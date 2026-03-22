Tóc Tiên từng bị phản bội

Tóc Tiên tâm sự những lần bị phản bội cho cô nhiều bài học cuộc sống. Vì thế, cô chưa bao giờ ghét bỏ quá khứ.

Trong bài đăng mới nhất, Tóc Tiên chia sẻ việc từng bị phản bội. Cô thừa nhận có quá khứ yêu đương mù quáng.

Cụ thể, nữ ca sĩ viết: “Quá khứ yêu đương phải mù quáng, ngốc nghếch cỡ này mới hát nhạc ballad nhìn đời sâu xa, rung động, lá hoa, chiêm ngưỡng thế giới được chứ. Tôi biết ơn những dại khờ non trẻ này lắm.

Những ‘chiếc sừng’ cũ đều là giáo viên cuộc đời và tôi chưa bao giờ ghét bỏ quá khứ của mình (mắc cỡ thì có). Tôi còn rung động được với hoàng hôn, còn ngơ ngẩn trước một khóm hoa dại ven đường. Tôi biết ơn mỗi sáng thức dậy khỏe mạnh. Đây đều là kết quả của biết bao va vấp, lỗi lầm”.

Tóc Tiên chia sẻ về chuyện tình cảm. Ảnh: FBNV.

Ít ngày trước đó, khi đăng video đu trend “mở mắt nếu bạn đã từng”, Tóc Tiên cũng thừa nhận bản thân từng bị “cắm sừng” nhưng vẫn tha thứ và yêu tiếp. Nữ ca sĩ còn bị đối phương “chiến tranh lạnh” nhưng vẫn cãi lời bạn bè để tiếp tục yêu. Ngoài ra, Tóc Tiên còn chia sẻ việc bản thân “luỵ” hơn 3 tháng.

Tóc Tiên xác nhận cô và nhà sản xuất Touliver ly hôn thông qua một bài đăng vào tháng 1. Ít ngày sau đó, hình ảnh 2 người gặp gỡ nhau tại TP.HCM lan truyền trên mạng xã hội làm dấy lên nghi vấn cặp sao tái hợp. Sau đó, Tóc Tiên giải thích 2 người vẫn phải giải quyết một số vấn đề chung. Hơn hết, họ vẫn coi nhau là bạn bè nên việc gặp nhau cũng dễ hiểu.

Ngoài ra, nhà sản xuất Touliver cũng vướng tin ngoại tình với một nữ ca sĩ. Tuy nhiên, cả nhà sản xuất lẫn nữ ca sĩ đó đều nhanh chóng phủ nhận. Ngoài ra, Tóc Tiên còn biểu diễn chung và chụp ảnh với ca sĩ kể trên. Động thái trên được cho là ngầm phủ nhận việc Touliver có quan hệ ngoài luồng với ca sĩ đàn em.

Tới 20/3, một bài đăng trên mạng xã hội về Tóc Tiên thu hút lượt tương tác lớn. Nội dung bài viết là: “Chị Tóc Tiên đang thật sự ổn không hay cố tỏ ra là mình ổn vậy”.

Dưới bài đăng, Tóc Tiên phản hồi: “Chị không phải người cố thể hiện ra cho người khác thấy những gì mình không có. Mong em thêm niềm tin vào những di chứng ngọt ngào của sự tan vỡ”.