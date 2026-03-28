Britney Spears sau khi bị bắt

Britney Spears đăng video mới cùng con trai. Nữ ca sĩ xuất hiện với trạng thái khá thoải mái và cho biết bản thân đang bình tĩnh đối mặt với sóng gió.

Ngày 28/3, tờ Page Six đưa tin Britney Spears lần đầu đăng bài sau khi bị bắt vì nghi lái xe trong tình trạng say rượu. Nữ ca sĩ đăng tải video mới có sự xuất hiện của con trai Jayden James Federline.

Trong các đoạn video được chia sẻ hôm 27/3, nữ ca sĩ xuất hiện với tâm trạng khá thoải mái. Britney nói: “Tôi đang rất bình tĩnh”. Sau đó, nữ ca sĩ nhảy lên, đùa nghịch và gõ nhẹ vào đầu Jayden.

Britney Spears trong video mới đây cùng con trai (ảnh trái) và khi đi mua đồ uống cách đây ít ngày. Ảnh: Page Six, Backgrid.

Dưới bài đăng, Britney viết lời cảm ơn người hâm mộ vì đã ủng hộ cô thời gian qua. Nữ ca sĩ cũng chia sẻ việc được ở bên gia đình và bạn bè mang lại cho cô nhiều ý nghĩa.

Trong một video khác, mẹ con nữ ca sĩ tiếp tục trò chuyện, tạo dáng chụp ảnh. Con trai của Britney Spears thậm chí nhắc đến Michael Jackson. Cậu nói: “Ước gì mình có thể giống Michael”. Ở video này, Britney chỉ đăng kèm dòng chú thích ngắn gọn: “Hãy tử tế”.

Britney Spears bị bắt hôm 4/3 tại Ventura, California, Mỹ. Nữ ca sĩ bị nghi lái xe trong tình trạng say rượu. Theo hồ sơ từ cơ quan thực thi pháp luật địa phương, nữ ca sĩ bị tạm giữ trong đêm và được thả vào sáng hôm sau. Hồ sơ vụ việc đã được chuyển tới văn phòng công tố quận để xem xét. Phiên điều trần dự kiến diễn ra vào 4/5.

Theo các nguồn tin thân cận, cả Jayden và anh trai Sean Preston Federline đều đang ở bên cạnh để hỗ trợ mẹ sau biến cố. Một nguồn tin cho biết Britney suy sụp sau vụ bắt giữ. Nữ ca sĩ hiểu cô sẽ phải đối diện hậu quả pháp lý.

Quản lý của Britney, Cade Hudson, gọi đây là sự việc “không thể chấp nhận được”, đồng thời bày tỏ hy vọng nữ ca sĩ nhận được sự hỗ trợ cần thiết để ổn định cuộc sống.

Vài ngày sau vụ việc, Britney Spears được bắt gặp xuất hiện kín đáo tại Malibu với áo khoác nâu, kính râm đen và túi lớn màu cam khi đi mua đồ uống. Đây cũng là lần hiếm hoi cô lộ diện công khai sau những ồn ào gần đây.