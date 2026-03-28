Nữ ca sĩ hẹn hò rapper hơn 6 tuổi

Rapper Dok2 và ca sĩ Lee Hi gây chú ý khi vướng tin đồn hẹn hò. Cả hai được cho là “công khai” mối quan hệ qua đĩa đơn chung "You & Me".

Ngày 28/3, tạp chí trực tuyến HIP đưa tin cả hai đang trong mối quan hệ tình cảm, đồng thời cho biết họ sẽ “công khai” bằng cách phát hành đĩa đơn chung You & Me - sản phẩm đầu tiên của công ty do hai nghệ sĩ đồng sáng lập.

Theo thông tin, You & Me là ca khúc mang màu sắc R&B/hip-hop với giai điệu chậm, giàu cảm xúc, thể hiện trực diện câu chuyện và cảm xúc trong mối quan hệ. Gần đây, Dok2 và Lee Hi hợp tác chặt chẽ trong âm nhạc lẫn hoạt động chung tại công ty mới.

Đáng chú ý, trước lần này, Dok2 và Lee Hi gần như chưa từng vướng bất kỳ tin đồn hẹn hò nào liên quan đến nhau. Mối liên hệ giữa hai nghệ sĩ chủ yếu được biết đến thông qua việc hợp tác nghề nghiệp, đặc biệt là cùng sáng lập 808 HI RECORDINGS sau khi Lee Hi kết thúc hợp đồng với Doover Entertainment.

Vì vậy, thông tin lần này khiến khán giả bất ngờ, với nhiều phản ứng cho rằng đây là một trong những mối quan hệ khó đoán nhất làng giải trí Hàn.

Lee Hi sinh năm 1996, là ca sĩ sở hữu chất giọng trầm đặc trưng, theo đuổi dòng nhạc R&B/soul. Cô được biết đến khi giành Á quân chương trình K-pop Star mùa 1, sau đó debut năm 2012 với ca khúc 1,2,3,4 và nhanh chóng đạt được thành công trên các bảng xếp hạng.

Sau khi rời YG Entertainment, Lee Hi hoạt động tại AOMG và dần định hình phong cách âm nhạc trưởng thành hơn. Nữ ca sĩ cũng giữ đời tư kín đáo, gần như không vướng tin đồn tình cảm trong nhiều năm hoạt động.

Dok2 sinh năm 1990, là rapper, nhà sản xuất âm nhạc kỳ cựu của Hàn Quốc, hoạt động từ năm 2005. Anh được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu của làn sóng hip-hop Hàn Quốc, từng đồng sáng lập Illionaire Records và góp phần đưa dòng nhạc underground đến gần hơn với công chúng. Ngoài âm nhạc, Dok2 còn gây chú ý với hình ảnh nghệ sĩ thành đạt, phong cách sống xa xỉ.