Nữ diễn viên Running Man dừng hoạt động

Thời gian qua Song Ji Hyo liên tục bị chỉ trích vì xuất hiện mờ nhạt, thiếu tập trung trong chương trình Running Man dù cô là thành viên cố định.

Ngày 27/3, tờ Sports Chosun đưa tin ngôi sao Running Man Song Ji Hyo thông báo tạm dừng hoạt động. Thông qua video có tiêu đề "Jihyo SSONG tạm nghỉ!" được đăng tải trên kênh cá nhân, Song Ji Hyo chia sẻ cô đang nỗ lực chuẩn bị cho một thử thách mới.

Nữ diễn viên chia sẻ: "Song Ji Hyo sẽ tạm nghỉ trong tuần này để lấy lại sức khỏe và tái tạo năng lượng”. Cô mong nhận được sự thông cảm của người hâm mộ.

Ngôi sao Running Man chia sẻ thêm: "Tôi sẽ đền đáp sự kiên nhẫn chờ đợi của các bạn bằng những video giải trí hơn nữa. Hãy chờ thêm một chút nữa nhé. Chính tôi tự hỏi mình sẽ trông như thế nào khi trở lại. Hãy chờ đợi nhé. Hẹn gặp lại sớm".

Song Ji Hyo vướng tranh cãi suốt thời gian qua. Ảnh: Hankyung.

Thời gian qua, Song Ji Hyo trở thành tâm điểm tranh luận do thời lượng xuất hiện của cô trong Running Man ngày càng ít ỏi dù cô đảm nhận vai trò thành viên chính thức.

Trong tập phát sóng mới đây, Park Shin Yang xuất hiện với tư cách khách mời và mang đến nhiệm vụ đặc biệt cho dàn cast. Lấy bối cảnh là bảo tàng nghệ thuật trưng bày khoảng 150 tác phẩm, chương trình yêu cầu các thành viên truy tìm bức tranh thật duy nhất được cất giấu giữa hàng loạt tác phẩm, thông qua những manh mối cài cắm sẵn.

Các nghệ sĩ hóa thân thành những thám tử, vận dụng khả năng quan sát, suy luận và phân tích để hoàn thành thử thách. Tuy nhiên, trong toàn bộ phần chơi, Song Ji Hyo bị nhận xét xuất hiện khá mờ nhạt, thiếu tập trung. Diễn viên góp mặt chỉ khoảng 10 phút trong toàn bộ thời lượng của chương trình.

Song Ji Hyo sinh năm 1981, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất năm 2001 thông qua MV And I Love You của Lee Soo Young và MV Just Say Goodbye của JTL.

Sau đó, nữ diễn viên tham gia nhiều dự án như Truyền thuyết Jumong, Song hoa điếm, Cặp đôi oan gia, Thiên mệnh… Cô đặc biệt nổi tiếng qua chương trình giải trí Running Man. Tại đây, nữ diễn viên được yêu mến nhờ sự thông minh, nhanh nhạy và hết mình.