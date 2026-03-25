Nữ diễn viên Nhật Bản bị bắt

  Thứ sáu, 27/3/2026 00:18 (GMT+7)
Diễn viên Nhật Bản Anri Sakaguchi bị bắt quả tang ăn trộm một chiếc bánh mì sandwich giá khoảng 2 USD từ cửa hàng tiện lợi.

Kyodo News đưa tin nữ diễn viên Nhật Bản Anri Sakaguchi bị bắt vì bị cáo buộc ăn cắp một chiếc bánh mì sandwich từ cửa hàng tiện lợi. Vụ việc xảy ra cách đây ít ngày. Sở Cảnh sát Takao thuộc Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo đã bắt giữ Sakaguchi. Nữ diễn viên bị nghi ngờ trộm cắp chiếc bánh mì kẹp có giá khoảng 300 yên (tương đương 2 USD) tại một cửa hàng tiện lợi ở Hachioji, Tokyo.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, một nhân viên cửa hàng đã nhận thấy Anri Sakaguchi có hành vi đáng ngờ. Do đó, người này báo cho cảnh sát. Sakaguchi bị bắt giữ tại hiện trường và được giao cho các sĩ quan đang làm nhiệm vụ. Cô thừa nhận cáo buộc trong quá trình thẩm vấn.

Anri Sakaguchi vào thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: Prime.

Sakaguchi sinh năm 1991, là con gái của nữ diễn viên quá cố Ryoko Sakaguchi (qua đời năm 2013). Cô có vai chính đầu tiên là phim Honey Flappers vào năm 2014. Sau đó, nữ diễn viên hoạt động tích cực trong ngành giải trí và tuyên bố giải nghệ năm 2017.

Kể từ đó, Anri Sakaguchi luôn là tâm điểm của những tranh cãi. Cô từng xuất hiện trong các nội dung dành cho người lớn, trải qua 2 cuộc hôn nhân và ly hôn. Đỉnh điểm tranh cãi là khi Anri Sakaguchi công khai tiết lộ việc từng phá thai.

Anri Sakaguchi còn vướng vào nhiều vụ ồn ào khác. Chẳng hạn, nữ diễn viên bị bắt vì xâm phạm trái phép nhà của người yêu cũ. Sau khi cuộc hôn nhân thứ 2 kết thúc cuối năm 2025, Anri Sakaguchi thừa nhận gặp khó khăn tài chính.

Nu ca si khung hoang vi ly hon sau 7 thang cuoi hinh anh

Nữ ca sĩ khủng hoảng vì ly hôn sau 7 tháng cưới

4 giờ trước 21:18 26/3/2026

Seo In Young lần đầu chia sẻ về scandal chửi bới quản lý khiến cô phải tạm dừng hoạt động suốt thời gian dài, cũng như việc ly hôn chồng doanh nhân chỉ sau 7 tháng.

Con trai Beckham bat khoc hinh anh

Con trai Beckham bật khóc

4 giờ trước 21:59 26/3/2026

Trong đêm nhạc vừa diễn ra, Cruz Beckham biểu diễn ca khúc có nội dung khiến người nghe liên tưởng tới mối quan hệ giữa gia đình và Brooklyn.

