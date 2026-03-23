Thư Kỳ bị 'tố' chảnh chọe, đi muộn 10 tiếng

Lưu Vĩ Cường kể Thư Kỳ từng tiệc tùng ở hộp đêm đến mức say xỉn và muộn buổi casting phim của đạo diễn này 10 tiếng.

Tờ Zaobao đưa tin nữ diễn viên Thư Kỳ tham dự tiệc tối thường niên và Lễ trao giải của Hiệp hội Đạo diễn phim Hong Kong vào 22/3 với tư cách đạo diễn. Cô nhận được giải thưởng Đạo diễn mới xuất sắc cho bộ phim Girl.

Khi đạo diễn Lưu Vĩ Cường giới thiệu Thư Kỳ lên sân khấu, ông bất ngờ “kể tội” nữ diễn viên.

Thư Kỳ lên tiếng khi bị đàn anh kể chuyện đi muộn 10 tiếng. Ảnh: Singtao.

Lưu Vĩ Cường kể: "Cô ấy đã cư xử như một diva từ 30 năm trước rồi. Tôi nhớ có lần đến Đài Bắc để tuyển diễn viên, lịch hẹn là 10h, nhưng mãi đến 20h, cô ấy mới xuất hiện. Khi tôi hỏi tại sao đến muộn, cô ấy kiêu ngạo trả lời bản thân đã đến hộp đêm, say xỉn và không thể ra khỏi giường. Tuy nhiên, chúng tôi đã làm việc cùng nhau 30 năm và đóng 13 bộ phim".

Sau đó, khi được hỏi về chia sẻ của đàn anh, Thư Kỳ bày tỏ cô không hề tức giận. Sau đó, Thư Kỳ chia sẻ cô chỉ hơi đỏng đảnh chứ không chảnh chọe.

Nữ diễn viên tâm sự: "Mọi người trong ngành đều biết chuyện đó. Đó là chuyện từ nhiều năm trước rồi. Không phải ai trong ngành cũng biết về 'thái độ diva' của tôi".

Khi được giới truyền thông hỏi liệu có cân nhắc chuyển sang làm đạo diễn trong tương lai hay không, Thư Kỳ trả lời không chút do dự: "Không, tôi thực sự thích diễn xuất".

Trở lại giải thưởng của Hiệp hội Đạo diễn phim Hong Kong, Thư Kỳ được đề cử ở các hạng mục Đạo diễn mới xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc và Kịch bản xuất sắc nhờ tác phẩm Girl. Kết quả được công bố vào 19/4.

Girl là tác phẩm đầu tiên Thư Kỳ đảm nhận vai trò đạo diễn. Trước đó, nhờ tác phẩm này, nữ diễn viên thắng giải Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 30.