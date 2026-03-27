Công thức gây sốt toàn cầu của ca khúc Việt Nam 'Ai đưa em về'

Cả 2 ca khúc nhạc Việt “Ai đưa em về” hay “See tình” của Hoàng Thùy Linh đều bùng nổ mạng xã hội nhờ bản remix kết hợp vũ đạo bắt mắt chứ không phải bản gốc.

Thời gian gần đây, bản nhạc Việt Ai đưa em về xuất hiện dày đặc trên các nền tảng video ngắn và tạo nên làn sóng chia sẻ mới trong cộng đồng người dùng mạng xã hội. Sự nổi tiếng đầy bất ngờ sau 6 năm phát hành của Ai đưa em về nhắc công chúng nhớ lại trường hợp của See tình.

Cả 2 bài hát đều không bùng nổ ngay giai đoạn đầu, mà nó được “tái sinh” sau khi phiên bản remix ra mắt. Thực tế, nhiều bài hát Việt từng viral thị trường quốc tế khác cũng phải “nhờ cậy” bản remix chứ không phải phiên bản gốc.

Những bản nhạc Việt nổi tiếng quốc tế

Sau khi nhiều tài khoản TikTok sử dụng đoạn nhạc nền của Ai đưa em về phiên bản remix, trào lưu liên quan đến ca khúc nhanh chóng lan rộng, trong đó đáng chú ý có video của nhóm nhạc Hàn Quốc ILLIT đạt gần 4 triệu lượt xem. Nhóm nhạc này cùng nhiều tài khoản khác đăng tải clip sử dụng đoạn âm thanh Ai đưa em về bản remix. Kèm theo đó là các hashtag hoặc biểu đồ thể hiện trạng thái “low cortisol” và “high cortisol”.

Theo đó, “low cortisol” gắn với cảm giác thư giãn, bình thản, ít áp lực, trong khi “high cortisol” đại diện cho trạng thái căng thẳng, mệt mỏi hoặc bị quá tải cảm xúc.

Đoạn nhạc “Take me back back home, đường về cũng chẳng có xa...” từ Ai đưa em về được sử dụng trên nhiều loại nội dung khác nhau, từ video nhảy, clip đời sống thường ngày cho tới các nội dung ăn uống, nghỉ ngơi hoặc đơn giản là ghi lại khoảnh khắc thư giãn của người dùng.

Ai đưa em về của TIA Hải Châu bất ngờ nổi tiếng sau 6 năm phát hành. Ảnh: FBNV.

Sức nóng của phiên bản remix đã kéo theo sự chú ý trở lại dành cho bản gốc do TIA Hải Châu phát hành cách đây 6 năm. Dưới MV, lượng bình luận bằng tiếng nước ngoài xuất hiện ngày càng nhiều. Không ít tài khoản thừa nhận họ chỉ mới biết đến ca khúc sau khi bắt gặp trào lưu “low cortisol” trên TikTok và sau đó tìm nghe bản gốc vì quá yêu thích.

Hiện tượng của Ai đưa em về cho thấy công thức quen thuộc tạo nên thành công cho See Tình trước đó. Một ca khúc phát hành từ nhiều năm trước bất ngờ nổi tiếng trở lại nhờ bản phối mới, cụ thể là phiên bản remix của Cukak.

Không khó để nhận ra những ca khúc Việt gây chú ý quốc tế trong vài năm qua như Ai đưa em về, See tình, Hai phút hơn hay Không sao cả đều đi theo công thức tương tự: Bản gốc không tạo hiệu ứng lớn ngay khi phát hành, nhưng phiên bản remix lại mở ra vòng đời mới cho bài hát trên không gian mạng.

Điểm chung của các bản hit này là có đoạn hook ngắn, bắt tai, đủ sức gây chú ý trong vài giây. Đây là yếu tố phù hợp tuyệt đối với nhu cầu tiêu thụ nội dung, video ngắn của người dùng hiện giờ. Kết hợp phiên bản remix sôi động và vũ đạo bắt mắt, các bản nhạc càng trở nên thu hút, lôi cuốn đám đông hơn.

Từ phạm vi mạng xã hội, hiệu ứng viral tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực khác. See tình là ví dụ rõ nhất khi ca khúc không chỉ phủ sóng TikTok mà còn được nhiều nghệ sĩ quốc tế trình diễn, cover hoặc sử dụng trong các chương trình giải trí.

