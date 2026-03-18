Tóc Tiên bất ổn?

Mới đây, một bài đăng trên mạng xã hội về Tóc Tiên thu hút lượt tương tác lớn. Nội dung bài viết là: “Chị Tóc Tiên đang thật sự ổn không hay cố tỏ ra là mình ổn vậy”.
Dưới bài đăng, Tóc Tiên phản hồi: “Chị không phải người cố thể hiện ra cho người khác thấy những gì mình không có. Mong em thêm niềm tin vào những di chứng ngọt ngào của sự tan vỡ”.
Tóc Tiên chia sẻ về tình trạng hiện tại của bản thân. Ảnh: FBNV.
Thông qua bài viết, nữ ca sĩ khẳng định cô vẫn ổn sau những đổ vỡ.
Tóc Tiên xác nhận cô và nhà sản xuất Touliver ly hôn thông qua một bài đăng vào tháng 1. Ít ngày sau đó, hình ảnh 2 người gặp gỡ nhau tại TP.HCM lan truyền trên mạng xã hội làm dấy lên nghi vấn cặp sao tái hợp.
Sau đó, Tóc Tiên giải thích: "Sau khi dừng lại, chúng tôi còn khá nhiều vấn đề cần được giải quyết đồng lòng nhanh gọn để mỗi người có thể bước tiếp con đường riêng. Và quan trọng hơn hết, chúng tôi cư xử với nhau hoàn toàn bình thường như anh em, bạn bè".
Vượt qua sóng gió hôn nhân, Tóc Tiên tập trung thời gian cho công việc. Mới đây, có thông tin cô cùng Trang Pháp tham gia Đạp gió tại Trung Quốc. Nhưng, nữ ca sĩ lập tức phủ nhận.
Cô cho biết: “Mình chỉ ở Việt Nam tập trung hết sức cho âm nhạc và các dự án phù hợp. Mình không còn sức đi thi thố gì nữa đâu. Mình chỉ còn sức làm nhạc thôi”.
Công thức kiếm tiền của Taylor Swift
Giảng viên tại Đại học California, Berkeley đã giải thích về các chiến lược kinh doanh của Taylor Swift trong cuốn sách mới The Glory of Giving Everything.
Cuốn sách không viết theo trình tự thời gian phát triển của Swift. Thay vào đó, Haryanto gắn kết các khái niệm kinh tế và bài học kinh doanh vào sự nghiệp của Swift để giải thích sự thành công của ngôi sao này.
Haryanto không chỉ phân tích kỹ Eras Tour mà còn đi ngược lại khởi đầu sự nghiệp của Swift với góc nhìn kinh doanh. Swift đã bước vào dòng nhạc đồng quê và nhận ra nhu cầu thưởng thức thể loại này từ thế hệ trẻ, những người cũng khao khát có những thần tượng cùng tuổi mình.