OgeNus và bạn gái gây bàn tán

OgeNus và TikToker Ciin vướng tin chia tay vì không theo dõi nhau trên trang cá nhân. Hai người được cho là hẹn hò từ cuối 2025.

Tối 22/3, thông tin OgeNus và TikToker Ciin bỏ theo dõi nhau trên mạng xã hội gây xôn xao. Trong danh sách theo dõi trên trang cá nhân Instagram của Ciin không có tài khoản của OgeNus. Ngược lại, danh sách theo dõi của OgeNus cũng là 0, tức không follow bạn gái tin đồn.

Động thái này làm dấy lên tin đồn cả 2 đã chia tay nhau. Tuy nhiên, cũng có tài khoản cho rằng 2 người có thể vốn không theo dõi nhau. Do đó, hành động trên chưa thể chứng tỏ họ đã chia tay. Hai người vẫn giữ im lặng về thông tin này.

OgeNus và Ciin vướng tin hẹn hò sau khi nam rapper đăng tải ảnh chụp thân mật với TikToker này lên trang cá nhân vào tháng 11/2025. Tấm ảnh được chụp vào đúng sinh nhật Ciin kèm chú thích: “Hpbd (PV: chúc mừng sinh nhật) em bé của tổng”. Anh trai này nhanh chóng gỡ bỏ hình ảnh khiến cộng đồng mạng bàn tán.

Sau đó, chuyện tình cảm của 2 người có nhiều diễn biến gây xôn xao dư luận. Mẹ của nam rapper được cho là không ủng hộ mối quan hệ của 2 người. Tuy nhiên, giữa những sóng gió, Ciin vẫn có động thái thể hiện tình cảm với người yêu. Cụ thể, cô đăng bài và sử dụng nhạc nền của OgeNus. Gần đây, nữ TikToker chia sẻ việc xóa bỏ nhiều hình xăm.

OgeNus, tên thật Nguyễn Tuấn Duy, sinh năm 1997, từng là thực tập sinh tại công ty giải trí Hàn Quốc FNC Entertainment trong 18 tháng. Sau khi về nước, anh nổi lên qua chương trình Rap Việt mùa 3 và các sản phẩm âm nhạc cá nhân như Nàng, Sau đêm qua, Làm lành hay album Thời. Vừa qua, nam rapper tham gia Anh trai “say hi" mùa 2.

Ciin tên thật Bùi Thảo Ly, sinh năm 1997, là gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội với hàng triệu lượt theo dõi. Cô nổi tiếng nhờ loạt video nhảy múa và nội dung giải trí vui nhộn. Trước khi nổi tiếng trên mạng xã hội, cô từng hoạt động trong các vũ đoàn chuyên nghiệp và góp mặt trong một số MV của nghệ sĩ Việt.