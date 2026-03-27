3 diễn viên Trung Quốc bị tố tới quán karaoke 'tay vịn'

Ettoday đưa tin Lưu Hạo Nhiên, Nghiêm Hạo Tường và Quách Kỳ Lân bị phát hiện xuất hiện trong quán karaoke “tay vịn”.

Theo Ettoday, ngày 27/3, một tài khoản mạng đăng video được cho là phòng riêng ở một quán karaoke. Đáng nói, quán karaoke này có dịch vụ tiếp viên và gái gọi. Kèm theo video trên, tài khoản mạng viết: "Cuối cùng, không cần tiếp tục che giấu nữa rồi, Nghiêm Hạo Tường".

Video còn xuất hiện 2 người đàn ông được cho là Lưu Hạo Nhiên và Quách Kỳ Lân. Lưu Hạo Nhiên có biên chế tại Đoàn Nghệ thuật Mỏ Than Trung Quốc. Anh được coi là công chức nhà nước. Theo quy định, công chức không được phép ra vào các quán karaoke hoặc các địa điểm giải trí tương tự.

Hình ảnh làm dấy lên tin đồn Lưu Hạo Nhiên cùng 2 đồng nghiệp đi karaoke "tay vịn". Ảnh: Ettoday, Singtao.

Tuy nhiên, một số dân mạng cho rằng không có bằng chứng xác thực nào chứng minh địa điểm đó là một quán karaoke “tay vịn”.

Liên quan đến vụ việc trên, ê-kíp của Quách Kỳ Lân đã đưa ra thông báo. Phía nam diễn viên giải thích: "Đó là buổi gặp mặt riêng tư tại nhà một người bạn. Xin hãy ngừng lan truyền tin đồn." Trong khi đó, Lưu Hạo Nhiên và Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa lên tiếng vụ việc.

Nghiêm Hạo Tường là thành viên nhóm nhạc nam TNT (Teens in Times), trong khi Lưu Hạo Nhiên, 28 tuổi là diễn viên nổi tiếng tại Trung Quốc đại lục. Anh nổi tiếng nhờ vai diễn trong bộ phim Thám tử phố Tàu. Mới đây, anh vướng tin đã bí mật kết hôn và có con với nữ diễn viên Chu Đông Vũ.