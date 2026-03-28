Angelababy ngày càng sa sút

Sau ồn ào xem show thoát y của Lisa, Angelababy vẫn chưa thể vực dậy sự nghiệp. Giờ đây, cô chủ yếu livestream bán hàng cho các thương hiệu giá rẻ.

Ngày 28/3, tờ On đưa tin Angelababy vừa góp mặt trong một buổi phát trực tiếp để quảng bá sản phẩm chăm sóc da. Nữ diễn viên Trung Quốc giới thiệu các mặt hàng có mức giá khá rẻ từ vài chục tới vài trăm NDT.

Angelababy đầu tư trang phục cho buổi livestream. Ảnh: On.

Angelababy xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, được đầu tư kỹ lưỡng. Nữ diễn viên diện váy dạ hội đính sequin được thiết kế riêng, kết hợp kiểu tóc gợn sóng và lớp trang điểm nhẹ.

Trong quá trình phát sóng, Angelababy cũng thực hiện một số động tác vũ đạo đơn giản nhằm tăng tương tác với người xem.

Trước đó, Angelababy là một trong những gương mặt quảng cáo có giá trị cao tại thị trường giải trí Trung Quốc. Cô cũng thường xuyên góp mặt trong nhiều chương trình giải trí lớn.

Tuy nhiên, giờ đây, cô phải livestream bán hàng cho những thương hiệu nhỏ, giá rẻ. Một nguồn tin tiết lộ nữ diễn viên giờ đây không có nhiều lựa chọn công việc.

Angelababy vướng vào lệnh cấm vận vì xem show diễn thoát y của Lisa. Vụ việc khiến cô bị cấm sóng trong một thời gian. Ồn ào lần này khiến sự nghiệp của cô lao dốc. Đến năm ngoái, cô dần trở lại trước công chúng nhưng danh tiếng cũng không còn như xưa.

Cơ hội của cô trong lĩnh vực phim ảnh và truyền hình tại thị trường đại lục vẫn khá hạn chế. Gần đây, nữ diễn viên chủ yếu xuất hiện qua các hoạt động thương mại, sự kiện thương hiệu và livestream bán hàng.