Hoa hậu Ý Nhi và bạn trai tình tứ

Hoa hậu Ý Nhi cùng bạn trai xuất hiện tại chung kết Miss World Vietnam 2025. Người đẹp chia sẻ video tình cảm trên trang cá nhân.

Tối 29/3, chung kết Miss World Vietnam 2025 đã diễn ra tại TP.HCM. Sự xuất hiện của Huỳnh Trần Ý Nhi cùng bạn trai tại khu vực ghế ngồi thu hút sự chú ý. Người đẹp chính thức khép lại nhiệm kỳ và trao vương miện cho người kế nhiệm.

Ý Nhi diện đầm dạ hội, đội vương miện và theo dõi chương trình bên cạnh bạn trai, trong khi Anh Kiệt chọn trang phục vest lịch lãm.

Ý Nhi được bạn trai tặng một bó hoa lớn, cô lộ rõ sự ngạc nhiên, bật cười và liên tục hướng ánh nhìn về phía đối phương. Cả hai nắm tay, thoải mái thể hiện tình cảm hơn so với trước đây. Trên trang cá nhân, Ý Nhi bày tỏ: "Cảm ơn anh".

Khoảnh khắc tình cảm giữa Ý Nhi và bạn trai. Ảnh: @huynhtrenynhi.

Khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận. Nhiều ý kiến bày tỏ sự thích thú trước hình ảnh tự nhiên của cặp đôi, đồng thời dành lời khen cho việc cả hai duy trì mối quan hệ bền bỉ trong suốt thời gian qua.

Sau khi công khai mối quan hệ từ thời điểm đăng quang, cả hai nhiều lần vướng tin đồn rạn nứt do ít xuất hiện cùng nhau, đặc biệt trong giai đoạn người đẹp thi quốc tế. Tuy nhiên, Ý Nhi sau đó lên tiếng khẳng định mối quan hệ vẫn ổn định, trong khi phía bạn trai vẫn duy trì tương tác công khai trên mạng xã hội.

Sau khi đăng quang Miss World Vietnam 2023, Huỳnh Trần Ý Nhi dành phần lớn thời gian trong nhiệm kỳ để học tập tại Australia, lựa chọn cuộc sống tự lập. Theo chia sẻ từ ban tổ chức, người đẹp duy trì lịch sinh hoạt đơn giản, tự nấu ăn, đi làm thêm và chỉ thỉnh thoảng về Việt Nam để tham gia một số hoạt động cũng như thăm gia đình.

Trong năm qua, cô dự thi Miss World 2025 tại Ấn Độ, song không tạo được nhiều dấu ấn và dừng chân ở top 40 chung cuộc. Hiện tại, Ý Nhi vẫn chưa hoàn thành việc học ở nước ngoài.