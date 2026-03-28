Mỹ nam làm náo loạn mạng xã hội

Gần đây, Jungkook theo dõi hàng loạt đồng nghiệp trên mạng xã hội. Dù vậy, việc không có các thành viên nhóm aespa trong danh sách gây chú ý.

Gần đây, Jungkook trở thành tâm điểm chú ý khi bất ngờ theo dõi hàng loạt đồng nghiệp trên mạng xã hội, với số lượng được cho là lên tới hơn 100.

Danh sách này bao gồm nhiều nghệ sĩ đình đám từ Âu đến Á như Charlie Puth, Usher, các thành viên BTS, cùng loạt nhóm nhạc K-pop nổi tiếng như EXO, BLACKPINK, SEVENTEEN, TXT, ENHYPEN, IVE, ILLIT… Đáng chú ý, nam idol sinh năm 1997 theo dõi đầy đủ tài khoản của 4 thành viên BLACKPINK.

Tuy nhiên, khi kiểm tra danh sách theo dõi, khán giả phát hiện Jungkook không theo dõi aespa, dù vẫn follow một số nghệ sĩ khác thuộc SM Entertainment như EXO. Chi tiết này nhanh chóng làm dấy lên nhiều suy đoán, trong đó có giả thuyết liên quan đến tin đồn hẹn hò giữa nam ca sĩ và Winter.

Một số ý kiến cho rằng việc “bỏ qua aespa” là động thái né tránh để không làm dấy lên chú ý.

Song, đến sáng 28/3, Jungkook đã theo dõi tài khoản chính thức của aespa.

Gần đây, tin đồn hẹn hò giữa Jungkook và Winter tiếp tục được nhắc lại, xuất phát từ các chi tiết được cho là trùng hợp trong đời sống và hoạt động cá nhân. Cả hai từng nhiều lần bị “soi” thông qua hình xăm, phụ kiện, cách đặt tên tài khoản hay việc xuất hiện tại cùng địa điểm.

Cả HYBE và SM Entertainment đều giữ thái độ im lặng hoặc từ chối bình luận. Sự mập mờ này càng làm gia tăng tranh cãi, khi một bộ phận khán giả cho rằng đây là dấu hiệu “ngầm thừa nhận”.

Đáng chú ý, một số khán giả thể hiện phản ứng tiêu cực về tin hẹn hò này, thậm chí công kích cá nhân cả hai nghệ sĩ. Trong khi đó, nhiều ý kiến khác lên tiếng bảo vệ quyền tự do tình cảm của thần tượng.

Jungkook sinh năm 1997, là thành viên của nhóm nhạc đình đám BTS. Ra mắt từ năm 2013, anh đảm nhận vai trò giọng ca chính, đồng thời được biết đến là “em út vàng” nhờ khả năng trình diễn toàn diện từ hát, nhảy đến sáng tác.

Bên cạnh hoạt động cùng nhóm, Jungkook còn ghi dấu ấn với sự nghiệp solo, sở hữu nhiều ca khúc đạt thành tích cao trên các bảng xếp hạng quốc tế, góp phần củng cố vị thế nghệ sĩ K-pop có tầm ảnh hưởng toàn cầu.