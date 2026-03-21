Hòa Minzy 'lấn át' đàn em

Cùng hợp tác trong sản phẩm âm nhạc mới nhưng Hùng Huỳnh bị lấn át bởi đàn chị Hòa Minzy. Giọng hát của anh mờ nhạt, nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Gemini Hùng Huỳnh vừa kết hợp Hòa Minzy trong sản phẩm âm nhạc mới mang tên Đẹp mã còn Lohan ra mắt MV Ai thắng ai có sự tham gia của Bảo Thy.

Sau hiệu ứng từ Anh trai “say hi”, 2 ca sĩ chọn cùng thời điểm để giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới. Điểm chung của cả 2 trong lần trở lại này là họ đều lựa chọn kết hợp cùng những đàn chị đang nhận được sự quan tâm lớn trên thị trường. Nhờ thế, màn đối đầu giữa 2 người càng được chú ý.

Cuộc đấu của 2 anh trai

Với Ai thắng ai, Lohan - ca sĩ trẻ bước ra từ Anh trai “say hi” mùa 2 - kết hợp cùng Bảo Thy. Đây là một bản pop dance mang màu sắc hiện đại. Ca khúc đi theo hướng trẻ trung, tiết tấu nhanh. Điều đó cho thấy Lohan đang nỗ lực tiếp cận xu hướng âm nhạc đương đại và định hình hình ảnh là một nghệ sĩ trẻ theo đuổi phong cách gần với thị trường quốc tế. Phần hình ảnh chưa tạo nhiều điểm nhấn, song cách xử lý về mặt âm nhạc của 2 ca sĩ tạo được tín hiệu khả quan.

Trong sản phẩm này, Lohan không tạo lợi thế rõ rệt về giọng hát khi đứng cạnh một giọng ca có màu sắc nữ tính, sắc sảo như Bảo Thy. Đôi chỗ ca sĩ còn hát không rõ lời. Dù vậy, anh vẫn giữ được nhịp thể hiện ổn định, cách xử lý tương đối hiện đại, góp phần giúp bài hát duy trì cảm giác mới mẻ.

Bảo Thy hỗ trợ Lohan trong sản phẩm âm nhạc mới. Ảnh: FBNV.

Trong xuyên suốt chặng đường Anh trai “say hi”, Lohan vốn chưa được đánh giá cao về giọng hát. Thứ công chúng chú ý về anh vẫn là lợi thế ngoại hình và kỹ năng trình diễn tương đối ổn, sáng sân khấu. Đã có lúc, công chúng nghi ngờ liệu Lohan có thể bật lên với cương vị một ca sĩ hay không.

Dẫu vậy, tới Ai thắng ai, Lohan cho thấy anh có thể đảm đương vai trò này, không quá xuất sắc nhưng tròn trịa. Đặc biệt, tư duy âm nhạc hiện đại, khác biệt và cá tính là điều khá đáng mong chờ ở anh trai này.

Ở chiều ngược lại, Hùng Huỳnh lựa chọn hướng đi khác hoàn toàn với Đẹp mã, sản phẩm kết hợp cùng Hòa Minzy. Ca khúc mang màu sắc dân gian đương đại, đặt trọng tâm nhiều hơn vào giọng hát thay vì yếu tố trình diễn.

Đây có thể được xem là bước đi khá mạo hiểm của Hùng Huỳnh bởi trước nay anh thường được biết tới bởi thế mạnh trình diễn nhiều hơn là giọng hát. Ở Anh trai "say hi" mùa 1, Hùng Huỳnh cũng được nhớ tới bởi vẻ ngoài nổi bật và kỹ năng vũ đạo nằm trong top đầu. Thế nhưng, với sản phẩm này, thay vì đánh mạnh vào ưu điểm trình diễn, Hùng Huỳnh lại tập trung vào giọng hát.

Hùng Huỳnh bị đàn chị lấn át

Việc Hùng Huỳnh đồng thời làm việc cùng Hòa Minzy, Tuấn Cry và Masew - ê-kíp gắn với sản phẩm Bắc Bling vừa đạt 300 triệu lượt xem - cho thấy mong muốn mở rộng độ nhận diện và thử sức ở một màu sắc âm nhạc giàu bản sắc hơn. Hoặc nói cách khác, Hùng Huỳnh tranh thủ sức nóng của một ê-kíp vừa làm nên bản hit khuấy động thị trường âm nhạc, khiến bước đi mạo hiểm của anh trở nên bớt rủi ro hơn.

Tuy nhiên, lựa chọn này lại là một “con dao 2 lưỡi”. Chất giọng của Hùng Huỳnh dù đã có tiến bộ nhưng vẫn chưa đủ nổi bật, thậm chí bị lấn lướt khi đứng cạnh ca sĩ dày kinh nghiệm trong dòng nhạc mang âm hưởng dân gian đương đại như Hòa Minzy.

Hòa Minzy cũng khó "cứu" được đàn em khi giọng hát của Hùng Huỳnh còn nhiều hạn chế. Ảnh: FBNV.

Cách xử lý của anh cho thấy sự cải thiện so với giai đoạn trước nhưng vẫn thiếu độ mềm mại và chiều sâu cần thiết để tạo dấu ấn rõ ràng trong một ca khúc mang nhiều chất liệu dân gian. Sau khi sản phẩm ra mắt, khắp mạng xã hội là những ý kiến thất vọng về chất giọng của Hùng Huỳnh.

Hùng Huỳnh vốn không có một màu giọng đẹp, thậm chí khá mờ nhạt, đều đều cộng thêm kỹ năng thanh nhạc cũng hạn chế. Bất lợi quá lớn đó khi đặt vào một bài nhạc thiên về yếu tố dân gian đương đại vốn yêu cầu rất cao về chất giọng càng khiến Hùng Huỳnh trở nên lạc lõng trong chính sản phẩm của mình.

Vì thế, ngay cả một ê-kíp khủng từ nhà sản xuất tới ca sĩ khách mời cùng phần hình ảnh được đầu tư hoành tráng cũng khó có thể giúp sản phẩm của Hùng Huỳnh bùng nổ trên mạng xã hội hay thị trường âm nhạc.

Xét về thành tích ban đầu, 2 sản phẩm đang giữ khoảng cách không quá lớn và tạo nên thế khá cân bằng nhau. Đẹp mã ghi nhận hơn 190.000 lượt xem sau 2 ngày phát hành, trong khi Ai thắng ai đạt khoảng 363.000 lượt xem sau 3 ngày ra mắt.

Đây chưa phải những con số nổi bật nếu đặt trong bối cảnh thị trường nhạc Việt hiện tại, đồng thời mức độ thảo luận trên mạng xã hội cũng chưa đủ để tạo hiệu ứng bùng nổ như một bản hit.

Dù vậy, với 2 nghệ sĩ vẫn ở giai đoạn đầu xây dựng chỗ đứng sau một chương trình thực tế, kết quả hiện tại có thể xem là tín hiệu tích cực. Cả Lohan lẫn Hùng Huỳnh đều đang trong quá trình thử nghiệm màu sắc riêng.

Họ vẫn chỉ đang ở chặng đường đầu tiên trong hành trình tìm kiếm chỗ đưungs. Với tư cách tân binh thì những con số kể trên là khả quan, cho thấy họ bước đầu đã được một lượng công chúng không nhỏ biết tới. Và những sản phẩm mới cho thấy nỗ lực xác lập hướng đi cá nhân trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng rõ nét của lớp nghệ sĩ trẻ.