Hồ Ngọc Hà hát sai lời khi cùng Noo Phước Thịnh thể hiện bài hát "Nỗi nhớ đầy vơi" trong sự kiện mới đây.

Trong đêm nhạc mới diễn ra, Hồ Ngọc Hà và Noo Phước Thịnh song ca bài hát Nỗi nhớ đầy vơi. Đây là một trong những ca khúc góp phần làm nên danh tiếng cho cả 2 ca sĩ. Tuy nhiên, trong quá trình thể hiện, Hồ Ngọc Hà gặp sự cố nhỏ là hát sai lời.

Hồ Ngọc Hà hát sai lời. Ảnh: FBNV.

Cụ thể, câu hát: "Dường như màn mưa lặng câm muốn nói với em" được nữ ca sĩ hát thành: "Dường như lặng câm màn mưa muốn nói với em". Khi phát hiện bản thân hát sai lời, Hồ Ngọc Hà trợn tròn mắt, bày tỏ sự bất ngờ.

Bỏ qua sự cố nhỏ kể trên, cặp ca sĩ vẫn kết hợp ăn ý, ngọt ngào mang đến bản song ca thú vị, hấp dẫn.

Nỗi nhớ đầy vơi được phát hành năm 2011 là bản ballad da diết, thể hiện nội tâm của cặp tình nhân phải xa cách nhau. Bài hát do Noo Phước Thịnh và Hồ Ngọc Hà thể hiện. Ngay khi phát hành, ca khúc đã nhanh chóng được công chúng đón nhận, yêu thích.

Sau thành công của bản hit trên, 2 ca sĩ tiếp tục phát triển sự nghiệp cá nhân và đạt nhiều dấu ấn mới. Đôi lần Hồ Ngọc Hà cũng vướng tranh luận về giọng hát hoặc trang phục. Tháng 10/2025, lúc trình diễn ca khúc Khi xưa ta bé (Bang bang) trong một đêm nhạc, nữ ca sĩ bị chê vì màn lên nốt cao chênh phô liên tục. Hồ Ngọc Hà tỏ ra mệt mỏi và thở dốc sau khi hoàn thành tiết mục.

Không lâu sau đó, giọng ca sinh năm 1984 bức xúc lên tiếng việc bị lợi dụng hình ảnh. Kèm theo bài viết là ảnh chụp màn hình các video, fanpage sử dụng hình ảnh của ca sĩ này quảng cáo đồ gia dụng, thuốc chữa bệnh… Nữ ca sĩ cho biết đã có khán giả vì tưởng nhầm sản phẩm đó do Hồ Ngọc Hà quảng cáo mà mua về để rồi nhận kết cục tiền mất tật mang.