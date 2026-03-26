Công ty quản lý Neko Lê lên tiếng

Bị phàn nàn về cách tổ chức fan meeting, công ty quản lý của Neko Lê cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến và rà soát vấn đề.

Mới đây, fan của Neko Lê được cho là gửi vòng hoa tới trụ sở công ty của nam rapper để bày tỏ sự bức xúc về fan meeting. Người hâm mộ yêu cầu công ty lên tiếng việc ghế ngồi trong fan meeting sai lệch so với seat map lúc mở bán vé. Ngoài ra, khán giả cũng phàn nàn việc ê-kíp trả thiếu ảnh benefit cùng nhiều vấn đề khác.

Neko Lê được chú ý sau khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai. Ảnh: FBNV.

Trước hành động của fan, Neko Lê có chia sẻ thông qua kênh thông báo cá nhân. Anh tài này viết: “Có thể bức xúc, có thể phản ánh nhưng như thế này thật sự không hay rồi ạ. Hành vi này là vi phạm pháp luật rồi các bạn ơi”.

Sau đó, công ty quản lý của anh cũng có thông báo chính thức. Công ty cho biết: “Chúng tôi cũng hiểu có những cảm xúc chưa được giải tỏa, dẫn đến cách thể hiện mạnh mẽ, đôi khi mang tính bộc phát.

Tuy nhiên, công ty mong nhận được những đóng góp tích cực, mang tính xây dựng thay vì hành động quá khích có thể dẫn đến việc vi phạm pháp luật một cách đáng tiếc mà không ai mong muốn. Hãy tin tưởng chúng tôi luôn ghi nhận tất cả với tinh thần cầu thị và tôn trọng. Hiện tại, Great Entertainment nghiêm túc rà soát lại các vấn đề được phản ánh, đồng thời từng bước điều chỉnh để hoàn thiện hơn”.

Neko Lê tên thật là Lê Trường Sơn, sinh năm 1990, xuất phát điểm là vũ công, sau đó làm đạo diễn cho các phim như Tâm sắc Tấm, Nam Phi liên hoàn kế, Bà Năm Bống, Thạch Sanh Lý Thanh… Anh cũng thử sức với lĩnh vực âm nhạc qua vai trò rapper. Thời gian qua, anh được chú ý nhờ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.