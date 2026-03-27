Nữ diễn viên Running Man dừng hoạt động

Ngày 27/3, tờ Sports Chosun đưa tin ngôi sao Running Man Song Ji Hyo thông báo tạm dừng hoạt động. Thông qua video có tiêu đề "Jihyo SSONG tạm nghỉ!" được đăng tải trên kênh cá nhân, Song Ji Hyo chia sẻ cô đang nỗ lực chuẩn bị cho một thử thách mới.
Nữ diễn viên chia sẻ: "Song Ji Hyo sẽ tạm nghỉ trong tuần này để lấy lại sức khỏe và tái tạo năng lượng”. Cô mong nhận được sự thông cảm của người hâm mộ.
Ngôi sao Running Man chia sẻ thêm: "Tôi sẽ đền đáp sự kiên nhẫn chờ đợi của các bạn bằng những video giải trí hơn nữa. Hãy chờ thêm một chút nữa nhé. Chính tôi tự hỏi mình sẽ trông như thế nào khi trở lại. Hãy chờ đợi nhé. Hẹn gặp lại sớm".
Song Ji Hyo vướng tranh cãi suốt thời gian qua. Ảnh: Hankyung.
Thời gian qua, Song Ji Hyo trở thành tâm điểm tranh luận do thời lượng xuất hiện của cô trong Running Man ngày càng ít ỏi dù cô đảm nhận vai trò thành viên chính thức.
Trong tập phát sóng mới đây, Park Shin Yang xuất hiện với tư cách khách mời và mang đến nhiệm vụ đặc biệt cho dàn cast. Lấy bối cảnh là bảo tàng nghệ thuật trưng bày khoảng 150 tác phẩm, chương trình yêu cầu các thành viên truy tìm bức tranh thật duy nhất được cất giấu giữa hàng loạt tác phẩm, thông qua những manh mối cài cắm sẵn.
Các nghệ sĩ hóa thân thành những thám tử, vận dụng khả năng quan sát, suy luận và phân tích để hoàn thành thử thách. Tuy nhiên, trong toàn bộ phần chơi, Song Ji Hyo bị nhận xét xuất hiện khá mờ nhạt, thiếu tập trung. Diễn viên góp mặt chỉ khoảng 10 phút trong toàn bộ thời lượng của chương trình.
Song Ji Hyo sinh năm 1981, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất năm 2001 thông qua MV And I Love You của Lee Soo Young và MV Just Say Goodbye của JTL.
Sau đó, nữ diễn viên tham gia nhiều dự án như Truyền thuyết Jumong, Song hoa điếm, Cặp đôi oan gia, Thiên mệnh… Cô đặc biệt nổi tiếng qua chương trình giải trí Running Man. Tại đây, nữ diễn viên được yêu mến nhờ sự thông minh, nhanh nhạy và hết mình.
Công thức kiếm tiền của Taylor Swift
Giảng viên tại Đại học California, Berkeley đã giải thích về các chiến lược kinh doanh của Taylor Swift trong cuốn sách mới The Glory of Giving Everything.
Cuốn sách không viết theo trình tự thời gian phát triển của Swift. Thay vào đó, Haryanto gắn kết các khái niệm kinh tế và bài học kinh doanh vào sự nghiệp của Swift để giải thích sự thành công của ngôi sao này.
Haryanto không chỉ phân tích kỹ Eras Tour mà còn đi ngược lại khởi đầu sự nghiệp của Swift với góc nhìn kinh doanh. Swift đã bước vào dòng nhạc đồng quê và nhận ra nhu cầu thưởng thức thể loại này từ thế hệ trẻ, những người cũng khao khát có những thần tượng cùng tuổi mình.