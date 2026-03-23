Quân A.P và Lê Khanh công khai tình cảm?

Quân A.P và Lê Khanh vướng tin kết hôn từ tháng 10/2024. Họ không xác nhận nhưng ngày càng thoải mái hơn trong việc thể hiện tình cảm.

Mới đây, Quân A.P và Lê Khanh được phát hiện cùng du lịch Trung Quốc. Lý do là 2 người đăng ảnh chụp cùng bối cảnh. Sau đó, nam ca sĩ xóa bỏ tấm ảnh gây bàn tán.

Đáng nói, một người hâm mộ đã ghép tấm ảnh bị xóa của Quân A.P với bức hình có chung bối cảnh của Lê Khanh. Sau đó, người này đăng tải bức ảnh ghép đó vào phần bình luận bên dưới bài đăng mới nhất của Quân A.P.

Kèm theo đó là câu hỏi: “đẹp vậy sao xóa vậy”. Quân A.P trả lời: “Tại ngồi không thẳng lưng, nhìn gù quá”. Việc Quân A.P thoải mái trả lời bình luận gán ghép anh với Lê Khanh khiến cộng đồng mạng tiếp tục bàn tán. Nhiều người cho rằng nam ca sĩ đang ngầm công khai chuyện tình cảm.

Hình ảnh Lê Khanh và Quân A.P chụp chung bối cảnh gây chú ý.

Tin đồn về mối quan hệ giữa 2 người xuất hiện từ tháng 10/2024. Thời điểm đó, mạng xã hội lan truyền thông tin Quân A.P đã kết hôn, thậm chí có con chung với Lê Khanh. Dù nam ca sĩ không lên tiếng xác nhận, câu chuyện vẫn nhận được nhiều chú ý.

Một số thông tin khi đó cho rằng Quân A.P từng chia sẻ ảnh chụp cùng Lê Khanh từ nhiều năm trước rồi sau đó chuyển sang chế độ ẩn. Hai người cùng sinh năm 1997, quen biết từ thời học cấp 2 và tiếp tục học chung trong những năm cấp 3.

Từ cuối năm 2025, cả 2 thoải mái hơn trong việc công khai tình cảm. Lê Khanh xuất hiện thường xuyên trong các hoạt động gắn với công việc của Quân A.P, từ những chuyến lưu diễn đến các đêm diễn của Anh trai “say hi”.

Trong loạt ảnh ghi lại chuyến đi tại Hàn Quốc vào tháng 10/2025, nam ca sĩ xuất hiện bên Lê Khanh với cử chỉ gần gũi như ôm vai, hôn má và liên tục tương tác thân mật. Họ lựa chọn trang phục đồng điệu như đồ đôi.

Trước đó không lâu, 2 người cũng bị bắt gặp cùng xuất hiện tại một cửa hàng nội thất. Trong hình ảnh được lan truyền, Quân A.P và Lê Khanh ngồi cạnh nhau, trao đổi với nhân viên.

Quân A.P được biết đến qua nhiều ca khúc như Bông hoa đẹp nhất, Ai là người thương em, Còn gì đau hơn chữ đã từng... Sau Anh trai say hi, nam ca sĩ cũng được chú ý hơn.