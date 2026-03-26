Ngọc Huyền: 'Tôi bắt Đình Tú bỏ theo dõi hết tài khoản gái xinh'

Ngọc Huyền thừa nhận yêu cầu Đình Tú bỏ theo dõi các tài khoản của người khác giới nếu họ không quen biết hay làm việc với nhau.

Sau khi kết hôn, Ngọc Huyền và Đình Tú lần đầu cùng góp mặt trong một dự án truyền hình. Việc từ bạn đời trở thành bạn diễn trên phim trường mang đến cho cả 2 nhiều cảm xúc mới, nhưng cũng kéo theo không ít áp lực.

Ngọc Huyền cho biết cô từng nghĩ việc đóng chung với chồng sẽ thuận lợi hơn vì cả 2 hiểu tính cách và cách làm việc của nhau. Tuy nhiên, khi bước vào quá trình ghi hình, nữ diễn viên nhận ra mọi thứ không đơn giản như tưởng tượng.

Áp lực khi quay cảnh hôn

- Lần đầu đóng chung phim sau khi kết hôn, lại vào vai người yêu, với anh chị đây là lợi thế hay bất lợi?

Ngọc Huyền: Có khá nhiều chuyện, anh Tú góp ý nhưng tôi thường không nghe, hay cãi lời và chống đối. Thế nên, khi nhận dự án này, tôi cũng khá lo lắng. Tôi hay tự ái lại có cái tôi cao.

Mọi người thường nói vợ chồng khi làm cùng dự án là thuận lợi bởi có thể góp ý cho nhau. Nhưng thật ra không phải vậy. Vì là vợ chồng nên có những lúc góp ý cho nhau, dù đúng, cả 2 vẫn phải có gì đấy kiểu không chịu nghe.

- Ngay cả khi kết hôn, cả 2 cũng không hạ bớt cái tôi để dung hòa hơn với đối phương?

Ngọc Huyền: Thật ra, chúng tôi cũng đang trong hành trình cố gắng lắng nghe và điều chỉnh. Tôi cũng nền tính, điềm đạm hơn so với ngày xưa.

Đình Tú: Anh Anh Tuấn có nói là khi đóng phim mà không có vợ ở cạnh, với anh ấy là khoảng thời gian thư giãn nhất. Còn đây gần như 24/24 nên không có thời gian nào để thư giãn cả. Thật ra, anh Anh Tuấn nói khá đúng đấy. Chỉ có điều anh ấy kết hôn lâu rồi mới dám nói ra, còn tôi chưa dám bình luận gì (cười).

- Tức, anh rất áp lực, không thoải mái khi quay phim chung với vợ?

Đình Tú: Nói đùa vậy thôi chứ thật ra, tôi thấy bình thường vì kể cả không phải đóng phim cùng nhau, chúng tôi đã rất vui vẻ, thoải mái. Đương nhiên, trong quá trình quay, cả 2 không tránh khỏi tranh luận. Nhưng với chúng tôi, việc tranh luận là bình thường để cả 2 hiểu ý đối phương hơn.

- Cuộc sống 2 người sau khi kết hôn thay đổi thế nào so với lúc yêu?

Đình Tú: Chúng tôi đang trong quá trình sửa tổ ấm nên ở chung nhà với bố mẹ vợ. Ngày xưa, tôi ở một mình, phải tự lo mọi thứ, còn giờ có bố mẹ giúp đỡ. Vì thế, cuộc sống của tôi thay đổi nhiều lắm, thậm chí tăng cân.

Ngọc Huyền: Bố mẹ tôi là kiểu chỉ cần các con ra ngoài sẽ ập vào phòng, gấp chăn, dọn dẹp, giặt quần áo... Bố mẹ tôi làm mọi thứ. Quan trọng là bố mẹ tôi rất hợp với anh Tú. Từ ngày có anh Tú, gia đình êm ấm hơn. Ngày xưa, mẹ hơi kỹ tính, hay nhắc tôi việc sống bừa bộn. Nhưng giờ mẹ tôi vui vẻ, thoải mái hơn. Chúng tôi nói cuối năm chuyển sang nhà mới, mẹ còn bảo thôi cứ ở cùng bố mẹ đi.

