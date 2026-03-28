Trang Pháp có gì để thách thức loạt sao hàng đầu Trung Quốc?

Tham gia Đạp gió, Trang Pháp sẽ cạnh tranh với hàng loạt ngôi sao Trung Quốc như An Kỳ, Đường Nghệ Hân, Tôn Di…

Sau rất nhiều ngày đồn đoán nhưng vẫn giữ im lặng, tới 27/3, Trang Pháp đã xác nhận việc tham gia Đạp gió tại Trung Quốc. Giải thích cho việc đã có chỗ đứng ở Vpop nhưng vẫn tranh tài tại Trung Quốc, nữ ca sĩ chia sẻ cô muốn học hỏi.

“Bản thân chưa phải người giỏi nhất, cũng chưa phải nghệ sĩ hoàn hảo nhất. Mỗi lộ trình trong cuộc đời sẽ cho ta những thành tựu và bài học. Bây giờ là lúc tạm cất thành tựu và bài học cũ để đến với những điều mới hơn. Thứ 2, Trang hiểu những hoài nghi luôn hiện hữu. Nhưng thay vì lùi bước, Trang chọn biến những điều đó thành động lực. Bởi nếu không tự mình bước ra khỏi vùng an toàn, làm sao đôi cánh này biết được thế giới ngoài kia rộng đến nhường nào”, Trang Pháp chia sẻ.

Đối thủ của Trang Pháp

Theo Trang Pháp, đến Trung Quốc lần này, cô mang theo tình yêu nghệ thuật thuần khiết nhất cùng khát khao được đem âm nhạc, văn hóa Việt Nam tới giao lưu, kết nối những người bạn mới. Nữ ca sĩ mong muốn dùng chính âm nhạc để giao tiếp giữa những tâm hồn đồng điệu.

Xinwen đưa tin ngày 27/3, Đạp gió 2026 bắt đầu phát sóng trực tiếp ngày 2/4. Khác những mùa trước đó là ghi hình rồi chỉnh sửa, năm nay, chương trình diễn ra theo hình thức phát sóng trực tiếp. 33 nghệ sĩ nữ cùng nhau thể hiện những khía cạnh đa dạng của người phụ nữ đương đại, đặc biệt là vẻ đẹp tự tin và chân thực.

Trang Pháp xác nhận tham gia Đạp gió tại Trung Quốc. Ảnh: FBNV.

Danh sách nghệ sĩ tham gia chương trình năm nay có Christine Fan, Ô Lan Đồ Nhã, Diệp Nhất Tây, Pets Tseng, Giang Ngữ Thần, Từ Mộng Khiết, An Kỳ, Lý Tiểu Nhiễm, Ôn Tranh Vanh, Đào Hân Nhiên, Đường Nghệ Hân, Tôn Di, Hám Thanh Tử… Trong đó, Ô Lan Đồ Nhã sở hữu giọng hát nội lực còn An Kỳ, Từ Mộng Khiết có kinh nghiệm tham gia show tuyển chọn nên nổi bật về kỹ năng trình diễn, vũ đạo.

Chương trình càng đa dạng nhờ sự xuất hiện của vận động viên trượt băng tốc độ, MC, diễn viên kinh kịch... Sự xuất hiện của đại diện Việt Nam là Trang Pháp góp phần thể hiện sự đa chiều, đa màu sắc trong hành trình giao lưu văn hóa quốc tế của Đạp gió năm nay.

“33 nữ khách mời tài năng, sử dụng ‘âm nhạc làm phương tiện và văn hóa làm linh hồn’ tham gia các tiết mục. Họ kết hợp một cách tự nhiên giữa thẩm mỹ truyền thống Trung Quốc, biểu tượng văn hóa vùng miền và ngôn ngữ nghệ thuật quốc tế, để cống hiến những tiết mục chân thực, đạt đến trình độ nghệ thuật cao”, tờ Xinwen viết về chương trình năm nay.

