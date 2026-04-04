Cú sốc cho Jun Phạm

Với “Truth or Dare”, Jun Phạm được xem là có cú chuyển mình, khác biệt hoàn toàn so với hình ảnh xây dựng trước đây. Dù vậy, sự thay đổi này khiến nam nghệ sĩ nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Jun Phạm có lẽ là một trong những nghệ sĩ hưởng lợi nhiều nhất từ các dự án của nhà sản xuất Yeah1. Từ việc nhiều năm trồi sụt sau khi 365 tan rã, với không ít dự án chìm nghỉm, nam nghệ sĩ đã được trao cơ hội lớn để vực dậy tên tuổi khi có thêm lượng fan đông đảo từ hai chương trình truyền hình có độ phủ sóng cao là Anh trai vượt ngàn chông gai và Gia đình Haha.

Dường như bản thân Jun Phạm cũng nhận ra đây là thời cơ quan trọng, khi hơn hai năm qua liên tục tung ra các dự án âm nhạc mới. Không chỉ vậy, với sự đa dạng trong bộ kỹ năng, các sản phẩm của anh cũng có sự linh hoạt về concept, từ ballad nhẹ nhàng, màu sắc dân gian đương đại cho tới gần nhất là một bản pop R&B mang tinh thần “ăn chơi”.

Song, thực chất, lần thay đổi mới nhất của Jun Phạm trong dự án Truth or Dare lại nhận về không ít ý kiến trái chiều. Và thậm chí, nếu nói những gì diễn ra trong một tuần qua là một cú sốc đối với nam nghệ sĩ cũng không hẳn quá lời, bởi đây là lần đầu tiên sau hai năm anh phải đối diện với những phản hồi tiêu cực đến vậy, sau chuỗi bước đi liên tục nâng cấp hình ảnh cá nhân.

Điểm trừ về âm nhạc

Truth or Dare mang màu sắc một bản pop R&B, đánh dấu bước chuyển mình của Jun Phạm sau khi Trilogy dân gian đương đại Sơn thủy khúc chỉ đạt thành tích khiêm tốn. Dự án cũng là một sáng tác cá nhân của nam nghệ sĩ, cho thấy anh ngày càng tham vọng dấn sâu vào con đường trở thành một singer-songwriter. Và ở lần trở lại này, Jun Phạm tiếp tục đồng hành cùng APJ - producer thuộc tổ đội SS Label, đồng thời cũng là người đã gắn bó với anh trong suốt hai năm qua.

Thực tế, ở những sáng tác trước, Jun Phạm chưa được đánh giá cao về giai điệu hay sự thú vị trong cấu trúc bài hát, nhưng lại tạo được dấu ấn ở cách dùng từ, đặc biệt trong những ca khúc mang màu sắc dân gian hoặc các bản ballad về gia đình. Tuy nhiên, ở dự án lần này, nam nghệ sĩ tạm rời những thế mạnh quen thuộc để tiến sâu hơn vào địa hạt nhạc dance, hướng tới một màu sắc bóng bẩy, có phần “ăn chơi” hơn trong cách tiếp cận.

Jun Phạm không mấy phù hợp với màu sắc pop pha R&B của dự án mới.

Và cũng vì thế, Truth or Dare chưa thực sự tạo được dấu ấn rõ nét ở khía cạnh sáng tác. Trong dự án mới, cách phát triển giai điệu của Jun Phạm tương đối quen thuộc, thiếu những nhấn nhá để tạo sự thú vị. Phần điệp khúc chưa được đẩy tới cao trào cần thiết, chủ yếu dựa vào sự lặp lại để hình thành hook, từ đó dễ tiếp cận nhưng chưa đủ độ “bắt tai”. Tổng thể, cấu trúc verse - pre-chorus - chorus - drop được triển khai gọn gàng, song vẫn mang lại cảm giác đều đều, thiếu những cú chuyển biến tạo bất ngờ.

Phần lời, vốn là thế mạnh của Jun Phạm ở những dự án trước, cũng phần nào hụt hơi trong lần trở lại này. Thực chất, ca từ của Truth or Dare vẫn giữ được một mạch kể rõ ràng, dễ theo dõi, đồng thời cài cắm một số ẩn dụ đủ táo bạo. Tuy nhiên, những lớp chơi chữ thú vị lại xuất hiện thưa thớt, khá ít so với một ca khúc mang yếu tố nhạy cảm, vốn đòi hỏi nhiều sự tinh quái trong cách sử dụng từ.

Jun Phạm và cộng sự APJ có một dự án dưới sức.