Anh Tú cũng nói với tôi ở cùng bố mẹ rất vui. Trước đây, anh ở Hà Nội một bình nên ít khi được hưởng không khí gia đình. Từ khi ở chung với gia đình tôi, anh cảm thấy ấm cúng hơn.

Đình Tú và Ngọc Huyền tổ chức lễ cưới vào năm 2025.

- Trong sinh hoạt hàng ngày, 2 người thường chia sẻ việc nhà ra sao?

Ngọc Huyền: Mọi người thường phải phân chia xem chồng hay vợ làm việc này việc kia. Nhưng ở nhà tôi, anh Tú sẽ tự làm. Anh ấy nói rằng rất tận hưởng cảm giác thư thái mỗi khi phơi quần áo hay làm việc nhà. Tôi thấy cuộc sống hiện giờ đúng trong mơ. Tôi được làm công việc mình thích và mọi thứ đều rất tốt đẹp.

- Anh chị đã có kế hoạch gì xa hơn sau khi kết hôn?

Ngọc Huyền: Chúng tôi chưa có kế hoạch gì cả. Thời điểm công khai mối quan hệ, mọi người cũng nói chắc tôi có bầu nhưng thực ra chỉ do tôi béo lên thôi. Trước đây, tôi cũng nói với anh Tú là để tôi làm thêm một phim nữa rồi sẽ tính chuyện có em bé.

Đình Tú: Bố mẹ 2 bên cũng rất mong có cháu, nhưng vợ chồng tôi cần thêm thời gian. Ở hiện tại, Huyền vẫn đam mê công việc, vẫn muốn được tận hưởng cuộc sống thêm.

- Hai người từng xảy ra mâu thuẫn chưa và thường giải quyết ra sao?

Ngọc Huyền: Từ khi cưới, chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau to. Hoặc nếu có giận nhau, chỉ khoảng một đêm là chúng tôi làm lành. Tôi khá bướng bỉnh nhưng hay quên còn anh Tú cũng không để bụng. Thế nên, mọi mâu thuẫn được giải quyết rất nhanh.

Ví dụ, vừa cãi nhau xong, anh Tú lăn ra ngủ luôn. Lúc đó tôi tức lắm vì mâu thuẫn chưa được giải quyết mà tôi chỉ muốn nói cho xong chuyện. Trong khi anh ấy ngủ, tôi trằn trọc mãi mới vào giấc được. Nhưng được cái, sáng hôm sau, tôi quên chuyện cũ. Thế là mọi chuyện lại đâu vào đấy.

Cả 2 toàn tranh luận chuyện nhỏ nhặt, nói vài câu là xong thôi. Cả 2 cũng đặt ra nguyên tắc là không to tiếng nên nhờ thế, chúng tôi cảm thấy gắn kết được với nhau.

Ngoài ra, cả 2 có nhiều điểm chung. Thời gian đầu, tôi cảm thấy rất bất ngờ vì cả 2 có thể nói chuyện rất tự nhiên với nhau. Chẳng hạn, có những lúc nói đùa, 2 đứa tự thấy buồn cười dù người ngoài có thể không thấy vui như chúng tôi.

Cũng qua 3 năm rồi, giờ chúng tôi qua giai đoạn mặn nồng nhất, nhưng cả 2 có cách duy trì tình cảm rất khác. Chúng tôi bây giờ kiểu vui vẻ, trêu đùa, cợt nhả hơn. Vì bình thường toàn trêu nhau, thậm chí thỉnh thoảng xưng hô “mày”, “tao”. Do đó, khi quay phim, phải xưng “anh”, “em” rồi nói thoại tình cảm, cả 2 cảm thấy khá buồn cười và ngại ngùng.

