JVevermind, tổng giám đốc V-Film của tập đoàn Vingroup là ai?

Mới đây, Vingroup công bố Trần Đức Việt (JVevermind) giữ vị trí CEO V-Film. JVevermind là vlogger đời đầu nổi tiếng, từng có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Ngày 27/5, Tập đoàn Vingroup công bố chiến lược phát triển của Công ty CP Phát triển Điện ảnh V-Film, đơn vị thành viên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phát hành phim điện ảnh, chương trình truyền hình. Cùng với định hướng phát triển mới, V-Film cũng giới thiệu ông Trần Đức Việt đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc công ty.

Dưới sự dẫn dắt của ông Trần Đức Việt, V-Film định hướng phát triển các dự án theo mô hình dài hơi, mở rộng thành nhiều mùa phim và hệ sinh thái nội dung đa nền tảng. Trọng tâm của công ty là các phim truyện lịch sử - văn hóa quy mô lớn, kết hợp với yếu tố chính kịch, tâm lý.

Trước khi đảm nhận vai trò CEO V-Film, Trần Đức Việt, dưới tên gọi JVevermind, vốn là một trong những vlogger đời đầu nổi bật, có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

JVevermind là ai?

JVevermind sinh năm 1992 tại Hà Nội, là cựu học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, sau đó theo học ngành Truyền thông đa phương tiện tại Đại học Cameron, Mỹ theo diện học bổng toàn phần.

JVevermind bắt đầu đăng vlog từ tháng 11/2011, khi còn là du học sinh tại Mỹ, sau đó nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của làn sóng vlogger Việt đời đầu, bên cạnh Toàn Shinoda, Huyme, An Nguy.

Các vlog của JVevermind thường xoay quanh học đường, tình yêu, trào lưu mạng và những vấn đề xã hội gần gũi với thanh thiếu niên. Điểm đặc trưng trong phong cách của JVevermind là sự thẳng thắn, hài hước nhưng có ý châm biếm. Từ những câu chuyện như fan cuồng Kpop, “anh hùng bàn phím”, sống ảo hay tình yêu học đường, JVevermind kể lại bằng giọng điệu sắc sảo, duyên dáng và dễ tạo đồng cảm. Vì thế, nội dung của nam YouTuber vừa có tính giải trí, vừa tạo cảm giác như đang nói hộ suy nghĩ của nhiều người trẻ thời đó.

Ở giai đoạn 2012-2015, mỗi video của JVevermind thường đạt khoảng 1 triệu lượt xem, nhiều vlog nổi bật vượt mốc 3 triệu lượt xem - con số rất lớn với YouTube Việt Nam thời điểm đó.

Năm 2014, JVevermind trở thành người Việt đầu tiên nhận Nút vàng YouTube khi kênh JVevermind vượt mốc 1 triệu người đăng ký. Thành công này giúp nam YouTuber được xem là một trong những người đặt nền móng cho văn hóa vlog tại Việt Nam. Sau đó, JVevermind cũng từng góp mặt trong Forbes Vietnam 30 Under 30 và Forbes 30 Under 30 Asia 2016, ở nhóm truyền thông, marketing, quảng cáo.

Thời điểm đó, ở tuổi 24, JVevermind nói với Tri Thức - Znews: "Nhiều người nói rằng mình may mắn khi đạt được những thành tựu này. Trong khi họ không nhìn thấy rằng, đằng sau những sự thành công đó là biết bao công sức, chất xám, sự bền bỉ, cố gắng trong một khoảng thời gian dài. Mình có thể khẳng định với bạn rằng, không có bất cứ một thành công nào trong cuộc sống đến một cách dễ dàng và may mắn!".

Từ cuối năm 2015, JVevermind dần hạn chế xuất hiện, tần suất làm vlog cũng giảm mạnh rồi gần như ngừng hẳn. Sau đó, nam YouTuber bước vào giai đoạn dài khá kín tiếng trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, cuối năm 2018, JVevermind đã xóa phần lớn nội dung cũ trên kênh YouTube, khiến gần 50 clip triệu view biến mất. Động thái này diễn ra cùng thời điểm JVevermind rục rịch trở lại và chuyển hướng sang lĩnh vực làm phim. “Mọi thành công từ thời còn làm vlog đã là một quá khứ cũ kỹ. Xóa bỏ đi, để cho mình biết là đừng ‘ăn mày’ quá khứ”, JVevermind chia sẻ thời điểm đó.