BlackPink, Super Junior và Shin Ye Eun… từng góp phần đưa See tình vượt khỏi phạm vi một bản hit mạng để trở thành hiện tượng nhạc Việt tại nhiều thị trường châu Á.

Tuy nhiên, từ cách thức nổi tiếng chung của những bài hát trên, một câu hỏi được đặt ra là: Liệu việc nổi tiếng bằng bản remix thay vì bản gốc có tạo nên sự phát triển bền vững, ổn định và lâu dài cho nhạc Việt hay không?

Bài toán cho nghệ sĩ Việt

Ông Hoàng Quang Lê, CEO Techbeat Records chỉ ra với Tri Thức - Znews, việc các ca khúc viral thông qua bản remix thực ra không phải điều quá bất ngờ trong bối cảnh hiện tại. Các phiên bản remix thường có tempo, năng lượng và cấu trúc phù hợp hơn với hành vi sử dụng nội dung ngắn của khán giả, đặc biệt trên các nền tảng như TikTok hay YouTube.

“Theo tôi, đây không phải câu chuyện ‘bản gốc hay remix tốt hơn’, mà là mỗi version đang đóng một vai trò khác nhau trong hệ sinh thái. Bản gốc thường mang tính nghệ thuật và định hình hình ảnh nghệ sĩ, trong khi remix giúp mở rộng khả năng tiếp cận và tạo ra các điểm chạm mới với khán giả. Nói cách khác, remix không thay thế bản gốc, mà đang giúp bài hát đi xa hơn trong hệ thống phân phối nội dung hiện tại”, ông nói.

Khi được hỏi về mặt lợi ích và hạn chế khi một ca khúc nổi tiếng bằng bản nhạc remix, ông Hoàng Quang Lê chỉ ra về mặt tích cực, remix giúp bài hát tiếp cận quy mô khán giả lớn hơn, đặc biệt trong bối cảnh nội dung được lan truyền nhanh trên các nền tảng số. Tuy nhiên, hạn chế là sự chú ý của khán giả trên các nền tảng video ngắn thường không sâu và không kéo dài. Nếu không có chiến lược tiếp nối, hiệu ứng viral có thể chỉ dừng lại ở một thời điểm.

See tình của Hoàng Thùy Linh từng là hiện tượng nhạc Việt. Ảnh: FBNV.

“Theo tôi, vấn đề không nằm ở remix hay bản gốc, mà là việc nghệ sĩ và đội ngũ có tận dụng được sự lan tỏa đó để tạo ra giá trị dài hạn hay không. Hiện tại, yếu tố vận hành sự nghiệp đang trở nên quan trọng không kém chất lượng âm nhạc.

Remix có thể giúp một bài hát bùng nổ rất nhanh, nhưng không tự đảm bảo được độ bền. Các nội dung viral trên nền tảng ngắn thường có vòng đời ngắn hơn, vì phụ thuộc nhiều vào trend và thuật toán. Điều này không chỉ đúng với remix, mà với phần lớn nội dung số hiện nay”, ông chỉ ra.

Do đó, theo một chuyên gia, để một bài hát có sức sống lâu dài, vẫn cần những yếu tố khác như khả năng biểu diễn, cách phát triển hình ảnh và cách khai thác bài hát ở nhiều format khác nhau theo thời gian. Vì vậy, remix có thể tạo ra đỉnh cao, nhưng để kéo dài vòng đời, vẫn cần một chiến lược tổng thể.

Khi được hỏi có công thức nào để một bài hát nổi tiếng, viral quốc tế bằng thực lực của chính nó hay không, chuyên gia trả lời: “Thực tế, không có một công thức cố định nào để một bài hát trở nên viral bằng chính bản gốc”.

“Tuy nhiên, những bài dễ lan tỏa thường có một số yếu tố phù hợp với hành vi nền tảng, như hook rõ ràng, tiết tấu dễ sử dụng cho video ngắn, hoặc có những đoạn có thể tách ra và được sử dụng linh hoạt trong nhiều ngữ cảnh. Tôi nghĩ mục tiêu không nên chỉ là ‘viral bằng bản gốc hay remix’, mà là làm sao để bài hát có thể đi qua nhiều lớp phân phối khác nhau.

Một bài hát có thể bắt đầu từ một version, sau đó được phát triển thêm dưới nhiều hình thức khác nhau tùy theo cách cộng đồng tiếp nhận. Vì cuối cùng, đây không còn là câu chuyện của một phiên bản, mà là câu chuyện của hệ thống phân phối nội dung”, ông nói.