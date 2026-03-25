Diễn viên 'Vườn sao băng' Kim Bum trở lại Việt Nam

Kim Bum xác nhận trở lại Việt Nam vào tháng 6. Trong chuyến đi tới TP.HCM trước đó, nam diễn viên bày tỏ sự thích thú với ẩm thực địa phương.

Ngày 25/3, nam diễn viên Hàn Quốc Kim Bum xác nhận tổ chức fan meeting tại Đông Anh, Hà Nội vào tháng 6 tới.

Kim Bum chia sẻ anh ấn tượng khi đến Việt Nam vào năm 2025 và được biết Hà Nội là thành phố xinh đẹp, có nhiều trải nghiệm thú vị. Do đó, nam diễn viên mong sớm được gặp gỡ fan Việt vào tháng 6 này.

Kim Bum háo hức khi trở lại Việt Nam. Ảnh: King Kong.

Kim Bum sinh năm 1989, trở thành hiện tượng khắp châu Á sau khi đảm nhận vai “Gốm” So Yi Jung trong bộ phim Vườn sao băng. Sau đó, nam diễn viên tiếp tục góp mặt trong các dự án That Winter, the Wind Blows (Gió đông năm ấy), Ghost Doctor, Tale of the Nine Tailed 1938, Hôn lễ bất khả thi…

Trong chuyến đi tới TP.HCM vào tháng 8/2025, nam diễn viên trải nghiệm nhiều món ăn quen thuộc của Việt Nam, từ bánh xèo, gỏi cuốn đến cơm chiên trái thơm, gỏi bưởi tôm thịt và kem dừa.

Những bức ảnh chụp món ăn nhanh chóng thu hút sự quan tâm khi được đăng tải trên trang cá nhân của nam diễn viên.

"Lần trước đến Việt Nam tôi đã ăn phở và thấy rất ngon. Lần này, điều tôi mong chờ nhất là được thử bánh xèo, món mà trước đây chưa từng thưởng thức", Kim Bum chia sẻ trong một sự kiện vào thời điểm đó.

Ngoài ra, một khoảnh khắc khác của nam diễn viên trong thời gian ở TP.HCM được người hâm mộ ghi lại cũng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Trong video, Kim Bum thử một miếng ổi, sau đó bày tỏ sự bất ngờ trước hương vị của nó. Nam diễn lập tức hỏi phiên dịch tên loại quả anh đang ăn. Phản ứng tự nhiên, có phần hài hước của nam diễn viên khiến nhiều khán giả thích thú.