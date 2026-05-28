Jennie gợi cảm

Giọng ca "Mantra" xuất hiện tại bữa tiệc Chanel 2026 Métiers d’Art Collection Seoul Show với những thiết kế táo bạo.

Theo Top Starnews, ngày 27/5, Jennie gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh tại bữa tiệc và hậu trường sự kiện Chanel 2026 Métiers d’Art Collection Seoul Show, diễn ra tại Trung tâm Pompidou Seoul ở Yeongdeungpo.

Người đẹp thu hút ánh nhìn khi diện thiết kế Chanel đặt riêng, khoe lưng trần quyến rũ khi biểu diễn trên sân khấu. Ở những bức ảnh hậu trường khác, Jennie xuất hiện phóng khoáng, có chút nổi loạn với bra top phối cùng áo khoác tweed và chân váy mini. Theo các nguồn tin, tại bữa tiệc, Jennie gây xôn xao khi hé lộ một phần ca khúc mới chưa phát hành.

Jennie táo bạo trong thiết kế của Chanel. Ảnh: IGNV.

"Một vài khoảnh khắc ở after party trong bộ Chanel đặt riêng của mình. Quên mất chụp ảnh nên buồn ghê", Jennie chú thích cho loạt ảnh. Bài đăng của thành viên BlackPink nhanh chóng thu hút sự chú ý, đạt hàng triệu lượt thích chỉ sau thời gian ngắn đăng tải.

Trước đó, Jennie thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại sự kiện Chanel 2026 Métiers d’Art Collection Seoul Show. Theo OSEN, thành viên BLACKPINK có mặt ở phần 2 của photowall và gây chú ý với phong cách thời trang táo bạo.

Trong loạt ảnh được truyền thông xứ Hàn đăng tải, cô diện thiết kế tông đen - trắng, phần thân trên ôm sát với đường cổ khoét sâu, nhấn bằng chi tiết kim loại màu vàng ở trước ngực. Mỹ nhân lựa chọn quần ống suông cạp cao và phụ kiện ánh kim, tạo tổng thể vừa sang trọng vừa mang tinh thần phá cách.

Jennie tại hậu trường sự kiện thời trang. Ảnh: Allkpop.

Lối trang điểm tông trầm, nhấn vào đôi mắt sắc và mái tóc xoăn bồng bềnh giúp thành viên BLACKPINK tôn lên đường nét gương mặt. Nhiều hình ảnh, video của cô được chia sẻ lại trên các nền tảng mạng xã hội, nhận lượt tương tác lớn trong thời gian ngắn.