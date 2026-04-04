'Mùi phở' của Minh Beta sắp rời rạp

"Mùi phở" rời rạp sau gần 7 tuần công chiếu, thu hơn 40 tỷ đồng - con số nhiều khả năng khó giúp dự án hoàn vốn.

Mùi phở - bộ phim đầu tay của đạo diễn Minh Beta - chuẩn bị kết thúc hành trình phòng vé. Những ngày qua, tác phẩm chỉ còn một số suất chiếu tại hệ thống Beta Cinemas. Tuy nhiên, mỗi suất chỉ ghi nhận lượng khán giả nhỏ giọt, doanh thu không đáng kể.

Theo thống kê từ Box Office Việt Nam, Mùi phở khép lại hành trình rạp chiếu với doanh thu hơn 40 tỷ đồng - con số thực chất không quá thấp, song nhiều khả năng vẫn khiến nhà đầu tư thua lỗ khi đây là dự án có mức đầu tư lớn, cả về kinh phí sản xuất lẫn truyền thông.

Trước đó, trong bài phỏng vấn với Tri Thức - Znews, đạo diễn Minh Beta cho biết phim cần đạt mốc trăm tỷ đồng mới có thể hoàn vốn.

Mùi phở có sự tham gia của nghệ sĩ Xuân Hinh. Ảnh: NSX.

Ở thời điểm ra mắt, Mùi phở từng có lợi thế từ lượng vé bán trước (presale). Tuy nhiên, phim nhanh chóng hụt hơi sau khi chính thức khởi chiếu. Trong bối cảnh đó, đạo diễn Minh Beta nhiều lần lên tiếng trên trang cá nhân, cho rằng Mùi phở bị chơi xấu và chịu tác động từ truyền thông bẩn.

“Trong hành trình của Mùi phở, tôi chứng kiến nhiều hình thức cạnh tranh khác nhau, trong đó có cả những cách làm truyền thông rất thiếu lành mạnh. Có những bình luận, những câu chuyện được thêu dệt, vu khống, thậm chí tấn công cá nhân tôi một cách trắng trợn và hoang đường. Các hoạt động này được thực hiện một cách có tổ chức, bài bản, có lớp lang và tính toán kỹ lưỡng. Thực lòng, chúng tôi chưa bao giờ phải chứng kiến và đối diện với những sự tấn công ác ý đến vậy”, đạo diễn chia sẻ.

Mùi phở, do Minh Beta đạo diễn, là một trong 4 phim Việt tham gia đường đua phòng vé Tết 2026, bên cạnh Thỏ ơi (Trấn Thành), Báu vật trời cho (Lê Thanh Sơn) và Nhà ba tôi một phòng (Trường Giang).

Mùi phở thực chất có chiến dịch truyền thông bài bản, lại quy tụ hai ngôi sao làng hài hàng đầu hai miền Bắc - Nam là Xuân Hinh cùng Thu Trang.

Thế nhưng, tác phẩm chưa đạt doanh thu khả quan một phần vì giới hạn tệp khán giả. Nhiều chi tiết, tình huống hay mảng miếng hài trong phim khó tiếp cận với khán giả khu vực phía Nam. Bên cạnh đó, tác phẩm cũng vướng tranh luận về chất lượng kịch bản.