Trong khi đó, ở phần lớn thời lượng, cách diễn đạt vẫn khá an toàn, chủ yếu quẩn quanh trong những câu chữ đơn điệu. Đơn cử như phần điệp khúc: “Giờ thách em quên được đêm nay / Giờ thách em quên được điều này”.

Về phần phối khí, Truth or Dare được sắp xếp tương đối gọn gàng ở từng lớp âm thanh, song tổng thể vẫn mang cảm giác an toàn và thiếu điểm nhấn. Bản phối chưa thực sự định hình rõ màu sắc “ăn chơi” như định hướng ban đầu, thậm chí có phần dàn trải, dễ tạo cảm giác nhàm chán. Đáng nói, cách xử lý âm thanh vẫn gợi cảm giác sức sống, đặc biệt ở đoạn drop chưa tạo được hiệu ứng cao trào, khiến mạch cảm xúc khó được đẩy lên một cách trọn vẹn.

Giọng hát của Jun Phạm cũng chưa cho thấy sự phù hợp rõ rệt với thể loại. Khi chuyển sang địa hạt R&B, đòi hỏi sự linh hoạt trong việc lơi nhịp, kéo chữ và xử lý luyến láy, cách nhả chữ của anh vẫn phần nào bị bí, thiếu độ thoát và sự mềm mại cần thiết.

Dự án gây tranh cãi

Khi chưa thể tạo được không gian gợi cảm, “ăn chơi” bằng những ẩn dụ từ lyric hay không gian âm nhạc, Jun Phạm cùng đạo diễn Kiên Ứng đã lựa chọn đẩy mạnh phần hình ảnh như một phương tiện truyền tải cảm xúc chủ đạo.

MV Truth or Dare, vì thế, được xây dựng theo concept office siren aesthetic (phong cách công sở gợi cảm), biến những không gian quen thuộc như bàn làm việc hay gian bếp thành các bối cảnh mang màu sắc gợi cảm. Trong MV, nhiều hành động đời thường như nấu ăn, nhào bột hay các tương tác cơ thể được phóng đại về mặt hình ảnh và nhịp điệu, nhằm khơi gợi cảm xúc gợi cảm, táo bạo.

Tuy nhiên, cũng từ lựa chọn đó, Truth or Dare nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi ngay sau khi phát hành. Phần hình ảnh với mật độ ẩn dụ dày đặc khiến một bộ phận khán giả cho rằng sản phẩm vượt ngưỡng tinh tế, thậm chí có phần phản cảm.

Bản thân concept này vốn đã dễ gây tranh cãi, và khi được triển khai thiếu tiết chế, với cường độ cao, thì dễ tạo ra phản ứng trái chiều trong tiếp nhận thay vì đạt hiệu quả thẩm mỹ như kỳ vọng. Tranh luận càng bị đẩy lên khi MV không gắn nhãn độ tuổi hay có cảnh báo nội dung, trong khi nhiều chi tiết bị nhận định là chưa phù hợp với khán giả trẻ.

Dẫu vậy, công bằng mà nói, sẽ hơi nặng nề nếu đánh giá Truth or Dare là sản phẩm mang chủ đích dung tục hay phản cảm. Thực chất, việc sử dụng hình ảnh nấu ăn như một lớp ẩn dụ cho cảm xúc và tương tác trong tình yêu không phải là mới, từng xuất hiện trong nhiều dự án Việt Nam lẫn quốc tế, mà gần nhất là MV Còn ai ngoài anh với em của Bray, với các biểu tượng như trứng hay hàu.

Truth or Dare tạo cảm giác khá sến, song không đáng bị chỉ trích nặng nề.

Điểm khiến Jun Phạm và Kiên Ứng nhận nhiều chỉ trích nằm ở cách triển khai, khi sản phẩm lần này lặp lại ẩn dụ với tần suất dày và cường độ liên tục, khiến tổng thể trở nên nặng nề, thậm chí có phần sến và thiếu tinh tế.

Thực chất, dù những dự án trước chưa đạt được thành công lớn, Jun Phạm vẫn có thể xem là đã có những bước đi đầy hứa hẹn sau nhiều năm trồi sụt. Việc phát hành không ít sản phẩm mang chất liệu văn hóa cùng yếu tố tình cảm gia đình cũng định hình anh là kiểu nghệ sĩ gắn với hình ảnh nhẹ nhàng, sở hữu tệp khán giả rộng.

Rõ ràng, việc mạo hiểm đem đến một màu sắc hoàn toàn trái ngược là nước đi đầy rủi ro, đặc biệt khi những gì diễn ra cho thấy Jun Phạm không thực sự phù hợp với kiểu âm nhạc này.