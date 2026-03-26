Con trai Beckham bật khóc

Trong đêm nhạc vừa diễn ra, Cruz Beckham biểu diễn ca khúc có nội dung khiến người nghe liên tưởng tới mối quan hệ giữa gia đình và Brooklyn.

Ngày 26/3, tờ Page Six đưa tin màn biểu diễn mới đây của Cruz Beckham gây chú ý. Trong buổi diễn tại Courtyard Theatre, Cruz Beckham không giấu được cảm xúc khi trình bày bài hát Loneliest Boy. Trên sân khấu, con trai Beckham nhiều lần lau nước mắt khi hát những ca từ được cho là nhắm trực tiếp đến anh trai cả.

Cụ thể, Cruz hát: “Chàng trai cô đơn nhất, tôi hy vọng cậu đang lắng nghe”. Những câu hát tiếp theo càng khiến khán giả chú ý khi nó đề cập đến một người dần xa rời bạn bè và gia đình, dù mọi người vẫn cố gắng thể hiện tình yêu thương với người đó.

Cruz Beckham không giấu được sự xúc động khi biểu diễn bài hát mới. Ảnh: Page Six.

Ở đoạn khác, Cruz nhắc đến nỗi buồn của người mẹ khi chứng kiến khoảng cách ngày càng lớn trong gia đình. Lời bài hát cũng đặt câu hỏi về cảm giác cô độc khi một người tự tách mình khỏi những mối quan hệ thân thiết.

Cruz Beckham không chia sẻ về nguồn cảm hứng sáng tác bài hát nhưng nhiều ý kiến cho rằng ca khúc viết về mối quan hệ căng thẳng kéo dài giữa gia đình Beckham và con trai cả Brooklyn.

Đáng nói, David Beckham và Victoria Beckham cũng có mặt trong sự kiện. Hai người chăm chú theo dõi tiết mục của Cruz Beckham.

Gia đình tới ủng hộ Cruz. Ảnh: Page Six.

Thời gian qua, gia đình Beckham liên tục trở thành tâm điểm bàn tán. Bài viết từ Brooklyn Beckham hồi đầu năm cho thấy mối quan hệ giữa anh và gia đình đã rạn nứt. Trong bài viết, con trai cả của Beckham khẳng định không có ý định hàn gắn với gia đình. Anh cũng phủ nhận tin đồn bị vợ là Nicola Peltz kiểm soát cuộc sống cá nhân.

Brooklyn Beckham chia sẻ suốt những năm qua, anh liên tục bị gia đình kiểm soát chặt chẽ. Và đây là lần đầu tiên, anh quyết định lên tiếng. Brooklyn còn nhắc lại mâu thuẫn giữa vợ anh và Victoria Beckham kéo dài từ trước lễ cưới năm 2022. Theo Brooklyn, mẹ anh đã không hoàn thành chiếc váy cưới cho Nicola Peltz như kế hoạch ban đầu.

Tiếp đó, vào ngày của mẹ, Brooklyn Beckham không hề nhắc đến Victoria Beckham. Thay vào đó, anh chỉ dành lời chúc cho mẹ của Nicola Peltz là Claudia Peltz. Điều đó cho thấy mối quan hệ giữa anh và gia đình rất khó hàn gắn.

Dù không trực tiếp phản hồi các cáo buộc của Brooklyn, David và Victoria Beckham vẫn nhiều lần công khai thể hiện sự quan tâm dành cho con trai cả. Trong dịp sinh nhật gần đây của Brooklyn, David Beckham đăng loạt ảnh gia đình kèm lời nhắn: “Chúng tôi yêu con”.

Về phía Cruz Beckham, anh cũng gửi lời chúc sinh nhật tới anh trai trong một cuộc trò chuyện với truyền thông khi xuất hiện tại Paris.