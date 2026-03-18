Tóc Tiên bất ổn?

  • Thứ sáu, 20/3/2026 00:03 (GMT+7)
Khi có khán giả đặt câu hỏi về tình trạng của Tóc Tiên sau khi ly hôn, nữ ca sĩ khẳng định cô vẫn ổn.

Mới đây, một bài đăng trên mạng xã hội về Tóc Tiên thu hút lượt tương tác lớn. Nội dung bài viết là: “Chị Tóc Tiên đang thật sự ổn không hay cố tỏ ra là mình ổn vậy”.

Dưới bài đăng, Tóc Tiên phản hồi: “Chị không phải người cố thể hiện ra cho người khác thấy những gì mình không có. Mong em thêm niềm tin vào những di chứng ngọt ngào của sự tan vỡ”.

Tóc Tiên chia sẻ về tình trạng hiện tại của bản thân. Ảnh: FBNV.

Thông qua bài viết, nữ ca sĩ khẳng định cô vẫn ổn sau những đổ vỡ.

Tóc Tiên xác nhận cô và nhà sản xuất Touliver ly hôn thông qua một bài đăng vào tháng 1. Ít ngày sau đó, hình ảnh 2 người gặp gỡ nhau tại TP.HCM lan truyền trên mạng xã hội làm dấy lên nghi vấn cặp sao tái hợp.

Sau đó, Tóc Tiên giải thích: "Sau khi dừng lại, chúng tôi còn khá nhiều vấn đề cần được giải quyết đồng lòng nhanh gọn để mỗi người có thể bước tiếp con đường riêng. Và quan trọng hơn hết, chúng tôi cư xử với nhau hoàn toàn bình thường như anh em, bạn bè".

Vượt qua sóng gió hôn nhân, Tóc Tiên tập trung thời gian cho công việc. Mới đây, có thông tin cô cùng Trang Pháp tham gia Đạp gió tại Trung Quốc. Nhưng, nữ ca sĩ lập tức phủ nhận.

Cô cho biết: “Mình chỉ ở Việt Nam tập trung hết sức cho âm nhạc và các dự án phù hợp. Mình không còn sức đi thi thố gì nữa đâu. Mình chỉ còn sức làm nhạc thôi”.

Minh Hạo

    Nguyễn Khoa Tóc Tiên

    Nguyễn Khoa Tóc Tiên là một nữ ca sĩ sinh ra và lớn lên tại TP. HCM. Tóc Tiên bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình từ khi 13 tuổi. Năm 2015, Tóc Tiên trở về Việt Nam tham gia "The Remix" sau nhiều năm du học tại Mỹ, đánh dấu cộc mốc mới trong sự nghiệp. Cô từng nhận được nhiều đề cử hạng mục giải thưởng, trong đó có đề cử của giải Cống hiến, Làn Sóng Xanh và Zing Music Awards. Tóc Tiên cũng là một huấn luyện viên trong cuộc thi "Giọng Hát Việt" 2017.

    • Ngày sinh: 13/05/1989
    • Chiều cao: 1.70 m
    • Album: Nụ cười nắng mai (2007), Tóc Tiên Thiếu nữ (2008), My Turn (2011)