Chẳng hạn khi quay cảnh hôn, tôi rất ngại, áp lực tâm lý và hơi sợ nhưng không dám nói với anh Tú. Như những đồng nghiệp khác, khi họ đóng cảnh hôn, khán giả biết là họ đang diễn. Nhưng chúng tôi là vợ chồng rồi nên cứ nghĩ, bố mẹ ở nhà xem được chắc ngại lắm. Do đó, cảnh hôn của chúng tôi cũng phải quay đi quay lại nhiều góc.

Hai diễn viên có thời gian yêu nhau kín tiếng. Đến khi kết hôn, họ mới công khai chuyện tình cảm.

Thoải mái khi nhắc tới người yêu cũ

- Cơ duyên nào đưa Ngọc Huyền và Đình Tú đến với nhau?

Đình Tú: Chúng tôi gặp nhau lần đầu là khi cả 2 gặp mặt đoàn phim Những ngày không quên. Lúc đó, cả 2 cùng tham gia nhưng tôi không để ý đến cô ấy nhiều. Sau đó, chúng tôi có kết bạn Facebook nhưng không tương tác gì cả.

Ngọc Huyền: Bây giờ tôi mới nhớ ra, tất cả bài đăng của anh Tú với người yêu cũ ngày xưa, tôi đều thả tim. Sau này, tôi quên mất. Bây giờ mới nhớ ra.

Đình Tú: Trong một lần thu âm chung, tôi gặp Huyền và cũng ấn tượng bởi sự nhỏ nhắn, xinh xắn. Lúc đó, tôi tới chào nhưng Huyền bảo: ‘Thôi anh về đi, anh ở đây, em không hát được”. Sau này, chúng tôi gặp nhau vài lần qua công việc nhưng cũng chỉ chào hỏi nhau.

Ngọc Huyền: Lúc đó, tôi cũng đang có người yêu cơ. Anh ấy không biết tôi có người yêu nên rất hay trả lời story của tôi. Tôi nhớ như in, có lần tôi đang ngồi với người yêu, anh ấy rep story tôi. Tôi còn khoe với người yêu. Tôi chỉ trả lời vài lần kiểu xã giao, lịch sự thôi.

Sau đó, tôi chia tay người yêu. Tôi chia tay nhiều ngày rồi mới quay chung phim Đừng nói khi yêu với anh Tú. Dần dần cả 2 nói chuyện nhiều hơn.

- Hai người mất bao lâu để từ quen biết chuyển sang mối quan hệ nghiêm túc?

Ngọc Huyền: Khoảng một tháng. Không phải tôi dễ dãi đâu nhưng giai đoạn đó, ngày nào cả 2 cũng gặp nhau, đi quay phim chung. Có những ngày, anh Tú không quay cũng kiếm cớ ra đoàn phim. Ngược lại, tôi cũng thường kiếm cớ mua đồ ăn cho mọi người để ra đoàn chơi dù hôm đó tôi không có cảnh quay.

Chúng tôi thật sự rất hợp nhau. Cả 2 đi cùng nhau từ sáng nhưng về đến nhà tôi vẫn ngồi nói chuyện đến 2, 3h sáng. Giờ nhớ lại, chúng tôi không hiểu cả 2 nói chuyện gì mà nhiều thế. Lần đầu tiên tôi cảm thấy có một người mà đi cùng thấy vui và hợp đến thế.

- Ở giai đoạn mới công khai mối quan hệ, khi công chúng liên tục nhắc đến người yêu cũ, anh chị có cảm thấy áp lực không?

Ngọc Huyền: Tôi trêu anh Tú hoài đấy. Còn tôi kín tiếng, yêu ai, mọi người không biết nên không có gì để mọi người mang ra so sánh.

Nhưng thật ra, tôi cũng thấy bình thường. Còn anh Tú bảo đấy là cái giá của sự nổi tiếng. Rồi tôi trêu anh ấy: "Ý anh là em không nổi tiếng”. Nói chung bọn tôi hay đùa nhau như thế. Cả 2 đều rất thoải mái, chứ không theo kiểu đay nghiến đâu.