Với việc toàn bộ quá trình biểu diễn được livestream trực tiếp và không can thiệp, chỉnh sửa âm thanh, ê-kíp sản xuất mong muốn mang tới khán giả trải nghiệm chân thực tối đa. Nhưng lựa chọn này cũng đẩy các nghệ sĩ vào môi trường cạnh tranh khắt khe hơn bao giờ hết, nơi mọi kỹ năng thanh nhạc, trình diễn và bản lĩnh sân khấu đều được “phơi bày” trong thời gian thực.

Thế mạnh của đại diện Việt Nam

Trước khi tranh tài ở Đạp gió của Trung Quốc, Trang Pháp đã thử sức bản thân tại Chị đạp đạp gió rẽ sóng và giành ngôi vị quán quân. Chị đẹp đạp gió rẽ sóng chính là phiên bản Việt, được mua bản quyền từ phía Trung Quốc.

Trang Pháp có thế mạnh lớn khi tham gia chương trình năm nay là nói được nhiều thứ tiếng với kỹ năng trình diễn tốt.

Trang Pháp được đánh giá là nghệ sĩ toàn năng, biết sáng tác, giọng hát và kỹ năng trình diễn đều tốt. Ảnh: FBNV.

Bên cạnh đó, với kinh nghiệm từng làm giám đốc âm nhạc cho một số chương trình, sáng tác nhạc phim hay hợp tác với nhiều ca sĩ như Thu Minh, Chi Pu… Trang Pháp phát huy được khả năng sáng tác.

Tuy kỹ năng này của nữ ca sĩ còn gây tranh cãi với không ít ca khúc được cho là nội dung, câu từ vô nghĩa, âm nhạc có phần lộn xộn (ví dụ bài hát Moonlight cô sáng tác cho nhóm LUNAS) hoặc nhạt nhòa (bài Gửi chồng tương lai) nhưng đây vẫn là một lợi thế khá lớn trong chương trình âm nhạc yêu cầu màu sắc, cá tính riêng như Đạp gió.

Tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Trang Pháp chứng tỏ cô là một nghệ sĩ toàn năng. Ở khía cạnh giọng hát, vũ đạo, trình diễn, ý tưởng sân khấu hay sáng tác, nữ ca sĩ này đều thể hiện tròn trịa, thậm chí khá tỏa sáng và nổi trội. Nhờ thế, từ gương mặt có phần mờ nhạt, kém nổi tiếng trước khi chương trình lên sóng, Trang Pháp dần đột phá, thu về lượng fan đông đảo rồi vươn lên vị trí dẫn đầu.

Chứng kiến Trang Pháp biến hóa trên sân khấu, khi múa cột, lúc chơi đàn… MC Anh Tuấn từng nhận định đặt nữ ca sĩ này vào vị trí nào của nhóm nhạc, cô cũng có thể đảm nhận được.

Giọng hát của Trang Pháp không xuất sắc, màu giọng không quá ấn tượng nhưng có lẽ đủ nội lực để cô vượt qua thử thách phát sóng trực tiếp của Đạp gió năm nay. Ngoài ra, Trang Pháp có sự biến hóa linh hoạt, không bị làm khó dù là baby voice có sự nũng nịu, nhõng nhẽo, âm nhạc ballad trữ tình, cảm xúc hay R&B có độ uyển chuyển, quyến rũ. Nếu tiếp tục phát huy được thế mạnh này trong chương trình Đạp gió, Trang Pháp rất có thể sẽ tiến xa, hoặc làm nên chuyện giống Chi Pu năm nào.

Đặc biệt, ê-kíp đồng hành với Trang Pháp trong chuyến hành trình tại Trung Quốc sắp tới cũng chính là đội ngũ từng hỗ trợ Chi Pu. Hơn ai hết tại Vpop, có lẽ họ hiểu cần gì để thành công tại Đạp gió. Điều này càng giúp giọng ca sinh năm 1989 gây ấn tượng tại cuộc thi năm nay.

Hồi tháng 6/2024, Trang Pháp cùng các thành viên LUNAS đã có cơ hội biểu diễn tại Công diễn 5 của Đạp gió mùa 5 tại Trung Quốc. Trang Pháp tiếp tục khoe kỹ năng múa cột và tiết mục của 5 thành viên được khán giả nước bạn đón nhận, đánh giá tích cực.