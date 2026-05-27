Cổ Thiên Lạc từng đi tù

Bà trùm giải trí Hong Kong gây xôn xao khi tiết lộ Cổ Thiên Lạc từng ngồi tù vì sai lầm tuổi trẻ. Nam diễn viên được ca ngợi là tấm gương vượt lên nghịch cảnh để làm lại cuộc đời.

Theo China Times, bà Trần Lam, một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong giới giải trí Hong Kong, mới đây gây xôn xao khi tiết lộ về cuộc sống của Cổ Thiên Lạc trên sóng livestream. Trần Lam lấy nam diễn viên là hình mẫu của việc vượt khó, không chịu đầu hàng số phận và quyết tâm thay đổi cuộc đời.

Trong livestream, Trần Lam tiết lộ Cổ Thiên Lạc từng phải ngồi tù vì phạm sai lầm thời trẻ. Sau khi ra tù, anh gần như trắng tay, tương lai mờ mịt. Khi ấy, có một nhà sản xuất tìm đến bà và kể rằng Cổ Thiên Lạc rơi vào cảnh túng thiếu, muốn vay tiền. Vì lo sợ có người mạo danh nên bà quyết định gặp trực tiếp để trò chuyện. Trần Lam nhớ lại lần đầu gặp Cổ Thiên Lạc nhiều năm trước, khi ấy tài tử vẫn là chàng trai trẻ có làn da trắng và vẻ ngoài thư sinh, nhưng vô cùng thiếu tự tin, “đến cả ngẩng đầu nói chuyện cũng không dám”.

Thời điểm đó, Cổ Thiên Lạc chỉ có thể mưu sinh bằng cách nhận lời đóng những dự án kinh phí thấp. Tuy nhiên, sau khi trò chuyện sâu với nam diễn viên, Trần Lam nhận thấy bản tính Cổ Thiên Lạc không xấu nên quyết định trao cho cơ hội, đồng thời khuyên anh đừng tiếp tục nhận đóng những bộ phim chất lượng làng nhàng.

Cổ Thiên Lạc thời trẻ từng phải ngồi tù. Ảnh: China Times.

Nhờ sự giúp đỡ của Trần Lam và ý chí tự lực vươn lên, Cổ Thiên Lạc dần gây dựng tên tuổi trong giới giải trí. Diễn viên không chỉ vươn lên thành ngôi sao hạng A mà còn thành lập công ty điện ảnh, liên tục đầu tư cho phim Hong Kong, giúp nền điện ảnh xứ hương cảng phát triển.

Trần Lam tiết lộ suốt những năm qua, Cổ Thiên Lạc còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, xây dựng nhiều trường học, công trình xã hội. Nhắc đến tình cảnh hiện nay khi điện ảnh Hong Kong ngày càng ít người làm phim, bà nói Cổ Thiên Lạc vẫn đang cố gắng gánh vác, hy vọng vực dậy nền điện ảnh một thời huy hoàng. Dù có nhiều dự án trục trặc, thua lỗ, nam diễn viên vẫn quyết tâm đồng hành với nền điện ảnh Hong Kong. Đây chính là điều khiến Trần Lam nể phục Cổ Thiên Lạc.

Những chia sẻ của Trần Lam về quá khứ của ngôi sao điện ảnh gây xôn xao mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ ngưỡng mộ, thán phục ý chí vươn lên của nam diễn viên.

Cổ Thiên Lạc là tài tử hàng đầu của Hong Kong, nổi tiếng từ vai Dương Quá trong Thần điêu đại hiệp 1995 và sau đó trở thành gương mặt quen thuộc của dòng phim hành động, hình sự. Những năm gần đây, anh không chỉ đóng phim mà còn giữ vai trò nhà sản xuất, đứng sau One Cool Group, một trong những công ty điện ảnh đáng chú ý tại Hong Kong.