Tranh cãi vụ nhạc sĩ Minh Khang dọa đấm tài xế

Sau khi Minh Khang lên tiếng xin lỗi, cộng đồng mạng vẫn tranh cãi về vụ việc, khiến nhạc sĩ phải khóa bình luận bài viết.

Sáng 18/3, trên trang cá nhân, nhạc sĩ Minh Khang chính thức lên tiếng về clip ghi lại mâu thuẫn giữa anh và một tài xế công nghệ. Nhạc sĩ thừa nhận có lời lẽ khiếm nhã, đồng thời xin lỗi tài xế và mong muốn sự việc khép lại.

Tuy nhiên, hiện tại, sự việc vẫn gây tranh luận trên mạng xã hội. Nhạc sĩ Minh Khang thậm chí phải khóa bình luận dưới bài đăng xin lỗi.

Diễn biến vụ việc

Sự việc bắt nguồn từ ngày 11/3. Thời điểm đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một hành khách lời qua tiếng lại với tài xế công nghệ, kèm những lời đe dọa gây tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng người đàn ông trong clip là Minh Khang. Trong những ngày đầu vụ việc bùng phát, vợ chồng Thúy Hạnh giữ im lặng, không đưa ra phản hồi.

Trong bài đăng ngày 18/3, Minh Khang thừa nhận là người đàn ông xuất hiện trong đoạn video đang gây tranh cãi. Nhạc sĩ cho biết sự việc xảy ra vào buổi tối khi bản thân đã sử dụng nhiều rượu bia nên không kiểm soát được lời nói, dẫn đến những phát ngôn thiếu chuẩn mực với tài xế.

“Trước hết, tôi xin nhận lỗi về phía mình. Tối hôm đó tôi đã uống nhiều rượu và không kiểm soát được lời nói, dẫn đến việc có những lời lẽ khiếm nhã và không đúng mực với tài xế. Dù trong hoàn cảnh nào, việc nói năng thiếu tôn trọng người khác là điều tôi không nên làm. Tôi chân thành xin lỗi với bạn tài xế về điều đó”, Minh Khang chia sẻ.

Theo nam nhạc sĩ, việc clip bị công khai trên mạng xã hội khiến sự việc lan truyền nhanh chóng, kéo theo nhiều bình luận công kích nhắm vào anh và gia đình. Vì vậy, anh đã phản ánh vụ việc với nền tảng gọi xe nhằm bảo vệ quyền riêng tư và hình ảnh cá nhân.

Vụ việc của Minh Khang gây tranh cãi những ngày qua.

“Tôi hiểu trong câu chuyện này, mỗi người đều có những điều chưa đúng và đều phải chịu trách nhiệm với hành động của mình. Cá nhân tôi đã nhận ra sai sót của bản thân và xem đây là một bài học lớn. Tôi mong câu chuyện dừng lại tại đây để mỗi người tiếp tục công việc và cuộc sống của mình”, anh viết thêm.

Bài đăng nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn chỉ sau ít phút xuất hiện. Tuy nhiên, nhạc sĩ đã khóa chức năng bình luận trên trang cá nhân. Bài đăng này có 15.000 lượt tương tác nhưng trạng thái tức giận lên tới 12.000.

Dù Minh Khang đã công khai xin lỗi, phản ứng từ dư luận vẫn chưa hạ nhiệt. Vụ việc cũng thu hút hàng loạt ý kiến tranh cãi trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau.

Chiều 18/3, đại diện Grab xác nhận đã nhiều lần làm việc với tài xế N.T.H. trước khi đưa ra quyết định ngừng vĩnh viễn quyền sử dụng ứng dụng.

“Sau khi xác minh và đối chiếu thông tin, chúng tôi có cơ sở xác định đối tác tài xế đã thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của hành khách cho mục đích cá nhân ngoài phạm vi cung cấp dịch vụ”, phía doanh nghiệp nêu rõ.

Theo nền tảng này, hành vi trên vi phạm bộ quy tắc ứng xử mà tài xế đã cam kết, đồng thời không phù hợp với chính sách bảo mật dữ liệu cũng như các quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Ai sai?

Sau loạt động thái từ nhạc sĩ Minh Khang và phía Grab, sự việc tiếp tục làm thổi bùng tranh luận. Câu hỏi ai đúng, ai sai cũng được bàn tán sôi nổi.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, luật sư Diệp Năng Bình cho biết theo Điều 32 Bộ luật Dân sự 2015, cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình. Do đó, việc sử dụng hình ảnh phải có sự đồng ý của người đó, trừ một số trường hợp phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng hoặc hình ảnh phát sinh từ hoạt động công cộng nhưng không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân.

Từ góc độ này, luật sư cho rằng tài xế công nghệ chỉ được đăng tải hình ảnh khách hàng khi có sự đồng ý của người liên quan. Trong tình huống cần bảo vệ bản thân trước hành vi quấy rối, đe dọa, tài xế có thể cung cấp dữ liệu camera hành trình trực tiếp cho phía quản lý ứng dụng hoặc cơ quan chức năng.

Trong trường hợp hành khách gây rối, xúc phạm hoặc làm mất trật tự trên xe, hành vi này cũng có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Luật sư nhận định vụ việc là bài học pháp lý cho cả 2 bên. Với tài xế, vấn đề được đưa ra là cách phản ánh sự việc để tránh từ vị trí bị ảnh hưởng thành người vi phạm. Còn với khách hàng, đây là vấn đề về khả năng tự kiểm soát hành vi nơi công cộng.

Nhạc sĩ Minh Khang là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như Cầu vồng khuyết, Đứa bé, Mưa sao băng… Anh cũng từng tham gia show thực tế Bố ơi mình đi đâu thế. Nhạc sĩ kết hôn với người mẫu Thúy Hạnh vào năm 2006.