Hương Giang thi áo tắm

Hương Giang trình diễn năng lượng, thu hút trên sân khấu Miss Grand. Cô nhận điểm số khá cao từ dàn giám khảo, với điểm trung bình 8,93.

Tối 28/5, hơn 50 thí sinh của Miss Grand International All Stars 2026 chính thức bước vào phần thi Bán kết 2 tại Thái Lan. Dàn người đẹp trải qua phần thi áo tắm, nơi họ phô diễn hình thể, thần thái cùng kỹ năng trình diễn trong bộ bikini quyến rũ.

Hương Giang tại phần thi áo tắm.

Phần thi của thí sinh Việt, Hương Giang, nhận được sự quan tâm của khán giả. Cô xuất hiện trên sân khấu với thiết kế áo tắm hai mảnh họa tiết da báo nổi bật. Hương Giang để kiểu tóc dài ép thẳng, tự tin khi trình diễn catwalk, tạo ấn tượng bằng những cú xoay kết hợp tạo dáng trên sân khấu. Ở cuối phần trình diễn đôi, người đẹp gây thích thú khi nắm tay thí sinh khác choàng qua phần eo của mình.

Màn trình diễn của Hương Giang nhận về phản hồi tích cực của khán giả, đặc biệt là cộng đồng fan sắc đẹp. Nhiều ý kiến khen ngợi cô trình diễn thu hút, giàu năng lượng. Dù không có hình thể bốc lửa như một số đại diện khu vực Mỹ Latin, Hương Giang vẫn biết cách tạo điểm nhấn và dấu ấn riêng.

Hương Giang trên sân khấu cuộc thi.

Kết quả của dàn giám khảo dành cho Hương Giang được cho là khá hợp lý, lần lượt là 9,9 (Osmel); 9,5 (Jojo); 10 (Abena); 9 (Isabella); 8 (Omar); 9 (Natalie); 7 (Lupita); 9 (PSI). Điểm số trung bình của Hương Giang tại phần thi áo tắm là 8,93.

Trước đó, trong phần thi dạ hội diễn ra hôm 27/5, Hương Giang cũng gây ấn tượng với chiếc váy đính kết hoa 3D bằng chất liệu pha lê/acrylic, tạo hiệu ứng bắt mắt. Cô nhận được số điểm khá cao từ dàn giám khảo, trung bình 9,16 điểm. Song tại phần thi mặt mộc, điểm số của cô chỉ đạt trung bình 8,09. Việc Hương Giang bị giám khảo Omar chấm mặt mộc 5 điểm gây tranh luận trên các diễn đàn sắc đẹp.

Mùa thi All Stars tách biệt với phiên bản gốc khi cho phép thí sinh tự do đăng ký, không cần thông qua đơn vị nắm bản quyền Miss Grand trong nước. Các người đẹp từng tham gia sân chơi nhan sắc quốc tế đều có cơ hội thử sức. Chung kết dự kiến diễn ra vào 30/5.