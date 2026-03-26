Nữ ca sĩ khủng hoảng vì ly hôn sau 7 tháng cưới

Seo In Young lần đầu chia sẻ về scandal chửi bới quản lý khiến cô phải tạm dừng hoạt động suốt thời gian dài, cũng như việc ly hôn chồng doanh nhân chỉ sau 7 tháng.

Ngày 26/3, tờ Money Today đưa tin Seo In Young lần đầu chia sẻ chi tiết về quãng thời gian tạm dừng hoạt động sau bê bối năm 2017. Nữ ca sĩ Hàn Quốc cũng hé lộ việc cô từng rơi vào trạng thái rối loạn hoảng sợ và trầm cảm nghiêm trọng.

Trong video mới đăng tải trên kênh YouTube cá nhân mới, nữ ca sĩ trực tiếp đọc lại những bình luận tiêu cực từng nhắm vào cô. Seo In Young cho biết đây là lần hiếm hoi bản thân đối diện công khai với những phản ứng dữ dội sau nhiều năm im lặng.

Seo In Young tâm sự cô từng muốn biến mất sau biến cố hôn nhân. Ảnh: MBN.

Bê bối lớn nhất trong sự nghiệp của Seo In Young xảy ra năm 2017 khi cô tham gia chương trình With You. Khi đó, một đoạn video hậu trường bị phát tán cho thấy nữ ca sĩ nổi nóng trong khách sạn, yêu cầu được nhận phòng ngay và lớn tiếng chửi thề. Hình ảnh này kéo theo làn sóng chỉ trích mạnh mẽ, khiến cô phải rời chương trình ngay sau đó.

Nhìn lại sự việc, Seo In Young cúi đầu xin lỗi một lần nữa và khẳng định người cô lớn tiếng khi ấy là quản lý thân cận chứ không phải biên kịch như nhiều tin đồn lan truyền trước đây. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không phủ nhận hành vi của bản thân là sai trái.

Nữ ca sĩ giải thích thời điểm đó đoàn ghi hình phải di chuyển liên tục, ngủ tạm nhiều giờ ngoài đường để tiết kiệm chi phí sản xuất. Tình trạng kiệt sức khiến cô mất kiểm soát cảm xúc.

"Tôi đã uống thuốc điều trị chứng rối loạn hoảng sợ và trầm cảm. Tôi đến bệnh viện vì cả thể xác lẫn tinh thần tôi đều thực sự đau đớn. Tôi không ngờ mình lại suy sụp đến mức đó. Đó là đỉnh điểm của chứng trầm cảm. Thực tế, tôi thậm chí không muốn sống nữa", Seo In Young nhớ lại giai đoạn khủng hoảng vì scandal.

Ngoài ra, Seo In Young cũng nhắc lại việc ly hôn chỉ sau 7 tháng lập gia đình. Cô kết hôn vào 2023 nhưng nhanh chóng ly hôn. Vợ chồng cô hoàn tất thủ tục ly hôn năm 2024. Nữ ca sĩ cho biết từng nghĩ đến chuyện rời xa showbiz trong giai đoạn đó vì khủng hoảng và muốn sống lặng lẽ hơn.

Khi đọc một bình luận ác ý cho rằng hôn nhân của cô kéo dài hơn dự kiến, Seo In Young giữ thái độ bình thản và đáp lại rằng bản thân đã quen với những đánh giá tiêu cực, kể cả việc nhiều người từng dự đoán cuộc hôn nhân của cô sớm đổ vỡ.

“Mọi người xung quanh tôi đều nói họ nghĩ chúng tôi sẽ nhanh chóng ly hôn", nữ ca sĩ nói.