fame (2008) của cô nhận được nhiều đánh giá khả quan từ những nhà phê bình cũng như đứng đầu nhiều bảng xếp hạng khắp thế giới, gồm đĩa đơn quán quân quốc tế "Just Dance" và "Poker Face". Sau tour lưu diễn The Fame Ball Tour, cô tiếp tục phát hành album The Fame Monster gồm ba đĩa đơn thành công toàn thế giới như "Bad Romance", "Telephone" và "Alejandro".

    • Ngày sinh: 28/3/1986
    • Nơi sinh: Manhattan, Thành phố New York, Mỹ
    • Ca khúc: Just dance, Poker face, Telephone, Born this way,...

Đọc tiếp

Dong thai cua Doan Hai My hinh anh

Động thái của Doãn Hải My

1 giờ trước 09:18 13/4/2026

0

Đoàn Văn Hậu đang là tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Tối 12/4, anh và vợ - Doãn Hải My có động thái khóa bình luận trên trang cá nhân.

