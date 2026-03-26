Thiều Bảo Trang hiện tại

Thiều Bảo Trang đang vướng tin hẹn hò một thiếu gia. Lý do là 2 người thường xuyên đăng ảnh chụp cùng địa điểm. Hồi đầu năm, nữ ca sĩ đăng ảnh chụp cùng một người đàn ông. Tuy nhiên, gương mặt người này được giấu kín. Kèm theo tấm ảnh, Thiều Bảo Trang viết: "Một ngày vào vai người con gái đòi hỏi, nũng nịu, tay em yếu không tự gắp đồ ăn được". Trong hình, người đàn ông tặng nữ ca sĩ bó hoa có dòng chữ: "I love you baby" (Tạm dịch: Anh yêu em).

Thông tin liên quan đến chuyện tình cảm của nữ ca sĩ đang được chú ý. Tuy nhiên, cô chưa lên tiếng xác nhận. Thiều Bảo Trang sinh năm 1992, được biết đến từ Giọng hát Việt 2012. Những năm qua, nữ ca sĩ vẫn phát hành các sản phẩm âm nhạc như Thôi anh đừng nhiều lời, Hands Up, Đừng một lần rồi thôi… Tuy nhiên, các sản phẩm có thành tích khá ảm đạm khiến sự nghiệp của Thiều Bảo Trang vì thế cũng mờ nhạt.

Những năm qua, nữ ca sĩ dành nhiều thời gian đi du lịch. Cô tới nhiều địa điểm khác nhau trên thế giới như Đức, Italy… Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường, video tập gym, chơi thể thao hoặc chăm sóc da.

Thiều Bảo Trang tâm sự cô không ăn kiêng hà khắc nhưng để duy trì vóc dáng đẹp, nữ ca sĩ phải chăm chỉ tập luyện. Ngoài việc giữ gìn vóc dáng, nữ ca sĩ hướng đến mục tiêu có một cơ thể dẻo dai, bền bỉ và linh hoạt. Mỗi tuần, Thiều Bảo Trang dành một ngày để nghỉ ngơi hoặc mát-xa. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn chơi thể thao, đặc biệt tennis.

Về cách chăm sóc da, Thiều Bảo Trang chia sẻ cô thường xuyên sử dụng mặt nạ cấp ẩm kèm BHA. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng rất chú trọng đến phần da cổ và da tay. Nữ ca sĩ thường xuyên dùng mặt nạ ngủ cho cổ để vùng da này mịn màng, giảm nếp nhăn.

