Tình trạng báo động của diễn viên Running Man

Kim Jong Kook tiết lộ anh bị viêm dây thần kinh tiền đình. Trước đó, khi tham gia Running Man, nam ca sĩ kiêm diễn viên xuất hiện mệt mỏi, phải có người dìu đi.

Theo Sports Chosun, thành viên Running Man Kim Jong Kook cho biết anh được chẩn đoán mắc bệnh viêm dây thần kinh tiền đình. Chứng bệnh này khiến anh bị chóng mặt nghiêm trọng và ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt.

Thông tin được nam ca sĩ chia sẻ trong video đăng hôm 27/3 trên kênh YouTube cá nhân. Trong video, Kim Jong Kook tiết lộ gần đây anh liên tục bị các triệu chứng hành hạ đến mức “ngay cả việc nói chuyện cũng trở nên khó khăn”. Theo nam ca sĩ, tình trạng viêm dây thần kinh tiền đình khiến anh mất thăng bằng, cảm thấy mọi thứ quay cuồng và gần như không thể sinh hoạt bình thường.

Tình trạng sức khỏe của Kim Jong Kook gây lo ngại. Ảnh: Xportsnews.

Kim Jong Kook mô tả: “Khi làm việc quá sức hoặc bị căng thẳng, tình trạng viêm xuất hiện. Tôi mất thăng bằng hoàn toàn, mọi thứ quay cuồng. Trong 2 ngày liền, tôi không thể ăn uống gì. Ngay cả khi nằm xuống, cảm giác quay vòng vẫn tiếp diễn”.

Nam ca sĩ cho biết nguyên nhân có thể đến từ lịch trình di chuyển dày đặc trong thời gian ngắn. Trong một tháng, anh liên tục qua lại giữa 4 quốc gia để làm việc. Việc này khiến cơ thể bị quá tải.

“Tôi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Đó là lý do quản lý lái xe thay tôi, dù đây là xe của tôi. Hiện tôi chưa đủ điều kiện để tự lái”, anh nói thêm.

Dù vậy, Kim Jong Kook cho biết anh vẫn cố gắng duy trì vận động vì theo tư vấn của bác sĩ, hoạt động thể chất có thể giúp hệ tiền đình tái thích nghi nhanh hơn. “Thực tế tôi hồi phục nhanh hơn nếu tiếp tục vận động”, nam ca sĩ chia sẻ.

Trong một tập gần đây của Running Man, Kim Jong Kook khiến các đồng nghiệp và khán giả lo lắng khi xuất hiện với vẻ mệt mỏi. Nam ca sĩ thậm chí phải nhờ Haha hỗ trợ trong quá trình di chuyển. Thời điểm đó, Kim Jong Kook cho biết anh mắc vấn đề liên quan đến tai trong khiến khả năng giữ thăng bằng bị ảnh hưởng.

Kim Jong Kook hiện vẫn duy trì lịch trình hoạt động đều đặn ở các đài truyền hình, lĩnh vực âm nhạc và nội dung số. Anh kết hôn với người phụ nữ không làm việc trong lĩnh vực giải trí vào tháng 9/2025.