Đình Tú: Chúng tôi chơi chung một nhóm bạn. Mỗi khi nhắc đến người yêu cũ, không khí lập tức thay đổi, trở nên nặng nề hơn. Còn chúng tôi rất thoải mái. Căn bản vì giờ 2 bên cũng không liên quan gì tới nhau nữa. Chúng tôi cũng chia tay người cũ một thời gian rồi mới đến với nhau.

Ngọc Huyền: Lúc mới vào đoàn phim, tôi cũng chưa thích anh ấy. Anh ấy không phải gu của tôi. Ban đầu, tôi nghĩ mình hợp với những người kiểu baby, đáng yêu chứ không phải kiểu trưởng thành như anh Tú. Tôi cũng không nghĩ anh ấy sẽ thích tôi vì tôi hơi trẻ con.

Đình Tú: Lúc đầu tôi cũng nghĩ Huyền khá trẻ con và yêu đương với người có tính cách trẻ con sẽ hơi mệt. Nhưng tôi vẫn tìm hiểu xem sao. Sau đó, tôi nhận ra cô ấy có bề ngoài trẻ trung nhưng tính cách rất trưởng thành.

Cả 2 thừa nhận ngại ngùng khi quay chung phim với nhau.

- Nhưng đó có phải lý do 2 người chọn yêu kín tiếng suốt nhiều năm rồi mới công khai?

Ngọc Huyền: Trước giờ tôi hơi cổ hủ và tôi có quan niệm là khi yêu bất cứ ai tôi cũng sẽ không công khai. Tôi muốn giữ kín chuyện đấy cho đến khi chắc chắn kết hôn mới công khai. Do đó, anh Tú cầu hôn tôi từ nửa năm trước nhưng sau khi đăng ký kết hôn, tôi mới đồng ý để anh ấy công khai.

Tôi quan niệm kể cả cầu hôn cũng chỉ là thỏa thuận của 2 người. Thế nên phải thật sự chắc chắn, tôi mới mới công khai. Cũng vì thế nên bây giờ anh Tú mới không có gì để trêu tôi, còn tôi có rất chất liệu để trêu lại anh ý.

- Khi cả 2 đều hoạt động trong môi trường dễ nảy sinh tương tác thân thiết với bạn diễn khác giới, cảm xúc ghen tuông có từng xuất hiện?

Ngọc Huyền: Chúng tôi không phải kiểu ghen lồng lộn lên đâu mà chỉ trêu đùa nhau vài câu thôi. Ví dụ Instagram của anh Tú follow rất nhiều con gái, tôi bắt lọc hết. Tôi nói với anh ấy là mới quen nhau mà anh ấy theo dõi quá nhiều tài khoản khác giới như thế, tôi không tin tưởng để tiếp tục mối quan hệ được.

Đình Tú: Thì ngày xưa, cứ thấy con gái là kết bạn thôi (cười).

Ngọc Huyền: Tôi mở list bạn bè ra, hỏi: "Đây là ai". Anh ấy trả lời: "Không biết". Tôi bắt hủy kết bạn ngay. Anh ấy còn kiểu yêu nhau mấy năm rồi vẫn thả tim ảnh con gái cơ. Anh ấy nghĩ đó là chuyện rất bình thường. Sau đó, tôi không đồng ý. Không phải vấn đề tin tưởng hay không mà người ngoài nhìn vào sẽ bảo Đình Tú suốt ngày thả tim ảnh bạn này, bạn kia. Tôi không thích như thế.

- Chị có kiểm soát điện thoại của chồng không?

Ngọc Huyền: Tôi không chủ động kiểm tra nhưng thỉnh thoảng ngồi cạnh tôi sẽ liếc sang. Anh ấy còn hay nói tôi là liếc mắt ít thôi. Đấy là hành động của người gian đó.