Năm 2019, JVevermind ra mắt phim ngắn Không dấu chân người, đảm nhiệm nhiều vai trò như sản xuất, đạo diễn, biên kịch và diễn viên chính. Tác phẩm được chọn chiếu tại Liên hoan phim ngắn quốc tế Mumbai, bản thân nam vlogger cũng nhận giải Nam diễn viên xuất sắc nhất.

Đến năm 2020, JVevermind trở lại YouTube với series Cuối tuần mất ngủ, tập trung vào các chủ đề giáo dục, pháp luật, đời sống, văn hóa mạng và những câu chuyện cá nhân. Các video vẫn giữ phong cách châm biếm, bình luận trực diện từng làm nên thương hiệu của JVevermind, nhưng mang màu sắc trưởng thành và gai góc hơn. Dự án tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn, đạt hàng triệu lượt xem mỗi tập.

Tính đến ngày 27/5/2026, dữ liệu Social Blade ghi nhận kênh JV còn khoảng 2,22 triệu người đăng ký, hơn 26,2 triệu lượt xem và chỉ 14 video công khai. Các tài khoản của JVevermind hiện có lượng theo dõi lớn, với Facebook hiển thị hơn 2,2 triệu lượt thích, Instagram khoảng 627.000 người theo dõi, Threads khoảng 68.900 và X là 1,18 triệu người theo dõi.

Lý do nổi tiếng

Thập niên 2010, JVevermind nổi lên nhanh chóng nhờ phong cách vlog khác biệt so với mặt bằng nội dung internet Việt Nam bấy giờ. Các video của nam vlogger thường mang màu sắc hài hước, châm biếm, với lối nói chuyện trực diện, nhanh và có tính quan sát xã hội.

Trong bối cảnh YouTube Việt còn khá sơ khai, JVevermind nhanh chóng trở thành tiếng nói tiêu biểu của thế hệ 9X. Nhiều câu thoại, nhân vật và biểu cảm trong vlog JV từng trở thành “meme” được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Không chỉ gây chú ý nhờ nội dung, JVevermind còn được đánh giá cao ở chất lượng sản xuất video. Khác với nhiều vlog quay đơn giản bằng webcam thời đó, các sản phẩm của nam YouTuber có kịch bản rõ ràng, dựng nhịp nhanh, thay đổi góc quay liên tục và thường một mình đóng nhiều vai. Video mang màu sắc như những tiểu phẩm hài ngắn pha bình luận xã hội, tạo cảm giác vừa giải trí vừa có quan điểm cá nhân rõ nét.

Dù vậy, trong suốt quá trình hoạt động, JVevermind cũng có một vài lần vướng tranh luận bởi phong cách nói thẳng, châm biếm, thường đưa ra quan điểm cá nhân rất rõ và chạm vào các chủ đề nhạy cảm.

Đơn cử, tháng 5/2023, JVevermind gây chú ý khi trở lại YouTube với loạt nội dung liên quan đến Trấn Thành.

Trong video, nam YouTuber kể từng bị Trấn Thành mắng giữa trường quay khi cả hai hợp tác trong một dự án quảng cáo nhiều năm trước. Không ít khán giả cho rằng JVevermind đang tận dụng tên tuổi Trấn Thành để thu hút sự chú ý cho màn tái xuất YouTube. Dù vậy, nhiều ý kiến cũng đánh giá cao góc nhìn thẳng thắn và hài hước của JVevermind; trong đó, video "13 tiếng" được xem như cách chứng minh JVevermind đã nghiên cứu rất kỹ về chủ đề mình đang nói.

Bên cạnh đó, một số video bàn về con gái, tình yêu và giới trẻ của JVevermind từng bị cho là có phần phiến diện, áp đặt góc nhìn nam giới và sao chép ý tưởng. Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng các video này mang màu sắc hài hước, cường điệu quen thuộc của vlog, không nên bị nhìn nhận như những phát ngôn quá nghiêm trọng.

Về phương diện làm phim, phim ngắn Không dấu chân người của JVevermind được nhận xét mang màu sắc tâm lý - tội phạm khá u tối. Phim khai thác các chủ đề về tham vọng, quyền lực, tiền bạc và sự đánh đổi của con người trong xã hội hiện đại. Tác phẩm gây chú ý nhờ phần hình ảnh được đầu tư chỉn chu, tông màu lạnh, nhịp phim căng thẳng.

Trong khi đó, vẫn có ý kiến cho rằng phim mang nhiều tính triết lý và phần nào ôm đồm trong việc truyền tải thông điệp xã hội. Song phần lớn vẫn nhìn nhận đây là bước chuyển nghiêm túc của JVevermind, cho thấy nỗ lực tìm kiếm màu sắc sáng tạo mới và tiềm năng lớn trong lĩnh vực làm phim.