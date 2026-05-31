Vẻ đẹp bốc lửa của mỹ nhân vừa đăng quang

  Chủ nhật, 31/5/2026 09:41 (GMT+7)
Tại đêm chung kết  Miss Grand International All Stars 2026, Vanessa Pulgarin vượt qua Hương Giang và Ghana để giành vương miện hoa hậu.

Tối 30/5, đêm chung kết Miss Grand International All Stars 2026 diễn ra tại Thái Lan với sự tham gia của nhiều gương mặt nổi bật từng tạo dấu ấn tại các mùa giải trước. Vượt qua nhiều thí sinh, đại diện Colombia là Vanessa Pulgarin được xướng tên ở ngôi vị cao nhất.

Kết quả này nhìn chung làm hài lòng cộng đồng fan sắc đẹp khi Vanessa Pulgarin có phong độ ổn định suốt cuộc thi cùng khả năng giao tiếp, ứng xử đầy tự tin, bản lĩnh. Ngay từ khi bắt đầu mùa giải All Stars 2026, mỹ nhân Colombia đã được nhận xét là ứng viên tiềm năng cho vương miện hoa hậu.

Tại vòng thi ứng xử cuối cùng, trước câu hỏi về việc sở hữu phẩm chất nào để biến mình thành ngôi sao, cô trả lời: "Tôi sinh ra để làm điều này và đó là niềm tin lớn nhất của tôi. Dù có bao nhiêu cánh cửa đóng lại, bạn vẫn phải tin vào bản thân. Dù ai đó nói rằng bạn không thể làm được, hãy nhớ rằng bạn hoàn toàn có thể. Chúng ta có sức mạnh và kỷ luật để biến ước mơ thành hiện thực... Tôi có thể đứng đây hôm nay là nhờ nỗ lực không ngừng để theo đuổi ước mơ".

Vanessa Pulgarin sinh năm 1991, là gương mặt quen thuộc với các cuộc thi sắc đẹp tại Colombia. Người đẹp sở hữu chiều cao ấn tượng 1,78 m cùng thân hình săn chắc, làn da nâu khỏe khoắn. Vanessa thu hút sự chú ý của người đối diện với gương mặt sắc sảo và nụ cười rạng rỡ.

Trước khi đăng quang Miss Grand International All Stars 2026, cô từng giành ngôi vị cao nhất tại Miss International Colombia 2017 và đại diện quốc gia này tham dự Hoa hậu Quốc tế 2017. Gần đây nhất, mỹ nhân 34 tuổi lọt top 12 Miss Universe 2025.


Vanessa tốt nghiệp ngành Truyền thông Xã hội tại Đại học Giáo hoàng Bolivariana. Mỹ nhân Colombia từng chia sẻ từng cô muốn sử dụng sức ảnh hưởng của mình để thúc đẩy các hoạt động liên quan đến giáo dục, thể thao và sức khỏe tinh thần.

Tài khoản mạng xã hội của Miss Grand International All Stars 2026 hiện có hơn 1,1 triệu người theo dõi. Đây là nơi cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc cuộc sống đời thường lẫn công việc và kết nối với người hâm mộ.

Tống Khang

Vanessa Pulgarin Miss Grand International Hoa hậu Hoàn vũ MGI All Stars Hương Giang hoa hậu

