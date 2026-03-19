Chuyến xe có camera và bài học đắt giá cho Minh Khang

Minh Khang vẫn vấp phải ý kiến trái chiều sau khi xin lỗi. Chuyên gia truyền thông chỉ ra bài đăng của nhạc sĩ theo hướng "chữa cháy" nhiều hơn chân thành nhận lỗi.

cKhoảng 1 tuần kể từ khi ồn ào liên quan đến tài xế công nghệ nổ ra, nhạc sĩ Minh Khang lên tiếng xin lỗi. Trong bài xin lỗi đăng ngày 18/3, Minh Khang thừa nhận “đã uống nhiều rượu và không kiểm soát được lời nói, dẫn đến có những lời lẽ khiếm nhã, không đúng mực với tài xế”. Nhạc sĩ cũng gửi lời xin lỗi tài xế.

Bài đăng của Minh Khang tính tới chiều 19/3 đạt 23.000 lượt tương tác nhưng có tới 16.000 trạng thái cảm xúc tức giận và hơn 3.500 biểu cảm mặt cười. Nhạc sĩ khóa phần bình luận ở bài đăng này cùng những nội dung khác trên trang cá nhân. Không còn chỗ để chỉ trích, nhiều tài khoản mạng “xả” cơn tức giận trong họ thông qua bài viết trên các fanpage, nền tảng khác. Hầu hết bình luận nhắm tới Minh Khang vẫn là tức giận.

Nhạc sĩ Minh Khang vẫn bị công kích

Vì sao Minh Khang đã xin lỗi nhưng làn sóng chỉ trích và tranh cãi vẫn chưa dừng lại như anh mong muốn?

Lý do đầu tiên có lẽ là khoảng thời gian im lặng của nhạc sĩ này quá dài. Đặc biệt, động thái báo cáo quản lý nền tảng khiến nam tài xế bị chấm dứt hợp đồng của nhạc sĩ càng “đổ thêm dầu vào lửa”. Quan trọng hơn, với nhiều người, bài đăng xin lỗi của Minh Khang chưa chân thành, thậm chí có nhiều câu viết được cho là đổ lỗi cho người tài xế.

PGS. TS Nguyễn Văn Thăng Long, Giảng viên Cao cấp ngành Truyền thông Chuyên nghiệp, Đại học RMIT nhận định với Tri Thức - Znews dưới góc độ quản trị truyền thông hình ảnh, anh đánh giá cách hành xử của Minh Khang là thiếu khôn khéo.

Thay vì lựa chọn giải quyết trực tiếp và nhận trách nhiệm về ứng xử không phù hợp với tài xế dựa trên tinh thần đối thoại, anh lại đẩy sự việc lên hệ thống thông qua việc khiếu nại với Grab.

“Ở đây, chúng ta cần công bằng nhìn nhận Grab hành xử không sai. Với tư cách là một nền tảng cung cấp dịch vụ, khi nhận được khiếu nại từ khách hàng, họ phải xử lý theo đúng quy trình và bộ quy tắc ứng xử đã thiết lập để bảo vệ tiêu chuẩn dịch vụ, không chỉ riêng cho Minh Khang mà cho tất cả trường hợp khác.

Sai lầm nằm ở chỗ: Minh Khang xem quyết định của mình đơn thuần là khách hàng đang thực hiện khiếu nại dịch vụ, trong khi với nhiều người họ xem anh là ‘người của công chúng’ đang dùng quyền lực của người nổi tiếng để tác động lên sinh kế của người lao động. Điều này dù vô tình hay cố ý cũng đã biến anh từ một người có lý lẽ thành một người dùng áp lực nổi tiếng của mình để chèn ép nhân viên phục vụ thấp cổ bé họng trong mắt công chúng”, chuyên gia nói.

Ông Thăng Long chỉ ra làn sóng phẫn nộ vẫn tiếp diễn ngay cả Minh Khang xin lỗi vì công chúng nhận thấy sự mâu thuẫn nghiêm trọng giữa lời nói và hành động đi kèm tạo nên cái gọi là sự chân thành giả tạo.

Việc đưa ra lời xin lỗi công khai tài xế nhưng vẫn báo cáo vi phạm lên Grab cho thấy một sự tính toán ăn thua hơn là hối lỗi. Có thể anh không biết được các quy định của Grab với tài xế vi phạm bảo vệ thông tin cá nhân dẫn tới việc chấm dứt hợp đồng. Nhưng hành vi đó cũng làm cho công chúng thấy sự không nhất quán giữa lời nói và hành động hối lỗi.

Trong tâm lý học đám đông, hành động luôn có sức nặng hơn lời nói. Công chúng sẽ cảm nhận Minh Khang chỉ cố gắng truyền thông chủ yếu nhằm xoa dịu các đối tác và người thân, bạn bè. Sự tức giận của cộng đồng chính là phản ứng trước cái mà họ cho là sự thiếu nhất quán và thiếu nhân văn.

Bài viết xin lỗi của Minh Khang chưa thể xoa dịu dư luận. Ảnh: FBNV.

Bài học cho cả 2 phía

Chuyên gia chỉ ra bài học đắt giá nhất cho nhạc sĩ sau vụ việc là cần cẩn trọng tuyệt đối trong ứng xử hàng ngày. Nghệ sĩ cần ý thức sâu sắc rằng họ là "người của công chúng" 24/7. Mọi điểm chạm (touchpoint) với xã hội, dù là trong một va chạm giao thông hay một tương tác với nhân viên dịch vụ, đều là một phần cấu thành nên thương hiệu sống của họ.

Điều này cho thấy nghệ sĩ Việt cần rèn luyện trí tuệ cảm xúc (EQ) trong giao tiếp và kỹ năng quản trị rủi ro truyền thông.

Ngoài ra, nghệ sĩ Việt cần hiểu sự nổi tiếng là một đặc ân nhưng cũng là một trách nhiệm nặng nề. Họ cũng cần tiết chế trong các hành vi. Trước khi nhấn nút "gửi" một khiếu nại hay "đăng" một trạng thái bóc phốt, nghệ sĩ cần tự vấn: "Hành động này có đang ảnh hưởng tới sinh kế của người khác không?".

Sự tử tế và cẩn trọng trong sinh hoạt đời thường hay cách đáp trả chính là thước đo chân thực nhất mà khán giả sẽ dùng để đánh giá tư cách một người nghệ sĩ trong tương lai.

Trao đổi thêm với Tri Thức - Znews, luật sư Nguyễn Văn Tuấn - Giám đốc Công ty Luật TNHH TGS (thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội) cho biết với Tri Thức - Znews, theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, cá nhân có hành vi xúc phạm, đe dọa người khác trong không gian công cộng có thể bị xử phạt hành chính nếu đủ căn cứ xác định mức độ vi phạm.

Dù trong nhiều trường hợp, các phát ngôn mang tính bộc phát chưa đủ yếu tố cấu thành vi phạm nghiêm trọng, nhưng về nguyên tắc, đây vẫn là hành vi không được pháp luật khuyến khích và có thể bị xử lý.

Tuy nhiên, lý do chính khiến dư luận tiếp tục phản ứng với Minh Khang, ngay cả khi đã có lời xin lỗi, lại nằm nhiều hơn ở yếu tố xã hội. Thứ nhất, hành vi được cho là xảy ra trong bối cảnh sử dụng rượu bia, nhưng việc viện dẫn yếu tố này thường không được cộng đồng chấp nhận như một lý do giảm nhẹ về mặt đạo đức, bởi pháp luật cũng không coi việc say xỉn là căn cứ loại trừ trách nhiệm.

Thứ 2, với tư cách là người của công chúng, hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực dễ bị đánh giá khắt khe hơn so với người bình thường, do ảnh hưởng lan tỏa và tính nêu gương trong xã hội.

Ngoài ra, trong bối cảnh vụ việc được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, phản ứng của dư luận không chỉ dựa trên hành vi cụ thể mà còn chịu tác động bởi cảm nhận chung về sự “thiếu tôn trọng” đối với người lao động dịch vụ. Đây là yếu tố nhạy cảm, dễ tạo ra làn sóng phản ứng mạnh, đặc biệt khi xã hội ngày càng đề cao sự bình đẳng và tôn trọng giữa các chủ thể trong quan hệ dịch vụ.

Tóm lại, sai phạm của nhạc sĩ Minh Khang chủ yếu nằm ở hành vi ứng xử có dấu hiệu đe dọa, thiếu chuẩn mực và có khả năng vi phạm quy định về trật tự công cộng hoặc quyền nhân thân của người khác. Dù mức độ xử lý pháp lý có thể không nghiêm trọng, nhưng hệ quả về mặt hình ảnh và uy tín cá nhân lại lớn hơn, nhất là trong bối cảnh dư luận xã hội ngày càng nhạy cảm với các hành vi thiếu kiểm soát trong không gian công cộng.

Luật sư chỉ ra vụ việc để lại bài học cho cả 2 phía. Trước hết, đối với tài xế, bài học lớn nhất là ranh giới pháp lý trong việc “tự bảo vệ mình” bằng cách ghi hình và đăng tải lên mạng xã hội. Trong bối cảnh tranh chấp, nhiều người có xu hướng sử dụng mạng xã hội như một công cụ để phản ánh hoặc tạo áp lực dư luận, tuy nhiên điều này không thể đứng trên các quy định pháp luật.

Đồng thời, vụ việc cũng cho thấy nghĩa vụ tuân thủ hợp đồng và quy tắc ứng xử với nền tảng không chỉ mang tính hình thức mà có thể dẫn đến các chế tài rất nghiêm khắc.

Tựu trung lại, vụ việc là một ví dụ điển hình cho thấy trong xã hội số, việc tuân thủ pháp luật, giữ chuẩn mực ứng xử và kiểm soát hành vi cá nhân không chỉ là yêu cầu đạo đức, mà còn là điều kiện cần thiết để tránh những hệ quả pháp lý và tổn thất uy tín không đáng có.